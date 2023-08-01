Her geçen gün büyüyen oyun sektörü, giderek rekabetin yoğun olduğu bir alan haline geliyor. Reklamverenler, oyun şirketleri olarak hedef kitlelerine ulaşmak ve dönüşüm oranlarını artırmak için etkili reklam stratejileri oluşturuyorlar. Ancak, çerez kullanımı ve gizlilik düzenlemelerindeki değişiklikler, bu stratejileri uygulamayı zorlaştırabiliyor. Bu noktada Adform, ID Fusion teknolojisi ile devreye giriyor. Yenilikçi bir reklam teknolojileri ile alanında öncü olan Adform, oyun şirketlerinin dönüşüm hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için ID Fusion teknolojisinden faydalanıyor. ID Fusion, çerez kullanımına bağımlı olmayan tarayıcılarda bile yeniden hedefleme yapmayı mümkün kılan bir çözüm sunuyor. Yenilikçi reklam teknolojileriyle Adform, oyun sektörüne getirdiği faydalar ile yeni başarı hikayelerinin yazılmasının önünü açıyor.

Adform, ID Fusion ile küresel çapta önde gelen oyun markalarının dönüşüm oranlarını artırıyor

Reklam teknolojilerinde öncü bir rol üstlenen Adform, çevrimiçi oyun şirketlerinin hızla değişen sektöre ayak uydurabilmesi için kilit bir rol oynuyor. Adform, küresel çapta önde gelen oyun markalarının dönüşüm oranlarını artırmada ID Fusion çözümüyle önemli bir katkı sağlıyor. Reklam sektöründe çerez kullanımıyla ilgili yapılan değişiklikler nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kalan oyun markaları, çözümü Adform’da buluyor. Özellikle Chrome’da üçüncü taraf çerezlerin kullanımdan kaldırılmasıyla birlikte, reklamverenlerin bu yeni ortama nasıl uyum sağlayacağına dair yoğun tartışmalar yaşanıyor. Bugün ise, toplam kullanımın yüzde 50’sini oluşturan Firefox ve Safari gibi önemli tarayıcılar, üçüncü taraf çerezlerle yeniden hedefleme yapmaya izin vermiyor. Adform’un ID Fusion teknolojisi, oyun şirketleri için önemli bir çözüm sunarak çerez kullanmayan tarayıcılarda bile etkili bir şekilde yeniden hedefleme yapabilme imkanı sağlıyor. Bu sayede şirketler, kampanyalarının erişimini ve dönüşüm oranlarını olumlu yönde etkileyerek sektördeki rekabette avantaj sağlıyor.

Adform, ID Fusion’ın temel performans metrikleri üzerindeki etkisini ölçmek için gerçekleştirilen A/B testlerinde son derece tatmin edici sonuçlar elde etti. Bu testlerde elde edilen sonuçlar, Adform ile çalışan oyun şirketlerinin büyük bir başarı elde ettiğini açıkça gösterdi. Adform’un ID Fusion teknolojisinden yararlanan bir oyun şirketi, işlem başına maliyetinde yüzde 74’lük bir azalma gösterdi ve dönüşüm oranı kayda değer bir şekilde 15 kat arttı. Bununla birlikte, Safari ve Firefox tarayıcılarında yüzde 6 daha yüksek izlenim hacmi elde edildi. Bu önemli iyileştirmeler, ID Fusion’ın oyun şirketinin reklam kampanyaları üzerindeki etkisini net bir şekilde ortaya koyuyor.

ID Fusion, reklam performansını artırmada kritik bir araç haline geliyor

Adform’un ID Fusion teknolojisinden yararlanan oyun şirketinin medya yöneticisi, ID Fusion’ın kampanyalarında dönüşümleri artırmada önemli bir rol oynadığını belirterek şunları dile getirdi: “ID Fusion, kampanyalarımızda dönüşümleri artırmamıza yardımcı oldu. Adform’a her zaman güvendik ve endüstrideki gizlilik değişikliklerine uyum sağlamak için kampanyalarımızı geliştirmemizi sağladı.”

Adform ID Fusion, oyun sektöründe dönüşüm odaklı reklam stratejileri izlemek isteyen markalar için vazgeçilmez bir çözüm sunuyor. Bu teknoloji, reklamcıların çerez kullanımına bağlı kısıtlamaları aşmalarına yardımcı olurken aynı zamanda kampanyaların daha etkili sonuçlar elde etmesine olanak sağlıyor. ID Fusion, oyun şirketlerinin reklam performansını ve başarılarını artırmada kritik bir araç haline geliyor.