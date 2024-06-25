Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Hyundai, “İnsanlık için İlerleme” vizyonu doğrultusunda sürdürülebilirlik çabalarını güçlendirmeye devam ediyor. Bu vizyon, ‘herkes için erişilebilir evrensel mobiliteyi teşvik etmek’ ve ‘karbon emisyonsuz bir toplum oluşturmayı desteklemek’ olmak üzere iki hedefe dayanıyor. Bu doğrultuda Hyundai, hidrojen ve elektrik teknolojilerini geliştirip yenilenebilir enerji kaynaklarına geçerek 2045 yılında karbon nötr olmayı hedefliyor. Ayrıca, iş süreçlerinde karbon emisyonlarını azaltmak öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Hyundai’nin sürdürülebilirlik ilkelerini destekleyen Adform, bu yıl Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nin (SBTi) yakın dönem emisyon azaltma hedefine uyum sağlayan dünyanın ilk global DSP’si oldu. Ayrıca, reklam teknolojilerinde karbon emisyonlarını azaltma çabalarına odaklanan Adform, Scope3 ile entegre edilen ilk global DSP olarak öne çıkıyor. Hyundai, reklam kampanyalarının karbon emisyonlarını doğrudan izleyip optimize etmek için Adform’un Scope3 destekli Karbon Azaltma Özelliği’nden yararlanıyor.

Hyundai Türkiye, reklam kampanyalarının karbon ayak izini Adform ile optimize ediyor

Yakın zamanda yapılan araştırmalar, dünya genelindeki toplam karbon emisyonlarının yüzde 3,5’inden küresel internetin sorumlu olduğunu ortaya koyuyor; bu sivil havacılıktan daha fazla bir miktara tekabül ediyor**. Hyundai’nin 2045 yılına kadar karbon nötr olma hedefi, yeni enerji türlerine, uzun menzilli elektrikli araçların geliştirilmesine, gelişmiş robot teknolojilerine, sıfır emisyon hava yolculuğuna ve karbon ayak izi optimize edilmiş reklam kampanyalarına yatırım yapmayı içeriyor.

Havas ile yürüttüğü yeni kampanyasında Hyundai, vizyonuna ve yeni teknolojilerine yer vermeyi amaçladı. Karbon nötr olma hedefi doğrultusunda, reklam kampanyasının da karbon açısından verimli olmasına odaklanan marka, Adform’un Scope3 destekli Karbon Azaltma Özelliği’nden destek almaya karar verdi.

Adform FLOW kullanıcı arayüzünde yer alan Adform’un Karbon Azaltma Özelliği, reklamverenleri ve tedarik zincirlerini karbon ayak izlerine göre otomatik olarak puanlayarak en yüksek puan alanları kampanyadan çıkarıyor. Kampanyanın başlangıcında, Karbon Azaltma Özelliği’nin* etkisini ölçmek için A/B testi yapıldı. Özelliğin etkin olduğu kampanya, daha iyi tıklama oranı, daha iyi görüntülenme ve daha düşük karbon ayak izi sağladı.

Scope3 ile desteklenen kampanya sonunda Hyundai Türkiye; Türkiye ortalamasına*** göre yüzde 56 daha düşük karbon emisyonu, karbon emisyonu azaltma özelliği etkin olmayan kampanyalara kıyasla yüzde 32 daha düşük karbon emisyonu, karbon emisyonu azaltma özelliği etkin olmayan kampanyalara kıyasla yüzde 7 daha yüksek tıklama oranı elde etti.

Ekrem Ekicigil: “İş sonuçlarını iyileştirirken sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlıyoruz.”

Adform Account Director Ekrem Ekicigil, “Adform olarak, Scope3 destekli Karbon Azaltma Özelliği’miz ile reklam kampanyalarını sadece etkili kılmakla kalmıyor, aynı zamanda karbon ayak izini de minimalize ediyoruz. Böylece, iş sonuçlarını iyileştirirken aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceğe gerçek anlamda katkı sağlıyoruz. Hyundai’nin ‘İnsanlık için İlerleme’ vizyonuyla paralel olarak, Adform olarak biz de reklam teknolojilerimizi sürdürülebilir bir gelecek vizyonu doğrultusunda şekillendiriyoruz. Scope3 destekli Karbon Azaltma Özelliği’miz, teknolojinin potansiyelini sosyal sorumlulukla birleştirerek nasıl harikalar yaratabileceğimizin somut bir örneği” dedi.

* Adform Karbon Azaltma özelliği Scope3 tarafından destekleniyor. Bu, özel bir entegrasyondur ve ‘Climate Shield’ programının bir parçası değildir.

** Myclimate.org: ‘What is a digital carbon footprint,’ [Erişim tarihi 2024].

*** Ulusal ortalama, Adform’un Programatik Karbon Endeksi ile hesaplanmıştır.”