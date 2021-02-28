Sizden Gelenler
Ada’da satın alabileceğimiz tek ürün? | Sorun Söyleyelim #13
Sorun Söyleyelim #13 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Özellikle sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplar; her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız paylaşıma sorularınızı iletebilirsiniz.
Haftanın Soruları;
Hiç Unutamadığınız sizi çok etkileyen bir Film var mı?
Hwp çalışanları bir adaya düşse internetten alabileceği bir şey ne olurdu?
1 yıllık pandemi sürecinde hayatınızda ne gibi değişikler oldu hangi radikal kararlar aldınız ?
Pandemi bir hafta içinde bitse tavan yapacak sektör ne olur sizce?
Emniyet şeridinden motorların gitme izni var mı?
Dizüstü bilgisayar pazarındaki Microsoft Windows hakimiyeti yavaş yavaş kırılıp yerine Chrome OS gibi işletim sistemleri geçer mi?
Telefonlardan alınan vergi azalır mı?
Sizce bir telefonun olmazsa olmaz dediğiniz yanı nedir?
Sizden Gelenler
Hangi proje üzerinde çalışmak isterdik? Sorun Söyleyelim #12
Sorun Söyleyelim #12 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Özellikle sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan soru cevap paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
İlginizi Çekebilir; Hangi yüzyılda yaşamak isterdik? | Sorun Söyleyelim #11
Hangi proje üzerinde çalışmak isterdik? Sorun Söyleyelim #12
Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim’de Aydoğan, Yıldıray, Eren ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Özellikle Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplar, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında. Ayrıca sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan soru cevap konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
Haftanın soruları ;
İstanbul’da hız olarak hangi operatör tercih edilmeli?
Videolarda hangi mikrofonları kullanıyorsunuz?
Film, dizi ve diğer içerikleri hangi cihazdan(TV,PC,Telefon,Tablet) İzlemeyi tercih ediyorsunuz ve neden ?
Kendiniz telefon tasarlayacak olsanız hangi can alıcı veya imza niteliğinde özelliği eklersiniz ?
Samsung’un hala yüksek hızda şarj desteği vermemesini nasıl buluyorsunuz rakipleri 120 watt desteği bulundururken Samsung’un amiral gemilerinde bile 25watt kullanmaması yanlış degil mi?
Ersin abinin eski Nokia ve yeni Nokia(HMD) hakkındaki düşünceleri nedir?
1 sene boyunca tek bir proje üzerine çalışacak olsanız bu proje ne olurdu?
Sizden Gelenler
Hangi yüzyılda yaşamak isterdik? | Sorun Söyleyelim #11
Sorun Söyleyelim #11 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz. Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplar, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
Haftanın soruları;
Kerem Özdemir: Bu zamana kadar kullandığınız en iyi ses ürünü nedir?
Buğrahan Öztekin: Dünyaya bir daha gelseniz hangi yüzyılda yaşamak isterdiniz?
Teknoloji Dünyası: İstanbul’da yaşamazsanız hangi Türkiye şehrinde yaşamak isterdiniz?
Melih akar: Neden bazı markalar diğer ülkelerde iyi teknik servis hizmeti verirken Türkiye’de müşterileri adam yerine koymuyor? Üstelik Türkiye’de çok büyük bir pazara sahipken.
Kerim1391: Akıllı telefon üreticileri için Türkiye pazarının önemi nedir?
Onur Karademir: Bir zamanlar Google’ın geliştirdiği Fuchsia işletim sistemi ne alemde?
Taha berk boz : Iphone’u iphone yapan şey nedir?
Sizden Gelenler
Hwp Ekibi Aşı olacak mı?| Sorun Söyleyelim #10
Sorun Söyleyelim #10 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz. Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Eren ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde paylaşımın altına sorduklarınız, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
İlginizi Çekebilir: Hangi Arabaya Sahip olmak istiyoruz? | Sorun Söyleyelim #9
Haftanın soruları;
Hamza Kıyak: Hwp ekibi aşı olacak mı?
Melih Akar: Bir telefonu 5 yıl kullanacak olsanız hangi telefonu seçerdiniz?
Cihan Küçük: Sony xperia pro için efsane geri dönüyor diyebilir miyiz?
Zevzekadam : Eski telefonlardan(akıllı olmayan) favoriniz hangisi? Eski telefonların hangi yönünü özlüyorsunuz?
Elçin Eser Kaya: Telefon alacaklar 2021 ‘in modellerini mi beklemeli? 3500-4000 bandında hangi telefonu önerirsiniz, fotoğraf ve video çekiminde?
teknoloji dünyası: Telefonlarda daha büyük bataryaları görecek miyiz sizce?
Onur Karademir: 2020’nin orta seviye işlemcisi mi? 2019’un en güçlü işlemcisi mi?
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