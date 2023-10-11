Ebii e-bisiklet, monitörler, bir dizi çevre birimi, ve enerji tasarruflu projektör içeren çevre dostu Vero serisi gibi sürdürülebilirlik odaklı ürünleriyle öne çıkan Acer, 2023 Good Design Awards’dan ödüllerle döndü. Acer, iş amaçlı dizüstü bilgisayarı TravelMate P6 14, dizüstü oyun bilgisayarı Predator Triton 17 X, Acer Aspire S Serisi hepsi bir arada bilgisayar, mini bilgisayar Acer Revo Box ve Acer Connect Enduro M3 Mobile Wi-Fi ürünleriyle 2023 Good Design Awards’dan ödüllerle döndü. Bu yıl ödül alan ürünler, şirketin birden fazla segmentte ve yaşam tarzına hizmet eden yenilikçi tasarım yaklaşımını vurguluyor.

Japonya’da 1957’den bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Good Design Awards, topluma katkıda bulunan ve tasarım olanaklarının sınırlarını zorlayarak “Fark Yaratan Tasarımlar” geliştiren şirketleri ve yaratıcıları ödüllendirmeyi amaçlıyor. Uzmanlardan oluşan bir jüri bu yıl yapılan başvuruları insani, endüstriyel, sosyal ve zaman gibi kriterlere göre değerlendirdi. Seçilen tasarımlar, bu yılın “tasarım ve sonuçlar” temasını somutlaştırarak, yaratıcıların farklı bakış açılarını, fikirlerini ve çalışmalarını hayata geçirmek için attıkları adımlar aracılığıyla farklı konulara ilişkin artan farkındalıklarını vurguluyor.

Good Design Awards 2023’te Ödül Alan Acer Ürünleri

Acer ebii Elektrikli Bisiklet : Şehirde yaşayanlara rahat, güvenli ve daha çevreci bir ulaşım seçeneği sunmak için tasarlanan Acer ebii e-bisiklet, zahmetsiz sürüş için güç kullanımına, sürüş koşullarına ve kullanıcı tercihlerine uyum sağlayan yapay zeka odaklı teknolojiden yararlanıyor. Uzun ömürlü, değiştirilebilir ve taşınabilir pili, gün boyunca endişesiz yolculukları desteklemek için yalnızca 2,5 saat içinde yüzde 100’e kadar hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor. Sağlam alüminyum alaşımlı çerçeve ve tek çatallı tasarım, pürüzsüz kenarlar ve beyaz mat yüzey Acer ebii’ye temiz ve modern bir görünüm kazandırıyor. Kapalı döngü geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen patlamaz lastikleri bisikletin çevreye bıraktığı karbon ayak izini en aza indirgiyor.

Şehirde yaşayanlara rahat, güvenli ve daha çevreci bir ulaşım seçeneği sunmak için tasarlanan Acer ebii e-bisiklet, zahmetsiz sürüş için güç kullanımına, sürüş koşullarına ve kullanıcı tercihlerine uyum sağlayan yapay zeka odaklı teknolojiden yararlanıyor. Uzun ömürlü, değiştirilebilir ve taşınabilir pili, gün boyunca endişesiz yolculukları desteklemek için yalnızca 2,5 saat içinde yüzde 100’e kadar hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor. Sağlam alüminyum alaşımlı çerçeve ve tek çatallı tasarım, pürüzsüz kenarlar ve beyaz mat yüzey Acer ebii’ye temiz ve modern bir görünüm kazandırıyor. Kapalı döngü geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen patlamaz lastikleri bisikletin çevreye bıraktığı karbon ayak izini en aza indirgiyor. Acer Vero B277U D3 Monitör : Profesyonel çalışanlar ve telekonferanslar için ideal olan bu monitör WQHD çözünürlük, yapay zeka gürültü engelleme özellikleri, 5M-IR web kamerası ve bir dizi renk iyileştirme teknolojisiyle öne çıkıyor. Acer Vero B277U D3’ün esnek ErgoStand tasarımı, kullanıcıların monitörü kolayca eğmelerini, döndürmelerini, çevirmelerini ve yüksekliğini ayarlamalarına olanak tanıyarak görüntüleme deneyimini daha da iyileştiriyor. Acer VisionCare 2.0 ve TÜV/EyeSafe™ sertifikası gibi özelliklerle donatılan cihaz, kullanıcıların göz sağlıklarını korumalarına yardımcı oluyor. Yüzde 85 tüketim sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) malzemeler ve yüzde 5 okyanusa bağlı plastik (OBP) ile üretilen Acer Vero B277U D3, yüzde 100 geri dönüştürülebilir ambalaj ile satışa sunuluyor. Cihaz ayrıca, TCO, ENERGY STAR ® ve EPEAT kaydı gibi çeşitli enerji tasarrufu sertifikalarına da sahip.

Profesyonel çalışanlar ve telekonferanslar için ideal olan bu monitör WQHD çözünürlük, yapay zeka gürültü engelleme özellikleri, 5M-IR web kamerası ve bir dizi renk iyileştirme teknolojisiyle öne çıkıyor. Acer Vero B277U D3’ün esnek ErgoStand tasarımı, kullanıcıların monitörü kolayca eğmelerini, döndürmelerini, çevirmelerini ve yüksekliğini ayarlamalarına olanak tanıyarak görüntüleme deneyimini daha da iyileştiriyor. Acer VisionCare 2.0 ve TÜV/EyeSafe™ sertifikası gibi özelliklerle donatılan cihaz, kullanıcıların göz sağlıklarını korumalarına yardımcı oluyor. Yüzde 85 tüketim sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) malzemeler ve yüzde 5 okyanusa bağlı plastik (OBP) ile üretilen Acer Vero B277U D3, yüzde 100 geri dönüştürülebilir ambalaj ile satışa sunuluyor. Cihaz ayrıca, TCO, ENERGY STAR ve EPEAT kaydı gibi çeşitli enerji tasarrufu sertifikalarına da sahip. Acer Vero B278K Monitör : İş amaçlı kullanıma yönelik Acer Vero B278K monitör, iş dünyasının giderek artan ihtiyaçlarını ve uzaktan çalışma kültürünü daha fazla desteklemek için 4K UHD ekrana, aynı anda birden fazla sesi algılayabilen mikrofona, 5M-IR Web kameraya, harici cihazlara olan ihtiyacı ve çalışma alanı karmaşasını en aza indirmeye yardımcı olmak için bir yerleştirme istasyonuna sahiptir. Kullanıcılar için ek koruma ve esneklik sağlayan monitör, Acer’ın göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olan Vision Care 3.0, ZeroFrame tasarımlı çoklu akış teknolojisi ve genişletişmiş görüntüleme için birden fazla monitörü yan yana bağlamaya olanak tanıyan papatya zinciri özelliğiyle birlikte geliyor. Bu cihazın bileşenlerinde ve ambalajında da geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılıyor ve çeşitli çevre dostu sertifikaları bulunuyor.

İş amaçlı kullanıma yönelik Acer Vero B278K monitör, iş dünyasının giderek artan ihtiyaçlarını ve uzaktan çalışma kültürünü daha fazla desteklemek için 4K UHD ekrana, aynı anda birden fazla sesi algılayabilen mikrofona, 5M-IR Web kameraya, harici cihazlara olan ihtiyacı ve çalışma alanı karmaşasını en aza indirmeye yardımcı olmak için bir yerleştirme istasyonuna sahiptir. Kullanıcılar için ek koruma ve esneklik sağlayan monitör, Acer’ın göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olan Vision Care 3.0, ZeroFrame tasarımlı çoklu akış teknolojisi ve genişletişmiş görüntüleme için birden fazla monitörü yan yana bağlamaya olanak tanıyan papatya zinciri özelliğiyle birlikte geliyor. Bu cihazın bileşenlerinde ve ambalajında da geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılıyor ve çeşitli çevre dostu sertifikaları bulunuyor. Acer Vero XL2530 Projektör : Acer Vero XL2530 projektör, yüksek performanslı ancak az bakım gerektiren bir projeksiyon çözümü arayan çevreye duyarlı tüketiciler için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor. Cıva içermeyen ışık kaynağı herhangi bir değişim gerektirmiyor ve yüksek verimli lazer ışık teknolojisi sayesinde 30.000 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. IP6X koruma sınıfına sahip optik motoru ve 360 derece projeksiyon özellikleriyle Acer Vero XL2530, farklı ortamlarda çeşitli amaçlar için daha fazla esneklik sağlıyor. Projektörün yerden tasarruf sağlayan dış yüzeyi de yüzde 50 PCR plastik ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir kağıt ambalajdan oluşuyor ve sonuç olarak toplam maliyeti ve çevresel etkiyi azaltıyor.

Acer Vero XL2530 projektör, yüksek performanslı ancak az bakım gerektiren bir projeksiyon çözümü arayan çevreye duyarlı tüketiciler için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor. Cıva içermeyen ışık kaynağı herhangi bir değişim gerektirmiyor ve yüksek verimli lazer ışık teknolojisi sayesinde 30.000 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. IP6X koruma sınıfına sahip optik motoru ve 360 derece projeksiyon özellikleriyle Acer Vero XL2530, farklı ortamlarda çeşitli amaçlar için daha fazla esneklik sağlıyor. Projektörün yerden tasarruf sağlayan dış yüzeyi de yüzde 50 PCR plastik ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir kağıt ambalajdan oluşuyor ve sonuç olarak toplam maliyeti ve çevresel etkiyi azaltıyor. Acer Vero Çevre Birimleri Kombo Seti: Yüzde 65 PCR plastikten üretilen ve OBP bileşenleri içeren klavye ve fare gibi bir dizi sürdürülebilir kablosuz çevre biriminden oluşan bu cihazlar, çekici doğal dokuları, görünümleri ve çevreye olan düşük etkileriyle dikkat çekiyor. Profesyonel ve günlük kullanıcılar, sessiz klavye ve yaklaşık 10 metre menzile sahip fare sayesinde istedikleri her yerde ve ortamda kolayca çalışabiliyor. Sektördeki en yüksek geri dönüştürülmüş plastik oranıyla üretilmiş olmalarının yanı sıra pratiklik, sürdürülebilirlik ve ergonomik ürün tasarımını bir araya getirmeleri Çevre dostu bu cihazları diğerlerinden ayıran en önemli özellik olarak öne çıkıyor.

Yüzde 65 PCR plastikten üretilen ve OBP bileşenleri içeren klavye ve fare gibi bir dizi sürdürülebilir kablosuz çevre biriminden oluşan bu cihazlar, çekici doğal dokuları, görünümleri ve çevreye olan düşük etkileriyle dikkat çekiyor. Profesyonel ve günlük kullanıcılar, sessiz klavye ve yaklaşık 10 metre menzile sahip fare sayesinde istedikleri her yerde ve ortamda kolayca çalışabiliyor. Sektördeki en yüksek geri dönüştürülmüş plastik oranıyla üretilmiş olmalarının yanı sıra pratiklik, sürdürülebilirlik ve ergonomik ürün tasarımını bir araya getirmeleri Çevre dostu bu cihazları diğerlerinden ayıran en önemli özellik olarak öne çıkıyor. Acer TravelMate P6 14 Dizüstü Bilgisayar : Kullanıcılar, iş amaçlı dizüstü bilgisayarın yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamına sahip geniş 2,8K OLED ekranıyla en iyi görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarıyor. İnce ve hafif cihaz, FHD IR web kamerası, yukarı doğru konumlanmış hoparlörler ve Acer’ın yüksek kaliteli video konferans için özelleştirilen yapay zeka destekli teknolojisini içeriyor. Çalışanlar, Wi-Fi 6E ve 5G kablosuz bağlantı ve 65 W hızlı şarj özelliği sayesinde yüksek hızlı ve kesintisiz ağ bağlantısının keyfini çıkarıyor. Güvenli çekirdek özelliğine sahip bilgisayar, IR yüz tanıma, parmak izi tarama, kullanıcı algılama teknolojisi ve Gizlilik Paneli gibi güvenlik özellikleriyle hassas verileri koruyor. Sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanan ve askeri düzeyde sağlamlığa sahip olan TravelMate P6 14, PCR ve OBP plastik içeriyor, ambalajında yüzde 100 geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılıyor, EPEAT kaydı ve TCO sertifikası ile birlikte geliyor.

Kullanıcılar, iş amaçlı dizüstü bilgisayarın yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamına sahip geniş 2,8K OLED ekranıyla en iyi görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarıyor. İnce ve hafif cihaz, FHD IR web kamerası, yukarı doğru konumlanmış hoparlörler ve Acer’ın yüksek kaliteli video konferans için özelleştirilen yapay zeka destekli teknolojisini içeriyor. Çalışanlar, Wi-Fi 6E ve 5G kablosuz bağlantı ve 65 W hızlı şarj özelliği sayesinde yüksek hızlı ve kesintisiz ağ bağlantısının keyfini çıkarıyor. Güvenli çekirdek özelliğine sahip bilgisayar, IR yüz tanıma, parmak izi tarama, kullanıcı algılama teknolojisi ve Gizlilik Paneli gibi güvenlik özellikleriyle hassas verileri koruyor. Sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanan ve askeri düzeyde sağlamlığa sahip olan TravelMate P6 14, PCR ve OBP plastik içeriyor, ambalajında yüzde 100 geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılıyor, EPEAT kaydı ve TCO sertifikası ile birlikte geliyor. Predator Triton 17 X Dizüstü Oyun Bilgisayarı : Bu 17 inç dizüstü oyun bilgisayarı performans, dayanıklılık, güvenilirlik ve estetiğin tek bir cihazda toplanmasına önem veren sıkı oyuncular ve içerik oluşturucular için özel olarak tasarlandı. Metal CNC yekpare kasası, Acer’ın 5. Nesil Aeroblade™ 3D fanları, buhar odası, Vortex akış teknolojisi ve işlemci üzerinde sıvı metal termal gres ile gelişmiş bir soğutma sistemi barındıran cihaz, şık ve sofistike görünümüyle dikkat çekiyor. 250 Hz yenileme hızına sahip büyük bir WQXGA mini LED ekrana sahip olan cihaz, daha geniş görüntüleme açıları, daha yüksek çözünürlükler ve gelişmiş çoklu görev yetenekleri sunmak için DisplayHDR™ gerekliliklerini karşılıyor. Predator Triton 17 X’in Eyesafe® sertifikası içeren ekranı, oyun oynarken veya içerik oluştururken mavi ışığa maruz kalmayı en aza indirmeye yardımcı oluyor.

Bu 17 inç dizüstü oyun bilgisayarı performans, dayanıklılık, güvenilirlik ve estetiğin tek bir cihazda toplanmasına önem veren sıkı oyuncular ve içerik oluşturucular için özel olarak tasarlandı. Metal CNC yekpare kasası, Acer’ın 5. Nesil Aeroblade™ 3D fanları, buhar odası, Vortex akış teknolojisi ve işlemci üzerinde sıvı metal termal gres ile gelişmiş bir soğutma sistemi barındıran cihaz, şık ve sofistike görünümüyle dikkat çekiyor. 250 Hz yenileme hızına sahip büyük bir WQXGA mini LED ekrana sahip olan cihaz, daha geniş görüntüleme açıları, daha yüksek çözünürlükler ve gelişmiş çoklu görev yetenekleri sunmak için DisplayHDR™ gerekliliklerini karşılıyor. Predator Triton 17 X’in Eyesafe® sertifikası içeren ekranı, oyun oynarken veya içerik oluştururken mavi ışığa maruz kalmayı en aza indirmeye yardımcı oluyor. Acer Aspire S Hepsi Bir Arada Bilgisayar : Acer Aspire S, ince ve modern alüminyum gövde tasarımı ile gündelik üretkenliği artırmak ve çalışma alanındaki dağınıklığı en aza indirmek için tasarlandı. Kullanıcılar, cihazın neredeyse çerçevesiz WQHD IPS ergonomik ekranında çalışırken veya internette gezinirken surround ses özellikleri ve parlak görüntülerle gerçek anlamda sürükleyici görüntülemenin keyfini çıkarıyor. Manyetik olarak yerleştirilmiş halka ışıklı 1440p QHD web kamerası en iyi görüntüler ve videoların yakalanmasına yardımcı olurken, aktif stylus kalem ve okyanusa bağlı plastikten yapılmış çıkarılabilir OceanGlass™ dokunmatik yüzey seçenekleri kullanıcı deneyimini artırıyor ve Acer’ın ürün portföyündeki karbon ayak izini en aza indirme misyonunu destekliyor.

Acer Aspire S, ince ve modern alüminyum gövde tasarımı ile gündelik üretkenliği artırmak ve çalışma alanındaki dağınıklığı en aza indirmek için tasarlandı. Kullanıcılar, cihazın neredeyse çerçevesiz WQHD IPS ergonomik ekranında çalışırken veya internette gezinirken surround ses özellikleri ve parlak görüntülerle gerçek anlamda sürükleyici görüntülemenin keyfini çıkarıyor. Manyetik olarak yerleştirilmiş halka ışıklı 1440p QHD web kamerası en iyi görüntüler ve videoların yakalanmasına yardımcı olurken, aktif stylus kalem ve okyanusa bağlı plastikten yapılmış çıkarılabilir OceanGlass™ dokunmatik yüzey seçenekleri kullanıcı deneyimini artırıyor ve Acer’ın ürün portföyündeki karbon ayak izini en aza indirme misyonunu destekliyor. Acer Revo Box Mini Bilgisayar : Daha kompakt ve çok yönlü bir form faktörde yükseltilmiş performans sunmak için yenilenen Acer Revo, yenilikçi tasarımı, Acer’ın patentli döndürülebilir VESA bağlantısı ve adaptör tutucusu seçeneği ile kolayca kurulabiliyor ve evlerde veya ofis çalışma düzenlerinde değerli masa alanından tasarruf edilmesine yardımcı oluyor. En yeni işlemciler ve geniş depolama alanıyla güçlendirilen Acer Revo Box, zorlu uygulamaların üstesinden kolaylıkla gelebiliyor ve daha fazla rahatlık için çok çeşitli bağlantı noktası seçeneklerinin yanı sıra çoklu ekran desteği (3 adede kadar) içeriyor.

Daha kompakt ve çok yönlü bir form faktörde yükseltilmiş performans sunmak için yenilenen Acer Revo, yenilikçi tasarımı, Acer’ın patentli döndürülebilir VESA bağlantısı ve adaptör tutucusu seçeneği ile kolayca kurulabiliyor ve evlerde veya ofis çalışma düzenlerinde değerli masa alanından tasarruf edilmesine yardımcı oluyor. En yeni işlemciler ve geniş depolama alanıyla güçlendirilen Acer Revo Box, zorlu uygulamaların üstesinden kolaylıkla gelebiliyor ve daha fazla rahatlık için çok çeşitli bağlantı noktası seçeneklerinin yanı sıra çoklu ekran desteği (3 adede kadar) içeriyor. Acer Connect Enduro M3: Sağlam ancak şık dış yüzeyiyle dikkat çeken mobil erişim noktası cihazının daha iyi kavrama için kasasında çıkıntılı çizgiler bulunuyor. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen, askeri standartları karşılayan ve IP54 derecesine sahip olan cihaz, kullanıcıların her yerde ve her türlü ortamda çevrimiçi kalmalarını sağlıyor. Sezgisel dokunmatik ekranı, basitleştirilmiş menü seçenekleri ve erişim noktası bağlantılarını kurmayı kolaylaştıran bir QR kodu gösteriyor. Yerleşik vSim teknolojisi ile kullanıcılar, herhangi bir SIM karta ihtiyaç duymadan dünya genelinde 135’ten fazla ülkede 200’den fazla 5G operatörüne bağlanabiliyor. Cihaz kullanıcılara yüksek hızlı internet bağlantısı sağlamanın yanı sıra aynı zamanda yüksek kapasiteli 6500 mAh piliyle taşınabilir güç kaynağı olarak da kullanılabiliyor.