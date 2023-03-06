Acer, ilk olarak ocak ayında CES 2023’te duyurulan en yeni AMD Ryzen 7000 serisi işlemcilere sahip Acer Swift Go 14‘ü tanıttı.

Acer Swift Go 14 (SFG14-71), TÜV Rheinland Eyesafe sertifikalı ve dokunmatik özellikli 14 inç FHD ekrana (1080×1920) sahip ince ve hafif bir dizüstü bilgisayardır. Arkadan aydınlatmalı klavyelere, OceanGlass dokunmatik yüzeylere sahiptir ve AMD Ryzen 5 7530U işlemci ile çalışarak mükemmel performans ve 9,5 saate kadar pil ömrü sağlıyor.

300 nit tepe parlaklığı sahip cihaz ayrıca dizüstü bilgisayar, sorunsuz video iş birliği ve yapay zeka entegrasyonu için Intel Movidius VPU’lu bir yapay zeka motorunun yanı sıra Android veya iOS cihazlara kolay bağlantı için Intel Unison’ı da içeriyor.

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Acer Swift Go 14, 1440p web kamerası, Temporal Noise Reduction (TNR) ve Acer PurifiedVoice AI gürültü azaltma özellikleriyle video konferansı kolaylaştırıyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca arka plan bulanıklığı, otomatik çerçeveleme ve göz teması özelliklerine sahiptir. Dizüstü bilgisayar TwinAir çift fan sistemi, çift D6 bakır ısı boruları ve hava girişli klavyesi ile sizi serin tutmak için üretilirken, alüminyum kasası, ince çerçeveleri ve yüzde 90 ekran-gövde oranı ile hafiftir.

Ayrıca USB Type-C, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 ve MicroSD kart okuyucuları, Wi-Fi 6E ve 2 TB’a kadar PCIe Gen 4 SSD ve 16 GB LPDDR5 RAM’e sahiptir.