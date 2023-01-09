Acer yaptığı açıklamayla, gözlüksüz 3D oyun uygulaması SpatialLabs TrueGame’de yeni 3D Ultra modunu da kapsayan büyük bir güncelleme yaptığını duyurdu. Güncelleme sonrası uygulama, gelişmiş stereo işleme yetenekleri, derinlemesine görüntüler ve gerçeğe yakın 3D geometrisi ile oyunculara en üst düzey 3D oyun deneyimini sunuyor. SpatialLabs TrueGame, keşfetmeyi ve sürükleyici bir oyun içinde kendilerini kaybetmeyi seven oyuncular için tasarlandı. Uygulama oyuncular, hazine ve zafer arayışlarına çıktıklarında yeni gerçeklikleri keşfetmeleri ve deneyimlemeleri için onlara bir araç olarak hizmet ediyor.

Yeni güncelleme aynı zamanda görsel ayrıntılar, efektler ve 3D derinlik yoğunluğu açısından oyuncuların tercihlerine uygun bir 3D stereo efekt konfigürasyonları koleksiyonu olan 3D Sense’i de kapsıyor. TrueGame ayrıca oyunun farklı oyunculara göre uyarlanmış bir şekilde sunulmasına da imkan sağlıyor. Uygulama, her ay eklenen yeni profillerle kullanıcıların 3D’nin keyfini tam olarak çıkarabilecekleri günümüzün AAA oyunları ve eskinin en başarılı klasikleri de dahil olmak üzere geniş bir oyun yelpazesini destekliyor.

Acer Inc. COO‘su Jerry Kao, “Oyun geliştirme, geliştiricileri hayallerini inanılmaz derecede gerçekçi ve büyüleyici 3 boyutlu dünyalara taşımaya çağıran bir sanat biçimidir. Aynı zamanda muazzam bir zaman ve yaratıcılık yatırımı gerektiren bir çabadır. Günümüzün oyuncularının izleme deneyimleri maalesef büyük ölçüde 2 boyutlu görüntüleme cihazlarıyla sınırlı. Ancak bu durum artık değişiyor. Tam geometrik 3D görüntüleme ve stereoskopik 3D teknolojisinin gücünü açığa çıkararak yeni özellikleri ile SpatialLabs TrueGame 3 boyutlu oyun deneyiminin sınırlarını zorluyor” dedi.

SpatialLabs TrueGame 3D Ultra ile Üstün 3D Oyun Deneyimi

SpatialLabs TrueGame’in 3D Ultra modu, oyun dünyasına yeni bir stereoskopik 3D performans deneyimi sunarak oyuncuların 3 boyutlu eğlence dünyasının derinliklerine dalmalarını sağlıyor. Yeni 3D Ultra modu göz kamaştırıcı 3 boyutlu sahneleri, nesneleri ve karakterleri hayata geçirmek için SpatialLabs göz izleme çözümü, stereoskopik 3D ekran ve gerçek zamanlı sahne oluşturma teknolojilerinin birleşimini kullanıyor. Acer’ın patentli Tek Tıkla Oyun Oynatma işlevi, TrueGame’in önceden yapılandırılmış 3D profilleri ile yüklü oyunları otomatik olarak başlatmasına izin verdiğinden, kullanıcılar tek bir düğmeyi tıklatarak anında stereoskopik 3D oyun oynamanın keyfini çıkarmaya başlayabiliyorlar. Geliştiricilerin oyunlardaki gölgelendiriciler ve 3D geometri hakkında sunduğu bilgiler dahilinde 3D Ultra moduna ikinci bir sanal kamera eklenen SpatialLabs TrueGame, rakip platformlardan farklı olarak sarmalayan bir 3D deneyimi sunuyor.

Yeni TrueGame 3D Ultra modunu destekleyen oyun profilleri, en son AAA oyunlarını ve keşfedilecek diğer popüler oyunların bir listesini sunuyor. TrueGame uygulamasının kullanım kolaylığı ve optimize edilmiş 3D Ultra profilinin eklenmesiyle, 3D tutkunları, her bir oyun başlığı için özel olarak geliştirilmiş, daha yumuşak ve daha geniş gözlüksüz stereoskopik 3D efektlerin keyfini çıkarabiliyorlar. TrueGame oyuncuları ve 3D oyun fanatikleri, fikirlerini ifade edebilecekleri, deneyimlerini paylaşabilecekleri ve diğer oyunculardan farklı bilgiler öğrenebilecekleri sosyal bir alan olan SpatialLabs Community’nin TrueGame forumunda da birbirleriyle etkileşim kurabiliyorlar.

Bulunabilirlik

SpatialLabs TrueGame’in yeni 3D Ultra modu, Ocak 2023’ün sonunda bir yazılım güncellemesiyle sunulacak. Ayrıca Predator Helios 300 SpatialLabs Edition oyun dizüstü bilgisayarını ve Acer SpatialLabs View ekranını da destekleyecek.

Özellikler, fiyatlar ve bulunabilirlik bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik, ürün özellikleri ve fiyatlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.acer.com.tr aracılığıyla size en yakın Acer ofisi ile iletişime geçin.

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