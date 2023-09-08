Yüksek ekran-gövde oranı ve kompakt form faktörüyle oyunculara sürükleyici bir oyun deneyimi sunmak için tasarlanan Acer Nitro 16 AN16-41-R5QX, yüksek performansın yanı sıra çok sayıda üst düzey kullanıcı deneyimi odaklı özelliği bir araya getiriyor.

16 inç ekrana sahip Nitro 16 AN16-41-R5QX dizüstü oyun bilgisayarı, 165 Hz yenileme hızı ve önceki modele göre yüzde 5 daha fazla ekran alanına sahip yükseltilmiş WUXGA veya WQXGA ekran seçenekleri ile geliyor. Acer Nitro 16 serisinin bir üyesi olan Nitro AN16-41-R5QX, NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 GPU’dan güç alıyor. Kullanıcılar yüzde 100 sRGB renk gamı ve yüzde 84 ekran-gövde oranı sayesinde daha canlı ve çekici bir görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarırken, aynı zamanda 125,0 mm x 76,7 mm’lik geniş dokunmatik yüzey ve 4 bölgeli RGB arkadan aydınlatmalı klavyeyi de kullanabiliyorlar.

Yeni nesil Ryzen mobil işlemcilerle üst düzey performans ve güç verimliliği

AMD Ryzen mobil işlemciler, güç tüketimi optimize edilmiş performansının yanı sıra çok sayıda gelişmiş kullanıcı deneyimi odaklı özelliği bir arada sunuyor.

Yüksek performans ve verimlilik için tasarlanan yeni “Zen 4” çekirdek mimarisi sayesinde oyunculara ve mobil çalışanlara, olağanüstü üretkenlik ve güç verimliliği vadeden hızlandırılmış bir performans sağlıyor. AMD Ryzen 9 7940HS işlemciyle donatılan cihaz oyuncuların tüm performans ihtiyaçlarını karşılıyor.

Cihaz 16 GB DDR5 4800 MHz bellek ve 1 TB M.2 PCIe Gen 4 SSD diske sahip. Ayrıca Killer™ Ethernet E26001 bağdaştırıcısı ve Wi-Fi 6E RZ616 desteğiyle oyuncuların kesintisiz ve gecikmesiz oyun oynayabilmeleri için yüksek bağlantı hızı sunuyor. Nitro 16 AN16-41-R5QX, bağlanabilirliği en üst düzeye çıkarmak için kapsamlı bağlantı seçenekleriyle birlikte geliyor. Cihazın üzerinde bir adet HDMI 2.1 bağlantı noktası, 1 adet USB 2.0, 2 adet USB 3.2 2. Nesil Tip A, 2 adet USB 3.2 2. Nesil Tip C bağlantı noktası, 1 adet MicroSD kart yuvası bulunuyor.

Nitro 16, üstün soğutma sistemiyle işlemci ve GPU’dan maksimum performans elde edilmesine olanak tanıyor. İşlemci, sıvı metal termal gres ile desteklenirken çift fan ve stratejik olarak üstte ve altta bulunan hava ızgaraları sistemin serin kalmasına katkıda bulunuyor. NitroSense yazılımı ve özel NitroSense düğmesi, kullanıcıların sistemlerinin sıcaklıklarını izlemelerinin yanı sıra donanımın mümkün olduğunca serin çalışmasını sağlamak için fan hızını ve güç performansı ayarlarını yapmalarına olanak tanıyor.

HD kamera, iki adet mikrofon ve DTS:X® Ultra ses özellikli iki hoparlör sayesinde cihaz, oyun ve yayın deneyimini de en üst düzeye çıkarıyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Nitro 16 AN16-41-R5QX, 48.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.