Acer, Microsoft Windows Holographic Başlığını Bu Ay Geliştiricilere Gönderecek

Microsoft bugün Acer’ın ilk Windows karma gerçeklik başlığını bu ay sonunda geliştiricilere dağıtmaya başlayacağını duyurdu.

Micorosft’un açıklamasına göre bu başlık Windows Holographic platformu için standart geliştirici sürümü. San Francisco’da düzenlenen Game Developers Conference’ta açıklanan haberlere göre şirketin arttırılmış ve sanal gerçeklik tutkusu HoloLens başlığının önüne geçmiş durumda. Şirket cihazı ilk olarak Ekim ayında donanım üreticileri ile beraber çıkaracağını duyurmuştu.

Karma gerçeklik aslında arttırılmış ve sanal gerçekliğin bir araya gelmiş hali gibi. Bu sayede hem gerçek dünya objelerini sanal bir dünyaya taşıyabiliyor hem de sanal objeleri gerçek dünya çevresine getirebiliyorsunuz. Bu teknoloji standart bir sanal gerçeklik kamerası gibi gözüküyor ve bu başlığım hem içinde hem de dışında kameralar yer alıyor. Intel’de benzer bir şekilde Project Alloy başlığı geliştiriyor.

Acer’ın başlığının ön tarafında içeride ve dışarıda iki adet kamera yer alacak. Ayrıca 6 dereceli bir izleme cihazı da yer alıyor. Bu sayede başlığı kullanırken herhangi bir harici sensöre ya da kameraya gerek kalmıyor. Ancak kontrolcü bu başlıkta da mecbur. Başlık 1440 x 1440 çözünürlüğünde iki adet yüksek çözünürlüklü LCD barındırıyor. Bu şuan ki sanal gerçeklik başlıklarından daha yüksek çözünürlük demek.