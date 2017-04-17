Acer E5-774G Modeli Bilgisayar İncelemesi

Oyun severler için ideal konfigürasyonlardan bir tanesi Acer’dan Geliyor. Üzerinde 7. Nesil Intel işlemciyle size merhaba diyen bu modele yakından bakalım.

Intel’in yedinci nesil mobil işlemcilerinden bir tanesini kullanan Acer, bu modeliyle makul fi yatlarla iyi oyun performansı vermeyi hedefleyen bir yol izliyor. Acer E5-774G güçlü işlemcisi, yeterli miktarda belleği ve bol depolama alanıyla siz her türlü gereksinimde yardımcı oluyor.

Acer E5-774G, üzerinde oyuncular için gayet iyi bir grafik işlemcisi barındırıyor. NVIDIA’nın GTX950M grafik işlemcisiyle her oyunda aradığınızı bulabileceğiniz bu bilgisayarda 6 GB bellek mevcut. Depolama alanı konusunda hiçbir sıkıntı çekmemenizi garanti altına almayı hedefleyen şirket, 128 GB yüksek performanslı SSD’yi 1 TB mekanik diskle birlikte sunuyor.

Teknik özellikleri ise aşağıdaki gibi.

İŞLEMCİ: 7. nesil Intel Core i7-7200U

BELLEK: 6 GB

EKRAN KARTI: NVIDIA GTX950M, 2 GB

DEPOLAMA: 128 GB SSD ve 1 TB HDD

EKRAN: 17,3 inç, 1920×1080 piksel IPS LCD

Ürünü 3475 TL’lik fiyatıyla Vatan Bilgisayar’dan temin edebilirsiniz.

Bunun gibi Intel işlemcili ürünleri uygun fiyatlarla ve taksit imlânlarıyla Vatan Bilgisayar’dan alabilirsiniz.

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