Bunlar da ilginizi çekebilir

MediaTek Kompanio 500 Octa-Core işlemciler tarafından desteklenen ve 6 GB’a kadar bellek, 128 GB eMMC flaş depolama ve bir MicroSD yuvasına sahip olan ve bu tabletler, sınıfındaki diğer modelleri geride bırakacak performansları ile göz dolduruyor.Alüminyum alaşım tasarımı, 6.000 mAh pili ve şarj için bir USB Type-C portuna sahip olan her iki tablet de tek bir şarjla 10,5 saatlik video oynatma süresi sunuyor ve bu sayede mobil kullanımda üstün bir üretkenlik sunuyor. Sorunsuz ve güvenilir bağlantı için çift bantlı Wi-Fi özelliğine sahip olan tabletler, çift hoparlör ve 5MP ön kamera ile video görüşmelerde kusursuz netlik sağlıyor. 8MP’lik Otomatik Odaklama özelliğine sahip arka kamera aynı zamanda yüksek çözünürlüklü fotoğrafların hızlıca çekilmesine imkan verirken, In-Cell Touch Panel (iTP) teknolojisi optik performansı artırırken ekran kalınlığını da azaltıyor.Acer Iconia Tab P10 performans tableti, geniş 10,4 inçlik IPS WUXGA 2K (2000 X 1200) çözünürlüklü bir ekran ve dar çerçeve tasarımı ile geliyor. Tablet, yüzde 76’lık ekran gövde oranı ile keyifli bir film izleme deneyimi sunuyor. Alüminyum alaşımlı tasarımı sayesinde ince ve hafif olan tablet, 7,8 mm inceliğinde ve sadece 440 gram ağırlığındadır. Google Kids Space, öğrenmeyi eğlenceli hale getirirken, çocuklara eğlenceli ve ilgi çekici içeriklerle dolu güvenli bir keşif alanı sunuyor. İnce ve hafif tasarımı ile uzun pil ömrü tableti hem evde eğlence için hem de iş temelli görevler için tableti mobil iken kullanmanıza imkan veriyor.Sadece 8,6 mm inceliğinde ve 430 gram ağırlığında olan Acer Iconia Tab M10, eğlence ve eğitim arasında mükemmel bir denge sunuyor. 10,1 inçlik IPS WUXGA 1920 x 1200 çözünürlüklü bir ekrana ve dar çerçeve tasarıma sahip olan tabletin, ekran gövde oranı yüzde 76’dır. Tablet, uzun pil ömrü ve tamamı metal ince ve hafif tasarımıyla evde veya okulda kullanmak için ideal olması ile öne çıkıyor. Tablet, Google Kids Space ve Google Entertainment Space’in ön yüklü gelmesiyle, ailelerin tüm eğlence ihtiyaçlarını destekliyor. Google Entertainment Space, yüklü olan tüm medya uygulamaları için tek bir portal olarak hizmet verirken, favori filmler, diziler, videolar, oyunlar, kitaplar, podcast’ler ve müzikler için kişiselleştirilmiş bir ana sayfa sunuyor. Bu dört sekme – İzle, Oyunlar, Oku ve Dinle – aracılığıyla aileler, tableti kişisel içeriklerine erişebilen her aile üyesiyle paylaşabiliyorlar. Tablet, darbelere ve çarpmalara karşı koruma için, şeffaf yüksek kaliteli TPU malzemeden yapılmış bir koruyucu kılıf ile geliyor. Bu kılıf sayesinde Iconia tabletin tasarımı daha ilgi çekici hale gelirken, köşeler de koruyucu tamponlarla desteklenerek cihaza daha iyi koruma sağlıyor.Acer Iconia Tab M10 tablet, EMEA bölgesinde 179 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Acer Iconia Tab P10 tablet ise EMEA bölgesinde 229 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.