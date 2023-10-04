Şu sıralar kullanılmayan uydular gibi etkenler nedeniyle uzay çöpü konusu dünya için ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. ABD ise sonunda bu konuda bir adım attı. Federal İletişim Komisyonu (FCC), Dünya’nın yörüngesinde uzay çöpü bıraktığı için bir şirkete ilk kez para cezası verdi. Cezayı alan şirket, Dish Network oldu ve ceza miktarı 150.000 dolar olarak belirlendi!

ABD Uzay Çöpü Cezalarına Devam Edecek!

Uzay çöpleri, Dünya’nın yörüngesinde bulunan ancak artık kullanılmayan ve çarpışma riski taşıyan teknoloji parçalarından oluşuyor. Eski uydular ve uzay aracı parçaları gibi şeyler, resmi olarak uzay çöpü olarak adlandırılıyor.

FCC, Dish’in EchoStar-7 uydusunun mevcut irtifasında Dünya yörüngesinde bulunan diğer uydular için potansiyel bir risk oluşturduğunu belirtti. EchoStar-7, Dünya yüzeyinden 36,000 km yükseklikte başlayan sabit bir yörüngede bulunuyordu ve bu uydunun taşınması gerekiyordu.

Ancak 2022 yılında uydunun ömrünün sonunda yakıt kaybetmesi sonucu Dish, uydusunu sadece 76 mil daha taşıdı. Bu durum, FCC tarafından uydu operatörlerinin taahhütlerine uymaları gerektiğini vurgulayan bir uyarı olarak değerlendirildi.

150.000 dolarlık ceza, Dish’in toplam gelirinin çok küçük bir kısmını temsil ediyor, ancak uzmanlar bu cezanın diğer uydu operatörleri üzerinde etkili olabileceğine inanıyor. Central Lancashire Üniversitesi’nde astrofizik alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Dr. Megan Argo, FCC’nin bu cezayı kullanmasının, sektörün geri kalanının düzenlemelere daha fazla uyması için bir teşvik olabileceğini belirtti.

Uzaya 1957’den bu yana 10.000’den fazla uydu fırlatıldı ve bunların yarısından fazlası artık kullanılmıyor. Bu nedenle uzay çöpleri, uzay yörüngesinde büyük bir sorun haline geldi. NASA’ya göre, 10 cm’den uzun 25.000’den fazla uzay enkazı parçası bulunuyor. Uzay çöpleri, astronotlar için ölümcül bir tehdit oluşturuyor ve bu nedenle çöplerin kontrol altına alınması büyük bir önem taşıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce uzay çöpünü bertaraf edebilecek miyiz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!