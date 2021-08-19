ABD, Tesla’nın oto pilotuna soruşturma başlattı!

Yol güvenliğinden sorumlu ABD federal kurumu, Tesla’nın “kendi kendine süren” oto pilot sistemi hakkında soruşturma başlattı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2018’den bu yana acil durum araçlarının karıştığı 11 Tesla kazasının ardından harekete geçtiğini söyledi.

Kurum, bazı durumlarda, Tesla araçlarının “doğrudan ilk müdahale ekiplerinin araçlarına çarptığını” belirtti.

Soruşturma, 2014’ten bu yana yapılan yaklaşık 765.000 Tesla otomobilini kapsayacak.

NHTSA, tüm mevcut aralığın Model Y, Model X, Model S ve Model 3’tekileri içerdiğini söyledi.

‘Her zaman kontrol’

Ajans, Tesla araçlarının yolda duran araçlara, özellikle bir olaya müdahale eden acil durum araçlarına, çarpması konusunda endişeliydi.

Vakalar arasında bir Tesla’nın park halindeki bir itfaiye aracına arkadan çarpması var. Bir başka vakada ise Tesla park halindeki bir polis arabasına çarpıyor.

NHTSA, oto pilotu kullanırken “sürücünün katılımını izlemek, yardımcı olmak ve sürücüyü zorlamak için kullanılan teknolojiler ve yöntemler” ile ilgili ön soruşturmasını başlattığını söyledi.

Soruşturmayı başlatan 11 kazada, oto pilot veya Trafik Duyarlı Seyir Kontrolü adı verilen bir sistemin çarpışmalardan “hemen önce” aktif olduğunu söyledi.

Yardımcı teknoloji, otomobilin otomatik olarak yönlendirilmesini, hızlanmasını ve fren yapmasını sağlıyor. Ancak aracı otomatik olarak sürmüyor ve sürücülerin kontrolü her zaman elinde tutması gerekiyor. Bu yanıltıcılık, özelliğin eleştiri yağmuruna tutulmasına sebep oldu.

Tesla, bu özelliği bir “Otomatik Pilot” olarak pazarladı. Ayrıca, şu anda bazı kullanıcılar için beta sürümünde mevcut olan “tam kendi kendine sürüş” sözü de verdi.

Ancak, kullanıcılar arabayı dikkatsizce sürerken telefonlarını kullanmaktan araba koltuklarını değiştirmeye ve direksiyonda sürücü bırakmamaya kadar değişen örneklerle geçmişte sistemi sık sık kötüye kullandılar.

http://Tesla driver ‘puts on autopilot and moves to passenger seat’ – YouTube

Bir NHTSA sözcüsü yaptığı açıklamada, “Bugün piyasada bulunan hiçbir motorlu araç kendi kendini sürme yeteneğine sahip değil. Mevcut her araç, her zaman kontrolün bir insan sürücünün elinde olmasını gerektiriyor.”

Bununla birlikte, soruşturmanın destekleyici belgeleri, çarpışmaların çoğunda yer alan zorlu koşullara dikkat çekiyor.

“Olayların çoğu hava karardıktan sonra meydana geldi. Gerçekleşen kaza sahneleri, ilk müdahale eden araç ışıkları, işaret fişekleri, ışıklı ok tahtası ve yol konileri gibi olay yeri kontrol önlemlerini içeriyordu.”

Bir araba şirketinin yazılımını sergilemek, etkinlikten günler önce gelir.

Başkan Elon Musk, daha önce 19 Ağustos’u “Tesla Yapay Zekâ Günü” olarak ilan etmişti. Firmanın yapay zekâ sistemlerinin ilerlemesini göstereceğini ve firmaya yapay zekâ uzmanlarının işe alınmasını sağlayacağını söylemişti.

Fakat Tesla, halkla ilişkiler ekibini Ekim 2020’de dağıttı. Bu sebeple, artık kullanıcı yorumları için herhangi bir yetkiliye ulaşılamıyor.