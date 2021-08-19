Countach’ın elektrik motoruna güç veren ise Lamborghini’ye özel süper kapasitördür. Bu süper kapasitör aynı ağırlıktaki bir lityum iyon pile oranla üç kat daha fazla güç sağlayabiliyor. Lamborghini, V12 motorundan alınan güç aktarımını korumak için elektrik motorunu doğrudan şanzımana monte ettiğini de belirtti.
Otomotiv
ABD, Tesla’nın oto pilotuna soruşturma başlattı!
Yol güvenliğinden sorumlu ABD federal kurumu, Tesla’nın “kendi kendine süren” oto pilot sistemi hakkında soruşturma başlattı.
Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2018’den bu yana acil durum araçlarının karıştığı 11 Tesla kazasının ardından harekete geçtiğini söyledi.
Kurum, bazı durumlarda, Tesla araçlarının “doğrudan ilk müdahale ekiplerinin araçlarına çarptığını” belirtti.
Soruşturma, 2014’ten bu yana yapılan yaklaşık 765.000 Tesla otomobilini kapsayacak.
NHTSA, tüm mevcut aralığın Model Y, Model X, Model S ve Model 3’tekileri içerdiğini söyledi.
‘Her zaman kontrol’
Ajans, Tesla araçlarının yolda duran araçlara, özellikle bir olaya müdahale eden acil durum araçlarına, çarpması konusunda endişeliydi.
Vakalar arasında bir Tesla’nın park halindeki bir itfaiye aracına arkadan çarpması var. Bir başka vakada ise Tesla park halindeki bir polis arabasına çarpıyor.
NHTSA, oto pilotu kullanırken “sürücünün katılımını izlemek, yardımcı olmak ve sürücüyü zorlamak için kullanılan teknolojiler ve yöntemler” ile ilgili ön soruşturmasını başlattığını söyledi.
Soruşturmayı başlatan 11 kazada, oto pilot veya Trafik Duyarlı Seyir Kontrolü adı verilen bir sistemin çarpışmalardan “hemen önce” aktif olduğunu söyledi.
Yardımcı teknoloji, otomobilin otomatik olarak yönlendirilmesini, hızlanmasını ve fren yapmasını sağlıyor. Ancak aracı otomatik olarak sürmüyor ve sürücülerin kontrolü her zaman elinde tutması gerekiyor. Bu yanıltıcılık, özelliğin eleştiri yağmuruna tutulmasına sebep oldu.
Tesla, bu özelliği bir “Otomatik Pilot” olarak pazarladı. Ayrıca, şu anda bazı kullanıcılar için beta sürümünde mevcut olan “tam kendi kendine sürüş” sözü de verdi.
Ancak, kullanıcılar arabayı dikkatsizce sürerken telefonlarını kullanmaktan araba koltuklarını değiştirmeye ve direksiyonda sürücü bırakmamaya kadar değişen örneklerle geçmişte sistemi sık sık kötüye kullandılar.
http://Tesla driver ‘puts on autopilot and moves to passenger seat’ – YouTube
Bir NHTSA sözcüsü yaptığı açıklamada, “Bugün piyasada bulunan hiçbir motorlu araç kendi kendini sürme yeteneğine sahip değil. Mevcut her araç, her zaman kontrolün bir insan sürücünün elinde olmasını gerektiriyor.”
Bununla birlikte, soruşturmanın destekleyici belgeleri, çarpışmaların çoğunda yer alan zorlu koşullara dikkat çekiyor.
“Olayların çoğu hava karardıktan sonra meydana geldi. Gerçekleşen kaza sahneleri, ilk müdahale eden araç ışıkları, işaret fişekleri, ışıklı ok tahtası ve yol konileri gibi olay yeri kontrol önlemlerini içeriyordu.”
Bir araba şirketinin yazılımını sergilemek, etkinlikten günler önce gelir.
Başkan Elon Musk, daha önce 19 Ağustos’u “Tesla Yapay Zekâ Günü” olarak ilan etmişti. Firmanın yapay zekâ sistemlerinin ilerlemesini göstereceğini ve firmaya yapay zekâ uzmanlarının işe alınmasını sağlayacağını söylemişti.
Fakat Tesla, halkla ilişkiler ekibini Ekim 2020’de dağıttı. Bu sebeple, artık kullanıcı yorumları için herhangi bir yetkiliye ulaşılamıyor.
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Otomotiv
400 Beygir Gücündeki 2023 Nissan Z Tanıtıldı!
370Z modelinin satışa sunulmasından 13 yıl sonra yeni bir tasarım ile karşımıza çıkan Nissan, yeni spor otomobili 2023 Nissan Z‘yi tanıttı. İşte karşınızda 400 beygir gücündeki 2023 Nissan Z!
Japon otomobil üreticisi Nissan bugün 2023 model Nissan Z modelini tanıttı. Birçok özelliği ile teknolojiye ayak uyduran 2023 Nissan Z, aslında Nissan’ın daha önceki spor otomobillerinden dolayı çok ilgi çekiyor. Çünkü Nissan, 370Z modelinden tam 13 yıl sonra yeni bir Z modelini tanıttı. Gelin 2023 Nissan Z spor otomobile yakından bakalım.
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Karşınızda 400 beygirlik 2023 Nissan Z!
Need for Speed oyuncularının gözde otomobilleri Nissan 350Z ve 240SX hala o dönem çocuklarının hayali. Şimdilerde yollarda daha çok rastladığımız 350Z, 2008 yılında yerini 370Z’ye bırakmıştı. Ancak sokaklarda 350Z kadar çok rastlamadığımız 370Z, şimdi yerini Nissan‘ın yeni göz bebeği 2023 Nissan Z‘ bırakıyor.
Nissan‘ın yeni spor otomobil modeli 2023 Nissan Z‘in ilk olarak tasarımına bakarsak hala o eski konsepti taşıdığını görüyoruz. Dönemin şartlarına da ayak uyduran yeni Nissan Z, tıpkı eski modeller gibi ön tarafında devasa bir kaput taşıyor. Günümüzde daha çok kullanılan LED farlar ile gelen Nissan Z, 350Z’yi andıran bir ön tampon tasarımı ile geliyor.
Yan tarafında yine Z modellerinin kapı kollarını taşıyan 2023 Nissan Z, 19 inç büyüklüğünde gayet spor görünen jantları üzerinde barındırıyor. Bu jantlara ise önler için 255/40/R19, arkalar için 275/35/R19 ebatında lastikler giydirilmiş. Yani aracın arkası için hem daha iyi yol tutuş hem de daha kaslı bir görünüm sağlanmış. Devamında arabanın arkasına baktığımızda Nissan 300SX’i andıran bir tasarım kullanıldığını görüyoruz. Ancak burada daha teknolojik ve çağa uygun çizgiler kullanıldığını da belirtmekte fayda var.
İç tarafında gövde rengini oldukça sık kullanan 2023 Nissan Z, yeni direksiyon tasarımı, hayalet ekran ve 12.3 inç büyüklüğündeki devasa orta ekran ile dönemimize ayak uydurduğunu gösteriyor. Ancak mekanik el freni, manuel vites ve göğüsteki kadranlar hala eski tip bir spor otomobil havası taşıdığını da gösteriyor. Tabi bu 350Z gibi modellere tutkun olanları da epey sevindiriyor.
Motor bölümüne geçtiğimizde kaputun altında 3.0 litrelik çift turbolu 6 silindirli bir motor taşıyan 2023 Nissan Z, bu motorda 400HP güç ve 475Nm tork üretiyor. 6 vitesli manuel şanzıman ile gelen Nissan Z 2023, otomatik tercih edeler için 9 ileri otomatik şanzıman seçeneği de sunuyor. Tüm bu verilerle aracın 0-100 hızlanması ise 4.2 saniye olarak ölçülüyor.
Son olarak Standart/Spor sürüş modu, gelişmiş hızlanma kontrolü, spor modlu direksiyon profili, aktif ses geliştirme ve dinamik kontrol ayarı gibi birçok özellik ile kuşatılan 2023 Nissan Z, gerçek anlamda iyi bir spor otomobil olmuş. 2020 yılının bahar aylarında ABD’de satışa sunulması beklenilen yeni Nissan Z, 40.000 dolardan başlayan fiyatlar ile satılacak. Bakalım Nissan Z, Supra’ya göre daha çok tercih edilen bir model olabilecek mi. Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Otomotiv
Lamborghini’nin Yeni Hibrit Modeli: Countach LPI 800-4
Lamborghini’nin 1974-1990 yılları arasında ürettiği ikon modeli Countach, günümüz teknolojisinin imkanlarıyla yenilenerek 2022 yılında yeniden alıcılarının karşısına çıkıyor. Countach LPI 800-4 model isminin “LPI” kısmı Longitudinale Posteriore Ibrido’nun kısaltması olup arabanın güç aktarma sisteminin boydan boya uzandığını ve hibrit bir sistem olduğunu ifade ediyor. Sayı kısmında ise süper otomobilin 802 beygir güce ve dört tekerlekten çekişe sahip olmasına atıfta bulunuluyor. Bu 802 beygirlik gücü ise Countach’ın V12 6.5 litrelik motoru ve 48 voltluk elektrik motoru üretiyor.
Countach, saatte sıfırdan 100 km hıza üç saniyeden kısa sürede ve sıfırdan 200 km hıza ise 9 saniyenin altında ulaşabiliyor. Countach’ın en yüksek hızı ise saatte 355 km olup maksimum 711 Nm tork çekiş elde edilebiliyor.
Countach LPI 800-4’ün kasa yapısının çoğunluğu ise karbon fiber maddeden oluşmakta. Lamborghini, eski Countach yerine Aventador modelini anımsatan tasarımı hakkında ise, “70’lerin ve 80’lerin ikonik Countach’ı önümüzdeki on yılın seçkin süper spor modeline ancak bu şekilde evrilebilirdi ” dedi. Yeni Countach’ın içinde, CarPlay entegrasyonu ile “Stile” etiketli bir düğme bulunan 8,4 inçlik dokunmatik bir ekran da mevcut.
Son olarak Lamborghini, bu spor otomobilden yalnızca 112 adet üreteciğini açıkladı. Bütün bu bilgilerden sonra fiyat etiketi hakkında bir bilgiye yer vermeyen Lamborghini, bütün otomobil üreticileri gibi elektrikli otomobil dünyasına giriş yapmış bulundu.
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