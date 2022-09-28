ABD hükümeti, ilk kez özel sektör nükleer füzyon şirketlerine önemli miktarda para yatırıyor. Pittsburgh’daki Küresel Temiz Enerji Eylem Forumu’nda, Enerji Bakanlığı resmi olarak 50 milyon doların kamu-özel ortaklıklarındaki özel füzyon şirketlerine gideceğini duyurdu.

Bir endüstri ticaret grubu olan Fusion Industry Association’ın CEO’su Andrew Holland “Bu para, ABD hükümetinin hızlandırılmış bir zaman diliminde ticari öneme sahip olacak bir füzyon programı oluşturma konusunda ciddileştiğini gösteriyor” dedi.

Holland, “ABD hükümeti tüm ağırlığını şebekeye füzyon enerjisini hızlandırmanın arkasına koyarsa, ABD’ye dönüşümsel yeni bir enerji kaynağı getirebilir” diye ekledi.

Nükleer füzyon nedir

Geleneksel nükleer reaktörler, bir nötronun büyük bir atoma çarptığı ve onu bölerek enerji açığa çıkardığı bir süreç olan nükleer fizyona dayanır. Nükleer füzyon, iki daha ağır atomun daha ağır bir atom oluşturmak için bir araya gelmesiyle oluşur. Genellikle temiz enerjinin kutsal kâsesi olarak görülür. Çünkü neredeyse sınırsız enerji sunar, sera gazı salmaz ve uzun ömürlü nükleer atık üretmez. Ancak, süreci ölçeklendirmek ve ticarileştirmek için güvenli bir şekilde kopyalamanın çok zor olduğu kanıtlanmıştır.

Holland ayrıca, “ABD hükümeti, 1950’lerden beri füzyon araştırmalarına federal para yatırıyor. Bugün yılda yaklaşık 700 milyon dolar yatırım yapıyor.” dedi. Ancak bu para çoğunlukla ulusal laboratuvarlara ve üniversitelere ve Fransa’daki birincil uluslararası araştırma projesi olan ITER’a gitti.” dedi.

Ancak Holland, Pittsburgh’da özel füzyon şirketleri için açıklanan 50 milyon doların “ABD hükümetinin özel sektör füzyon enerjisi şirketlerine yaptığı ilk önemli yatırım olduğunu” söyledi.

Holland, “Bu saf bilim için değil. Bu ticari bir geliştirme ve dağıtım programıdır.” dedi.

50 milyon dolar, şirketlerin ayrıntılı planlar hazırlamasına yardımcı olacak. Ancak pahalı füzyon santralleri inşa etmek için yeterli fon değil. Yine de, ABD füzyon şirketlerine itibar kazandıracak ve destekleyecek.

Füzyon gücü, ABD ve iklim değişikliğine karşı ortak mücadelemiz için çok cüretkar. Ama hayati bir teknoloji olduğu için bu çok önemli. Nükleer füzyon danışmanı Matthew Moynihan, “Bir ABD firmasının net güce ulaşan ilk şirket olmasını istiyoruz.” dedi.

Moynihan, “‘Net güç’, füzyon endüstrisinde reaksiyonu katalize etmek için gerekenden daha fazla gücün üretildiği önemli bir eşiği ifade eder. Bu aynı zamanda bir maaş çekinden daha fazlasıdır. Bu fonu elde etmek, firmalara hükümetin onay damgasını verecek. Yatırımcıların sektöre daha fazla para eklemeyi düşündüklerinde görmek isteyecekleri bir şey” dedi.

Özel sektöre sağlanan destek

Fusion Industry Association’a göre, özel sektör füzyon endüstrisi, risk sermayesi ve diğer fonlardan yaklaşık 5 milyar dolar çekti. Son zamanlardaki kayda değer artışlar arasında, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü araştırmasından bir yan ürün olan Commonwealth Fusion Systems’dan, Bill Gates, John Doerr, Salesforce ve Google dahil olmak üzere çok sayıda güçlü yatırımcıdan sağlanan 1.8 milyar dolarlık finansman yer alıyor.

Bir başka özel füzyon şirketi olan Helion, Silikon Vadisi’nden Sam Altman tarafından yönetilen ve Helion’ın belirli fonlama hedeflerini karşılamasına bağlı olarak 1,7 milyar dolarlık başka bir fon potansiyeli içeren 500 milyon dolarlık bir zam açıkladı.

Program şu anda önümüzdeki 18 ay boyunca 50 milyon dolar olarak finanse edilirken, kongre gelecekteki bütçelerde 415 milyon dolar harcamaya izin verdi. Kamu-özel finansman programı ilk olarak 2020 Enerji Yasası’nda yetkilendirilmiştir.