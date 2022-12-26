AB son birkaç aydan beri teknoloji dünyasının kaderini değiştirecek kararlara imza atıyor. Geçtiğimiz aylarda, AB üyesi ülkelerin hepsinde satılacak olan akıllı cihazların USB Type-C bağlantısı olmasını zorunlu kıldı. Sadece telefon olarak düşünmeyin; laptop, kulaklık, akıllı saat, e kitap okuyucu gibi birçok ürün de bu karara dahil.

Yakın zamanda AB, markaların üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin vermesi yönünde bir karara imza atmıştı. Bu karara göre kullanıcı istediği uygulama mağazasını kullanabilecek ve markalar buna karışamayacaktı.

Bu iki karar da Apple için büyük sıkıntı oluşturuyor. Çünkü markanın lightning ismini verdiği bir bağlantı noktası var. Halk arasında iPhone girişi olarak bilinen lightning girişini Apple çok uzun zamandır kullanıyor. Bunun yanı sıra bir diğer sıkıntı App Store. Apple güvenlik gerekçelerinden dolayı üçüncü parti uygulama mağazalarına izin vermiyordu.

Avrupa birliği tüketiciler için yeni bir karar daha alıyor. Bu karar tüm markaları etkileyecek düzeyde. Karara göre markalar artık “kullanıcı tarafından değiştirilebilir piller” kullanmak zorunda kalacak. Karar henüz onaylanmadı ancak onaylanırsa bu dönüşüm için markalara üç buçuk yıllık bir dönüşüm süresi verilecek.

Bu şekilde düşününce kulağa yapması kolay bir şey gibi geliyor. Ne de olsa Samsung Galaxy S3’lerde, LG G3’lerde çıkarılabilir pilleri görüyorduk. Ancak unutulan bir şey var. Katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar her yüzünde de birer tane bataryaya sahipler. Bu bataryalar birbirleri ile bağlı durumda. Burada iş katlanabilir cihaz üreten markalara kalıyor. Nasıl bir çözüm bulacaklarını önümüzdeki aylarda göreceğiz.