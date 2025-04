Samsung, merakla beklenen A55 One UI 7 güncellemesi için ilk adımı attı. Şirket, uzun süredir kullanıcıların gözünü diktiği bu yeni arayüz sürümünü nihayet beta programına açtı. Şu anda yalnızca Güney Kore’de başlatılan A55 One UI 7 beta süreci, önümüzdeki günlerde diğer bölgelere de yayılacak gibi görünüyor.

A55 One UI 7 beta programı nasıl işliyor?

A55 One UI 7 beta programına katılmak için Samsung Members uygulamasını indirmeniz ve Samsung hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor.

Uygulamanın ana sayfasında yer alan One UI 7 beta afişine tıklayarak sürece dahil olabilir, ardından Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle adımlarını izleyerek güncellemeyi cihazınıza kurabilirsiniz.

Şimdilik A55 One UI 7 beta yalnızca Güney Kore ile sınırlı olsa da, kısa süre içerisinde ABD, İngiltere ve Hindistan gibi diğer büyük pazarlara da açılması bekleniyor.

Samsung, 7 Nisan’dan itibaren One UI kararlı sürümünü öncelikle amiral gemisi telefonlarına sunacak. Ancak Galaxy A55 5G kullanıcıları için beta testleri biraz daha zaman alacak gibi görünüyor.

A55 One UI güncellemesi, Android 15 tabanlı olarak gelecek ve kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirmeyi hedefliyor. Beta süreci sayesinde yeni arayüzdeki hatalar tespit edilip düzeltilirken, kullanıcılar da yenilikleri erkenden deneyimleme fırsatı bulacak.

A55 One UI 7 çıkış tarihi konusunda ise kullanıcılar biraz daha sabırlı olmak zorunda. Samsung, henüz kesin bir takvim paylaşmasa da, beta sürecinin başlamasıyla birlikte final sürümün yaz aylarında dağıtılması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? A55 One UI ve A55 One UI beta süreci beklentilerinizi karşılıyor mu? A55 One UI çıkış tarihi hakkında siz hangi tahminlerde bulunuyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı ve en güncel teknoloji haberleri için bizi takip etmeyi unutmayın!