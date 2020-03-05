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A101’den şarjlı su pompası aldık
Bugün itibarıyla 40 TL’ye A101 mağazalarında satışa çıkan Kiwi markalı şarjlı su pompasını satın aldık. Bu videomuzda, ürünün genel özelliklerine ve nasıl çalıştığına yakından bakıyoruz.
Kiwi şarjlı su pompası neler sunuyor?
Plastik malzeme kullanan şarjlı pompa, üzerinde bir tane güç butonu barındırıyor. Kutusunda yazdığına göre PBA içermeyen ürün, tek şarjla 5-6 damacana bitene kadar kullanılabiliyor. Motorlu yapısı sayesinde suyu oldukça dolduran ürün manuel olarak çalışıyor. Yani her seferinde tuşa basarak suyu doldurmaya başlamanız ve ardından yine tuşa basarak sonlandırmanız gerek.
İnceleme
Hz ve MS nedir? Monitörde tazeleme hızı ve tepki süresi neden önemli? | TUF Gaming VG27BQ
Monitör dünyasında tazeleme hızı ve tepki süresi neden önemli? Hz ve ms değerleri neyi gösteriyor? Bu videoda 165 Hz 0,4 ms değerlerine sahip olan TUF Gaming VG27BQ eşliğinde açıklıyoruz.
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Tazeleme hızı nedir Hz ne demektir?
Tazeleme hızı monitörlerin 1 saniye içerisinde gösterebildiği kare sayısına verilen addır. Hz ise belirtilen değeri gösterir. Yani 60 Hz monitör saniyede 60 kare görüntü sunabilirken, 240 Hz monitör ise saniyede 240 kare gösterim sunabilir.
Tepki süresi ve ms nedir?
Tepki süresi monitörde yer alan piksellerin yanma süresi olarak belirtilebilir. Süre ise milisaniye, yani ms olarak ifade edilir. Oyun dünyasında 5 ms ve daha az süreli tepki süresine sahip monitörler tercih edilir. Ne kadar az o kadar iyi.
60 Hz monitörde 160 fps almak mümkün mü?
Evet. FPS, saniyedeki kare sayısı ekran kartının bir saniyede üretebildiği kare sayısını gösterir. 60 Hz tazeleme hızı sunan monitörde 160 fps değer veren bir oyunu oynamak mümkündür fakat ekran kartı saniyede 160 kareyi monitöre gönderirken monitör sadece 60 adet gösterdiği için kırılmalar meydana gelir. Bu da görüntünün düzgün olmamasını sağlar.
Bunu engellemek adına V-Sync, G-Sync ve FreeSync özellikleri devreye girer. V-Sync oyunda belirlenen maksimum kare sayısına oyunu sabitleyerek yırtılmaların ve bozulmaların olmadığı bir görüntü sunar.
G-Sync ve FreeSync ise ekran kartı ve destekleyen monitörler arasında ekran kartından gelen kare sayısını monitöre eşitleyerek hem akıcı, hem bulanıklık ve kırılmaların olmadığı sağlıklı görüntüyü sunar.
TUF Gaming VG27BQ
TUF Gaming VG27BQ modeli ise 2K (2560 x 144 piksel) çözünürlükte hız aşırtma ile 165 Hz tazeleme hızı 0,4 ms değerleri sunabilen özel bir monitör olarak dikkat çekiyor.
G-Sync uyumlu olan VG27BQ, ASUS Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu (ELMB SYNC) desteğiyle bulanıklıkları da ortadan kaldırarak size sadece oyun keyfi sürmeyi vadediyor.
Artı bir özelliği olarak HDR desteğine de sahip olan monitörde, destekleyen oyunlarda çok daha zengin renklerin olduğu canlı bir görüntü yakayalayabilirsiniz.
Markalara Sorun
Siz sordunuz, Huawei yanıtladı! Markalara Sorun #3
Markalara Sorun serimizin üçüncü konuğu Huawei oldu. Bu videomuzda, sosyal medyadan ilettiğiniz soruları Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Eko Sistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı yanıtladı.
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Sorular ve zaman çizelgesi
01:00 – HMS’deki son durum nedir? Kaç uygulama oldu, Google uygulamalarının gelme durumu yok ise, alternatifleri gelecek mi? YouTube gibi. – Bahadır Özkan
05:22 – Siz Google olmayan telefonları nasıl pazarlayacaksınız, Google olmayan bir telefon neden alalım? – Galatasaray
08:10 – Huawei çalışmak nasıl bir duygu iyiki huaweideydim dediğin oldu mu? – Barış Alanyalı + Huawei ile ilişkiniz nasıl başladı? 🙂 Ciddi düşünüyor musunuz? Bu ilişkin adı nedir? – Muzır Neşriyat
10:09 – Corona virüsünden dolayı Çin’de kapanan Ar-Ge laboratuvarı, fabrika veya mağaza var mı? – Yavuz
10:35 – Huawei telefonların kamerası çok iyi. Fotoğraf konusundaki rekabetçi başarısı neden video konusunda yok? Amiral gemisi Huawei’lerin hoparlörleri neden hala orta veya vasat gibi bir kalitede? – Baran Kağan Özçelik
12:49 – Mate XS Türkiye de satışsa çıkacak mı? Fiyatı ne kadar olacak? – Ziya Eken
13:43 – Huawei Developer’ın Türkiye’de etkinlikleri var mı nasıl takip edebilirim, bir geliştirici olarak ekosisteme nasıl dahil oluyoruz? Günalp
15:45 – Honor markasının Huawei’nin önune geçtiği konular var mı, varsa nedir? Şirket içi rekabet ve pazar farki olsa da Honor 10 Lite – P Smart rekabeti gibi tatli rekabetler nasil gecmekte? – Tanzer
16:53 – 5G çalışmaları ne alemde? Operatörler ile ilişkiler nasıl? – Ali Berkay Demiryol
17:58 – Google Play’siz çıkan Türkiye garantili modellere Google Play yüklersek ve telefon bozulduğunda servise götürdüğümüzde garanti dışı kalır mı? Seviliyorsunuz Kerem Enginar ve Kaan Arlı – Burak Eren Gönüler
18:39 – Uzun süredir ambargolar sebebiyle Huawei orta segmentte rekabetçi bir işlemci ile tüketici karşısına çıkamıyor. Bu durum ne zaman sona erecek? Tüketici artık bu durumun farkında ve aynı fiyat bandında daha iyi ve yeni işlemciler mevcutken Huawei’yi neden tercih etsin? – Kaan Özdemir
20:48 – Şu anda güncel Huawei telefon aldık diye düşünelim. Google servislerini yükleyebilecek miyiz? – Ercan Ay
21:40 – Kaan Arlı, Huawei CEO’su olsaydı yapacağı ilk iş ne olurdu ? (Kirin 710 stoklarını bitirmek gibi :)) – Ömer Şanlı
22:55 – Benim sorum biraz kişisel olacak Kaan abiyi SDN’den beri severek örnek alarak takip ediyorum. Donanım Haber’den başlayarak çok güzel bir kariyer elde etti. Onu örnek alan ve teknoloji ve medya konusunda kariyer hedefleyen benim gibi gençler için ne önerir? – Kaan Pray
25:00 – ABD kökenli sosyal medya uygulamaları App Gallery’e gelecek mi? – Furkan Kurtkafa
27:13 – App Galery’de AR uygulamaları eklenebiliyormu? AR için Huawei developer kiti varmı? Bir de 50 milyon TL’lik hibeden developerlar nasıl faydalanabilir? – Poligonar
29:18 – Huawei, Türkiye pazarına giren birçok yeni Çinli firma ile nasıl mücadele etmeyi düşünüyor. Fiyat politikası olarak değişiklik yapmayı yada en azından orta – üst segmentde daha çok fiyat/performans cihazları getirmeyi düşünüyorlar mı? – Oğuzhan Eker
Aksesuar
QCY T5 inceleme: Uygun fiyatıyla alınır mı?
QCY T5 inceleme videomuzda, uygun fiyatlı tam kablosuz kulaklık seçeneklerinden biri olan modele yakından bakıyoruz. Bakalım fiyatı ve özellikleriyle ürün bizlere neler sunuyor?
Bu incelemeyi gerçekleştirmemiz için bize ürünü gönderen izleyenimiz Selahattin Şekerci’ye çok teşekkür ederiz.
QCY T5 inceleme
Ürünün fiyatına baktığımızda Türkiye’de satan yerler ortalama 180 TL civarına, yurtdışında ise 130 TL’den 180 TL’ye kadar değişen fiyatlar görüyoruz. Modeli satın aldığınızda şarj kutusu, kablo ve farklı boyutlarda kulaklık silikonu kutudan çıkıyor.
Tasarım noktasında aşağıya doğru uzayan bir tasarımda olmasına rağmen kulaklık silikonuna sahip olduğu için kulakta konforlu durduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Üzerinde her ne kadar dokunmatik panel olsa da, bu panelin hassasiyetini ve çalışma kararlılığını pek beğenmedik. Ayrıca müzik dinlerken son ses seviyesinde bir nebze de olsa sesin dışarıya iletildiğini belirtelim.
Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan QCY T5 modelinde IPX4 su sıçramalarına karşı dayanıklılık sertifikası yer alıyor. Yaptığımız testlerde video ve oyunlarda gecikme çok çok az, Çin kaynaklı uygun fiyatlı tam kablosuz kulaklıklarda benim gördüğüz en başarılılarından bir tanesi diyebiliriz.
Ses performansı konusunda ise fiyatına oranla makul bir performans görsek de, sesin biraz mekanik olduğunu ve bass seslerin pek duyulmadığını söylememiz gerekiyor. Ancak ses seviyesi anlamında kullanıcıları tatmin edecek seviyelere çıktığını da söylemek gerek. Son olarak kulaklıkların kendisinde 40 mAh, kutuda ise 380 mAh kapasiteli bir pil yer alıyor. Bu değerlerle tek şarjda 5 saate kadar, kutuyla birlikte toplamda 25 saate kadar bir pil ömrü sunuluyor.