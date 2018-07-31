A101’de satılacak Honor 9 Lite alınır mı? (VİDEO)

2 Ağustos itibarıyla A101 mağazalarında Honor 9 Lite modeli 1.199 TL satış fiyatıyla satılacak. Ucuzcu Enginar serimizin yeni videosunda, “Honor 9 Lite modeli alınır mı?” sorusunu yanıtlamaya çalışıyoruz.

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Honor 9 Lite neler sunuyor?

Ülkemizde ilk satışa çıktığında kampanyalı fiyatıyla 1.299 TL olan cihaz, şüphesiz A101‘de 1.199 TL’ye satılacak olmasıyla bir fiyat avantajı sunuyor. İlk bakışta kendi segmentinde yer alan telefonlara göre tasarımıyla öne çıkan model, mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor. Telefonun önü ve arkası cam malzeme kullanırken, yan çerevelerin metal olduğunu belirtelim.

Güvenlik seçenekleri noktasında arka tarafta parmak izi sensörü bulunuyor ve oldukça kararlı çalışıyor. Ayrıca geçtiğimiz aylarda gelen güncelleme ile yüz tanıma teknolojisi de cihaza eklenmiş durumda. Düşük ışığın olduğu alanlar hariç, yüz tanıma teknolojisinin de gayet düzgün çalıştığını belirtmek gerek. Donanım tarafında Kirin 659 işlemci, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Günlük kullanımda bu bileşenler akıcı bir arayüz performansı sunuyor. Ancak oyun tarafında beklentilerin çok yüksek olmaması gerek. Zira PUBG Mobile oyununda Dengeli grafik ayarında, ara ara kasmalar yaşanabiliyor.

Tasarım ile birlikte telefonun öne çıkan bir diğer noktası ise kamera. Zira hem önde hem de arkada 13 MP + 2 MP olmak üzere çift kamera bulunuyor. Yani Honor 9 Lite, toplamda 4 kamera ile birlikte geliyor. İkinci kameralar sayesinde donanımsal bokeh efektini kullanabilliyoruz. Son olarak cihazda 3000 mAh kapasiteli bir pil olduğunu da belirtelim.