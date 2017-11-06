3D Jel Yığınları, Beyin Hastalığını Tedavi Etmek İçin Artık Yeterli Sayıda Kök Hücre Büyütebilecek

Programlanmış kök hücreler günümüzde her türlü hastalıkla mücadele sözü veriyor, ancak bu sözü yerine getirmeden önce aşması gereken büyük bir sorun var: üretim hızı.

Çok sayıda üretmesi zor olan kök hücre ve iki boyutlu yüzeylerde büyütülme ihtiyacı ile ne yazık ki çok bu işlemi çok yavaşlatıyor. İşte tam bu sırada Stanford Üniversitesi’nden araştırmacılar devreye girdi ve büyük miktarlarda sinir kök hücrelerinin büyütülmesi için yeni bir yöntem geliştirdiler. Araştırmacılar, bu yavru hücrelerin üç boyutlu yığınlarda büyümesine izin veren polimer esaslı jeller kullanmaya başladı.

Jeller, kök hücrelerin çevreyi yeniden şekillendirmesine yardımcı olurken aynı zamanda da birbirleriyle temas halinde kalmalarını sağlıyor. Bu da, önceki üretim yönteminde kullanılan konvansiyonel iki boyutlu yaklaşım için gereken 1.4 metre kareye karşı sadece 16 inçlik bir alan demek oluyor. Ayrıca yeni yöntem ile kök hücre daha az besin ve daha az enerji kullanıyor. Artık bu yöntem sayesinde bir doktor, önemli miktarda alan ayırmaya gerek duymadan kısa bir sürede büyük kök hücreler serisi üretebilecek.

Çok kullanışlı olan bu teknik, ne yazık ki diğer kök hücre tipleri için geçerli değil çünkü köklerin sertliği jellerin sertliği ile belirleniyor. Ancak, bu bir atılım olabilir. Artık büyük sayıda sinir kök hücreler üretilebilir olduğundan, bilim insanları omurilik yaralanmalarını onarmak veya Parkinson gibi beyin hastalıklarını tedavi etme olasılığını arttırıyorlar. Tedavi, bu kök hücreleri doğrudan vücuda enjekte etmek ile başlıyor. Böyle bir şey olursa, kalıcı gibi gözüken büyük vakalar bile tamamen tedavi edilebilir olacak.