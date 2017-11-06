iOS 11 Cihazlarında Klavye Tabanlı Bir Sorun Ortaya Çıktı!

Apple Messages, kısa mesajları düzene sokan ve iPhone’u terk etmeyi neredeyse imkansız hale getiren iPhone’un katil uygulamalarından biridir. Ancak iOS 11’de görünen bir sorun nedeniyle mesajlaşmayı son zamanlarda kabusa dönüştürdü.

Çoğu insanın yakın geçmişte iPhone klavyesi üzerinden özellikle sesli harfler ile ilgili sorunlar yaşamaya başlamasından sonra, yeni bir iPhone klavye sorunu daha ortaya çıkmaya başladı. Sorun insanların, iOS 11′in akıllı metin özelliği aktif iken “I” harfi yerine “A [?]” yı belirten ve mesaj alanının içinde otomatik düzeltme yapan garip bir karakteri görmeye başladığında ortaya çıktı. Bu sorunu yaşayan insanların genelde iOS 11.0.3 ve 11.1 işletim sistemine aynı zamanda da iPhone 7 ve iPhone 7 Plus cihazlarına sahip olduğu keşfedildi

Önceki sorun kadar olmasa da bazı insanların “U” ve “O” harflerinde de sorun yaşadığı ortaya çıktı. Gönderilen mesajların aynı zamanda Mac cihazlarında bulunan iMessage uygulamasında da garip bir şekilde görüntülendiğini bildirdiler. Yalnızca Apple uygulamalarında gözükmeyen bu problem, aynı zamanda hatalı olan cihazdan gönderildiği zaman Twitter ve Facebook Messanger gibi uygulamalarda da garip bir şekilde gözükmekte.

Şimdilik Apple’dan bu sorun hakkında bir açıklama gelmiş değil fakat problem gün geçtikçe büyüyor gibi gözüküyor.