Hayvanlar Aleminde Yeni Bir Beslenme Şekli: Kleptopredation

Deniz salyangozlarını gözlemleyen bilim insanları, bu canlıların beslenme tercihlerini inceleyerek yeni bir beslenme şekli keşfettiler.

Biology Letters’da yayımlanan yeni bir araştırma hayvanların bilinmeyen bir beslenme şekline sahip olduklarını ortaya koydu. Bilim insanlarının “kleptopredation” olarak isimlendirdiği bu beslenme şekli, yaşam alanlarından alınarak laboratuvarda gözlemlenen deniz salyangozları, planktonlar ve polipler arasındaki beslenme zinciri sayesinde öğrenildi.

Araştırmada deniz salyangozlarının yeni beslenmiş (planktonla) polipleri, bir süredir beslenmemiş poliplere tercih edip etmediği gözlemlendi. Elde edilen sonuçlara göre araştırmaya dahil edilen deniz salyangozlarının rastlantı olamayacak kadar büyük bir bölümü beslenmiş olan polipleri tüketti. Bulgular gösteriyor ki bu küçük tercih farklılığı deniz salyangozlarının damak tadıyla değil, aldıkları besin miktarıyla doğrudan alakalı. Yapılan hesaplamalara göre beslenmiş polipleri seçen deniz salyangozlarının diyetlerinin neredeyse yarısı planktonlardan oluşuyordu. Yani büyük balık küçük balığı değil, yeni beslenmiş küçük balığı yemeyi tercih ediyor.

Hangi hayvanların bu yeni keşfedilen beslenme şeklini kullandığı tam olarak bilinmiyor. Yayımlanan araştırmada, hayvanların bu şekilde daha az enerji tüketerek daha fazla besine ulaşabildikleri de belirtildi.