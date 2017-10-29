AssisTT, Bir Kez Daha Dünyanın En İyi Çağrı Merkezi Seçildi

Türk Telekom iştiraki AssisTT, hizmet kalitesi ve üstün teknolojisiyle uluslararası alandaki başarılarını artırarak sürdürüyor.

AssisTT, çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en prestijli ödül organizasyonlarından Contact Center World Awards’ın (Çağrı Merkezi Dünyası Ödülleri) küresel finallerinde büyük bir başarıya imza attı ve 3 altın ödül aldı. “En İyi Çağrı Merkezi”, “En İyi Dış Kaynak İş Ortaklığı” ve “En İyi Teknoloji İnovasyonu” dallarında 3 altın ödül kazanan AssisTT, 200 üye ülkeden pek çok dünya devini geride bırakarak Türkiye adına önemli bir başarıya imza attı.

AssisTT, Kasım 2007’de yüzde yüz Türk Telekom iştiraki olarak kuruldu. Geleneksel çağrı merkezi işlevlerinin ötesine geçen AssisTT; satış-pazarlama, sosyal medya yönetimi ve mailing gibi birçok alanda müşterilerine çözüm sunan bir “contact center” şirketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye genelinde 20 il ve 27 lokasyonda yaklaşık 12 bin çalışanıyla hizmet veren AssisTT, bir müşteri irtibat noktası olarak, Türk Telekom’un yanı sıra, birçok kamu kurumu ve özel şirkete stratejik yol arkadaşı olarak hizmet veriyor.