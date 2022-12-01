Bu videoda Yıldıray ve Eren Türk Telekom’un alt yapısını kullanarak hizmet veren PttCell’in tarifelerini inceliyor. Faturalı ve faturasız olarak tercih edilebilen paketler ve tarifelere ek PttCell birçok farklı kampanyayı da kullanıcılarına sunuyor.

Peki siz PttCell kullanıyor musunuz? Eğer kullanıyorsanız hangi tarifesini kullanıyorsunuz? PttCell’in sunmuş olduğu kampanyalardan hiç faydalandınız mı? Kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

PttCell tarifelerine ve paketlerin göz atmak için buradaki linke bakabilirsiniz: https://hwp.to/3Fe7kTA

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