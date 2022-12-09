Pentagon; Amazon, Google, Microsoft ve Oracle’ın 2028’e kadar toplamda 9 milyar dolara ulaşabilecek bir bulut bilişim sözleşmesi yaptığını açıkladı.

JWCC’nin çabası, ABD Savunma Bakanlığı’nın Trump yönetimi sırasında teşvik edilen bir strateji olan tek bir şirkete güvenmek yerine, birden çok uzaktan çalıştırılan altyapı teknolojisi sağlayıcısına güvenme çabasıyla uyumlu hale geldi.

Bir Savunma Bakanlığı sözcüsü “JWCC, 9 milyar dolarlık ortak tavana sahip dört sözleşmeden oluşan çok ödüllü bir tedariktir.” dedi.

Artan sayıda işletme de birden fazla bulut sağlayıcısına güvenmeye çalışıyor. Bazı durumlarda, birinde özel yeteneklere, diğerinde ise projelerin başlangıç ve bitiş iş yüklerinin çoğuna güvenirler. Diğer zamanlarda ise maliyeti düşer. Birden fazla buluta sahip olmak, kuruluşları kesintilerin neden olduğu hizmet kesintilerine dayanabilecekleri konusunda daha güvenli hale getirebilir.

Başlangıçta Pentagon, 2019’da Microsoft’a Ortak Kurumsal Savunma Altyapısı veya JEDI’ı vermişti. Bulut altyapısı pazarının en iyilerinden olan Amazon’un, Pentagon’un kararına meydan okumasıyla bir hukuk savaşı başladı. Oracle, ayrıca Pentagon’un seçimine de meydan okudu.

2020’de Pentagon’un firma faaliyetlerini izlemekle görevli bir çalışan bir inceleme yaptı ve Trump yönetiminin sözleşmeyi verme sürecine müdahale ettiği sonucuna varmak için hiçbir kanıt olmadığına karar verdi. Aylar sonra Pentagon, JEDI anlaşması için Microsoft’a bağlı kalacağını duyurdu.

Geçen yıl Pentagon yaklaşımını değiştirerek bulut ihtiyaçlarını karşılamak için Amazon, Google, Microsoft ve Oracle’dan teklif istedi. Ancak Genel Hizmetler İdaresi, o sırada yalnızca Amazon ve Microsoft’un Pentagon’un gereksinimlerini karşılayabildiğini belirtti.

Çarşamba günkü sonuç, özellikle analistlerin bulut tabanlı bilgi işlem hizmetleri sunan en üst düzey şirketlerde görmediği Oracle için bir nimet. Oracle, 31 Ağustos’ta sona eren çeyrekte 900 milyon dolarlık bulut altyapısı geliri elde etti. Bu, Amazon’un bulut yan kuruluşu Amazon Web Services’ın üçüncü çeyrekteki toplam 20,5 milyar dolarının küçük bir kısmı.

Teknoloji şirketlerinin dördü de süresiz teslimat, belirsiz miktar veya IDIQ sözleşmeleri kazandı. Yani belirli bir süre için belirsiz miktarda hizmet içerebilirler. Savunma Bakanlığı, “Bu sözleşmenin amacı, Savunma Bakanlığı’na stratejik düzeyden taktiksel uca kadar tüm güvenlik etki alanlarında ve sınıflandırma düzeylerinde kurum çapında küresel olarak kullanabileceğimiz bulut hizmetleri sağlamaktır.” dedi.