İstanbul, Fikret Yüksel Vakfı tarafından organize edilen eğitim ile bilimin bir araya geldiği önemli bir etkinliğe daha sahne oldu. İstanbul, Bosphorus, Haliç ve Marmara Regional isimleriyle düzenlenen 4 ayrı turnuvada 27 yabancı takımın da dahil olduğu, STEAM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat) alanında yeteneklerini sergileyen teknoloji tutkunu öğrenciler, kendi yaptıkları robotlarla hayal güçlerinin sınırlarını zorladı.

Sanat teknoloji ile birleşti

TurkNet’in iletişim destekçisi olduğu FIRST® Robotics Competition, bu yıl ‘Crescendo’ teması çerçevesinde gerçekleşti. Takımlar, sanat ve teknolojinin harmonisini kendi tasarladıkları robotlarla sergilediler. Bu sezon liseli gençler Sanat Temalı Robotlarını, yaratıcı güçlerini kullanarak tasarladı, inşa etti ve programladı. Bir müzik festivalindeymiş gibi geçen etkinlikte, öğrenciler robotlarını kullanarak verilen görevleri tamamladı aynı zamanda da kendi iş planlarını oluşturup kaynak bularak sürdürülebilir bir takım oluşturdu ve “Duyarlı Profesyonellik” çerçevesinde yarıştı.

Girişimcilik yetenekleri gelişti

FIRST® Robotics Competition’da öğrenciler STEAM alanlarında yeteneklerini geliştirmenin yanında, sosyal konularda da kendilerini geliştirme şansı elde ettiler. Yarışmaya hazırlanmak için iş planı oluşturma, bütçe yönetimi, fon bulma, sponsorluk çalışmaları, takım oluşturma, görev dağılımı ve pazarlama faaliyetleri gibi pek çok alanda girişimci ruhlarını ortaya koyma fırsatı buldular.

20’nin üzerinde ödül sahibini buldu

Tasarladıkları robotlarla üç gün boyunca çeşitli projelere imza atan gençlere, hem mekanik hem de sosyal alanlarda 20’nin üzerinde ödül verildi. Yarışmanın en prestijli ödülü olan “FIRST Impact” ödülünü İstanbul Regional’da 6014-ARC (Robert Koleji), Bosphorus Regional’da 8153-Tech4Space (Açı Okulları), Haliç Regional’da 6429-4th Dimension (İzmir Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi) ve Marmara Regional’da 8054-Flare (FMV Erenköy Işık Özel Lisesi ve Fen Lisesi ) takımı aldı. Toplam 16 takım ABD’nin Houston şehrinde düzenlenecek uluslararası şampiyonaya katılma hakkı kazandı.

TurkNet gençlerin sesini geleceğe dönüştürüyor

Hedefine ulaşmak isteyen tüm girişimcilerin yanında olduğunu kaydeden TurkNet CEO’su Cem Çelebiler, “Kuruluşumuzdan bu yana ülkemizin teknoloji ekosistemini geliştirmeyi bir sorumluluk olarak gördük. Bu hedefe ulaşmanın en önemli yolunun, ülkemizin parlak gençlerini desteklemek olduğunu biliyoruz. Gençlerimizin teknoloji alanında yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olarak, ülkemizin geleceğine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Her birey için teknolojiye ulaşmada fırsat eşitliği sağlamak bizim için oldukça önemli bir konu. Bu doğrultuda, teknoparklara, üniversitelere ve 1 milyondan fazla kullanıcımıza yüksek hızlarda internet sunuyor ve ağımızı her geçen gün genişletiyoruz. Gençlerimizi hayata ve kariyer yolculuklarına hazırlamaya, onların potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmaya ve tüm desteğimizle, gençlerimizin sesini geleceğe dönüştürmeye devam edeceğiz” dedi.