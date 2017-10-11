Twitter, tarayıcılarda “Sık Kullanılanlar” sekmesine benzeyen “Yer İşaretleme” aracını geliştirme kararı aldı. Söz konusu proje resmen şirketin ürün müdürü tarafından açıklandı.
Çoğu tweet hızlı bir şekilde okunsa da, bir çok kişi hala derinlemesine incelemeye layık olan iletilere gelecekte de kolayca erişebilmenin yolunu arıyor. Twitter, “Daha Sonrası İçin Kaydet” özelliği için pek çok talep aldıktan sonra “Yer İşaretleme” aracı geliştirmeye başladı. Twitter Ürün Müdürü Jesar Shah, bu özelliği resmen duyurdu ve yarattığı prototipin hızlı bir demosunu yayınladı.
Görünüşe göre, dev sosyal medya servisi sağ alt kısmındaki “DM yoluyla gönder” simgesini değiştirmeyi planlıyor. Bu menü şu anda “Özel mesaj yoluyla paylaşım” opsiyonunu içerirken, gelecekte “Yer İşaretine Ekle” simgesini barındıracak. Yer İşaretlerine eklenen tüm tweetler daha sonra ayarlar listesinden erişilebilecek.
Özellik ortaya çıktığında, kullanıcı uzun mesajları işaretleyen ve fotoğraflar içeren tweet’leri gördüklerinde, keyiflerine göre işaretleyip gelecekte de kullanabilecekler.
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