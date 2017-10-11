Twitter, tarayıcılarda “Sık Kullanılanlar” sekmesine benzeyen “Yer İşaretleme” aracını geliştirme kararı aldı. Söz konusu proje resmen şirketin ürün müdürü tarafından açıklandı.

Çoğu tweet hızlı bir şekilde okunsa da, bir çok kişi hala derinlemesine incelemeye layık olan iletilere gelecekte de kolayca erişebilmenin yolunu arıyor. Twitter, “Daha Sonrası İçin Kaydet” özelliği için pek çok talep aldıktan sonra “Yer İşaretleme” aracı geliştirmeye başladı. Twitter Ürün Müdürü Jesar Shah, bu özelliği resmen duyurdu ve yarattığı prototipin hızlı bir demosunu yayınladı.