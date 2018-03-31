8. nesil Intel Core mimarisi beklenen “tik- tak” mimari yaklaşımının aksine 14 nanometre seviyesinde bir iyileştirme olarak karşımıza çıktı. Bu iyileştirme gözle görülür kazanımları da beraberinde getirdi. İlk dikkati çeken ve biraz da şaşırtan gelişme 15 Watt seviyesinde çalışan U uzantılı mobil işlemcilerin iki çekirdek dört izlek (2C4T; 2 core, 4 thread) seviyesinden dört çekirdek sekiz izlek (4C8T) seviyesine çıkması oldu. Masaüstünde ise 4’ten 6’ya bir çıkış söz konusu. Bunun paralelinde Intel’in tekrar atak yapan AMD’ye göre tekrar bir toparlanması söz konusu. Elbette AMD’nin mobil APU ürünleri görünce bu söylediklerimiz tekrar değerlendireceğiz.

8. nesil Intel Core performansı

Performans tarafından baktığımızda yeni 8. nesil Intel Core i7-8550U şu sıralar deneme fırsatı yakaladığımız Lenovo Yoga 920 ürününde kendisini gösteriyordu. Bu işlemcinin dört çekirdekli ama

yüksek performanslı 6700HQ veya bir yeni versiyonu olan 7700HQ’dan genel kullanımda çok büyük farkı yok. Hatta cihazı kullandığımız esnada faydalandığımız uygulamalardan 7-Zip ve VeraCrypt gibi yüksek iş yükü gerektiren yazılımlar söz konusu olduğunda hiç de 15 Watt seviyesinde bir işlemci kullandığımızı düşünmedik.

Intel, mobil dünyanın her yerinde verimli ve güçlü işlemciler sunuyor. Bu derlememizde size farklı markaların farklı işler için özelleşmiş bilgisayarlarından bir seçim sunuyoruz. Elektronik ve fiziksel mağazalarda çok daha fazla ürünü bulabilirsiniz.

Not: Buradaki fiyatlar internet üzerinden satış yapan, ülkemizin önde gelen perakendecilerinde bulunan, resmî ithalatlar için geçerli olan son kullanıcıya peşin satış rakamlarıdır. Fiyatlar, biz bu derlemeyi hazırladığımızda güncel olmakla beraber kur farkları, vergilendirme, bandrol ücretlendirmeleri, alt model seçenekleri, kampanyalar veya firmaların ticari kararları nedeniyle değişikliğe uğramış olabilir.

Dell XPS 13 9360

İşlemci: Intel Core i7-8550U

Bellek: 16 GB DDR3

Depolama: 512 GB SSD

Ekran kartı: Tümleşik Intel UHD Graphics 620

Ekran: 13,3 inç, 3200×1800, Infinity Display

Bağlantı: 2x USB 3.0, USB C Thunderbolt 3, SD kart okuyucu

Fiyat: 9.432 TL

HP Envy 13 AD100NT

İşlemci: Intel Core i5-8250U

Bellek: 8 GB DDR3

Depolama: 256 GB SSD

Ekran kartı: NVIDIA GeForce MX150, 2 GB

Ekran: 13,3 inç, 1920×1080

Bağlantı: 2x USB C (DisplayPort 1.2), 2x USB 3.1, microSD kart okuyucu

Fiyat: 4.999 TL

Casper F650 (SSD’li versiyon)

İşlemci: Intel Core i5-8250U

Bellek: 8 GB DDR4

Depolama: 256 GB SSD

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 940Mx, 2 GB

Ekran: 15,6 inç, 1366×768

Bağlantı: Ethernet, 3x USB 3.0, SD kart okuyucu, HDMI, optik sürücü

Fiyat: 3.599 TL

Asus ZenbBook UX331UA

İşlemci: Intel Core i7-8550U

Bellek: 8 GB DDR3

Depolama: 512 GB SSD

Ekran kartı: Tümleşik Intel UHD Graphics 620

Ekran: 13,3 inç, 1920×1080

Bağlantı: HDMI, 2 x USB 3.0, USB C, microSD kart okuyucu

Fiyat: 5.609 TL

Acer E5-576G

İşlemci: Intel Core i7-8550U

Bellek: 16 GB DDR3

Depolama: 1 TB HDD

Ekran kartı: NVIDIA GeForce MX150, 2 GB GDDR5

Ekran: 15,6 inç 1366×768

Bağlantı: Ethernet, 3x USB 3.0, SD kart okuyucu, HDMI, D-Sub, optik sürücü

Fiyat: 4.204 TL

Lenovo Ideapad 520 (HDD’li versiyon)

İşlemci: Intel Core i7-8550U

Bellek: 16 GB DDR4

Depolama: 1 TB HDD

Ekran kartı: NVIDIA GeForce MX150, 4 GB GDDR5

Ekran: 15,6 inç, 1920×1080

Bağlantı: Ethernet, 2x USB 3.0, SD kart okuyucu, HDMI, USB C, optik sürücü

Fiyat: 4.698 TL

Lenovo Yoga 920

İşlemci: Intel Core i7-8550U

Bellek: 16 GB DDR4

Depolama: 512 GB SSD

Ekran kartı: Tümleşik Intel UHD Graphics 620

Ekran: 13,9 inç, 3840×2160

Bağlantı: 2x Thunderbolt 3, USB 3.0

Fiyat: 8.998 TL

Asus S510UN

İşlemci: Intel Core i5-8250U

Bellek: 12 GB

Depolama: 256 GB SSD

Ekran kartı: NVIDIA GeForce MX150, 2 GB

Ekran: 15,6 inç, 1920×1080

Bağlantı: 3 x USB 3.0, SD kart okuyucu, USB C, HDMI

Fiyat: 3.999 TL

HP Pavilion X360

İşlemci: Intel Core i5-8250U

Bellek: 8 GB DDR4

Depolama: 256 GB SSD

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT940Mx, 2 GB

Ekran: 14 inç 1920×1080, dokunmatik

Bağlantı: 2x USB, USB C, HDMI, SD kart okuyucu,

Fiyat: 3.899 TL

Dell Vostro 14 5471

İşlemci: Intel Core i7-8550U

Bellek: 8 GB

Depolama: 256 GB SSD

Ekran kartı: AMD Radeon 530, 4 GB

Ekran: 14 in, 1920×1080

Bağlantı: 2 x USB 3.0, USB C (DisplayPort), HDMI, Ethernet, HDMI, SD kart okuyucu

Fiyat: 4,757 TL

Asus ZenBook Flip S UX370UA

İşlemci: Intel Core i7-8550U

Bellek: 16 GB DDR3

Depolama: 512 GB SSD

Ekran kartı: Tümleşik Intel UHD Graphics 620

Ekran: 13,3 inç, 1920×1080

Bağlantı: 2x USB C

Fiyat: 7.509 TL

Dell Inspiron 13 5370

İşlemci: Intel Core i7-8550U

Bellek: 8 GB DDR4

Depolama: 256 GB SSD

Ekran kartı: AMD Radeon 530, 2 GB

Ekran: 13,3 inç, 1920×1080

Bağlantı: microSD kart okuyucu, HDMI, USB C, 2x USB 3.0

Fiyat: 4.607 TL

HP 14 bs104nt

İşlemci: Intel Core i5-8250U

Bellek: 8 GB DDR4

Depolama: 256 GB SSD

Ekran kartı: AMD Radeon 520, 2 GB

Ekran: 14 inç, 1920×1080

Bağlantı: optik sürücü, HDMI, USB 2.0, 2 x USB 3.0, D-Sub, Ethernet, SD kart okuyucu

Fiyat: 3.499 TL

Lenovo Ideapad 320S

İşlemci: Intel Core i5-8250U

Bellek: 8 GB DDR4

Depolama: 256 GB SSD

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT920Mx

Ekran: 14 inç, 1366×768

Bağlantı: 2 x USB 3.0, USB C, HDMI, SD kart okuyucu

Fiyat: 3.299 TL

Casper F650 (HDD’li versiyon)

İşlemci: Intel Core i5-8250U

Bellek: 8 GB DDR4

Depolama: 1 TB HDD

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT940Mx, 2 GB

Ekran: 15,6 inç, 1366×768

Bağlantı: optik sürücü, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, SD kart okuyucu, ethernet

Fiyat: 3.299 TL

Asus VivoBook Flip TP410UR

İşlemci: Intel Core i7-8550U

Bellek: 8 GB DDR4

Depolama: 256 GB SSD

Ekran kartı: NVIDIA GT930Mx, 2 GB

Ekran: 14 inç, dokunmatik, 1920×1080

Bağlantı: USB 2.0, 2 x USB 3.0, HDMI, USB C, SD kart okuyucu

Fiyat: 4.829 TL

Lenovo Yoga 520

İşlemci: Intel Core i5-8250U

Bellek: 4 GB DDR4

Depolama: 256 GB SSD

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT940Mx, 2 GB

Ekran: 14 inç, dokunmatik, 1920×1080

Bağlantı: 2 x USB 3.0, HDMI, USB C, SD kart yuvası

Fiyat: 3.799 TL

Dell Inspiron 5379

İşlemci: Intel Core i7-8550U

Bellek: 8 GB, DDR4

Depolama: 256 GB SSD

Ekran kartı: Tümleşik Intel UHD Graphics 620

Ekran: 13,3 inç, 1920×1080, dokunmatik

Bağlantı: 3x USB 3.0, HDMI, SD kart okuyucu

Fiyat: 4.607 TL