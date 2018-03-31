8. nesil Intel Core mimarisi beklenen “tik- tak” mimari yaklaşımının aksine 14 nanometre seviyesinde bir iyileştirme olarak karşımıza çıktı. Bu iyileştirme gözle görülür kazanımları da beraberinde getirdi. İlk dikkati çeken ve biraz da şaşırtan gelişme 15 Watt seviyesinde çalışan U uzantılı mobil işlemcilerin iki çekirdek dört izlek (2C4T; 2 core, 4 thread) seviyesinden dört çekirdek sekiz izlek (4C8T) seviyesine çıkması oldu. Masaüstünde ise 4’ten 6’ya bir çıkış söz konusu. Bunun paralelinde Intel’in tekrar atak yapan AMD’ye göre tekrar bir toparlanması söz konusu. Elbette AMD’nin mobil APU ürünleri görünce bu söylediklerimiz tekrar değerlendireceğiz.
8. nesil Intel Core performansı
Performans tarafından baktığımızda yeni 8. nesil Intel Core i7-8550U şu sıralar deneme fırsatı yakaladığımız Lenovo Yoga 920 ürününde kendisini gösteriyordu. Bu işlemcinin dört çekirdekli ama
yüksek performanslı 6700HQ veya bir yeni versiyonu olan 7700HQ’dan genel kullanımda çok büyük farkı yok. Hatta cihazı kullandığımız esnada faydalandığımız uygulamalardan 7-Zip ve VeraCrypt gibi yüksek iş yükü gerektiren yazılımlar söz konusu olduğunda hiç de 15 Watt seviyesinde bir işlemci kullandığımızı düşünmedik.
Intel, mobil dünyanın her yerinde verimli ve güçlü işlemciler sunuyor. Bu derlememizde size farklı markaların farklı işler için özelleşmiş bilgisayarlarından bir seçim sunuyoruz. Elektronik ve fiziksel mağazalarda çok daha fazla ürünü bulabilirsiniz.
Not: Buradaki fiyatlar internet üzerinden satış yapan, ülkemizin önde gelen perakendecilerinde bulunan, resmî ithalatlar için geçerli olan son kullanıcıya peşin satış rakamlarıdır. Fiyatlar, biz bu derlemeyi hazırladığımızda güncel olmakla beraber kur farkları, vergilendirme, bandrol ücretlendirmeleri, alt model seçenekleri, kampanyalar veya firmaların ticari kararları nedeniyle değişikliğe uğramış olabilir.
Dell XPS 13 9360
İşlemci: Intel Core i7-8550U
Bellek: 16 GB DDR3
Depolama: 512 GB SSD
Ekran kartı: Tümleşik Intel UHD Graphics 620
Ekran: 13,3 inç, 3200×1800, Infinity Display
Bağlantı: 2x USB 3.0, USB C Thunderbolt 3, SD kart okuyucu
Fiyat: 9.432 TL
HP Envy 13 AD100NT
İşlemci: Intel Core i5-8250U
Bellek: 8 GB DDR3
Depolama: 256 GB SSD
Ekran kartı: NVIDIA GeForce MX150, 2 GB
Ekran: 13,3 inç, 1920×1080
Bağlantı: 2x USB C (DisplayPort 1.2), 2x USB 3.1, microSD kart okuyucu
Fiyat: 4.999 TL
Casper F650 (SSD’li versiyon)
İşlemci: Intel Core i5-8250U
Bellek: 8 GB DDR4
Depolama: 256 GB SSD
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 940Mx, 2 GB
Ekran: 15,6 inç, 1366×768
Bağlantı: Ethernet, 3x USB 3.0, SD kart okuyucu, HDMI, optik sürücü
Fiyat: 3.599 TL
Asus ZenbBook UX331UA
İşlemci: Intel Core i7-8550U
Bellek: 8 GB DDR3
Depolama: 512 GB SSD
Ekran kartı: Tümleşik Intel UHD Graphics 620
Ekran: 13,3 inç, 1920×1080
Bağlantı: HDMI, 2 x USB 3.0, USB C, microSD kart okuyucu
Fiyat: 5.609 TL
Acer E5-576G
İşlemci: Intel Core i7-8550U
Bellek: 16 GB DDR3
Depolama: 1 TB HDD
Ekran kartı: NVIDIA GeForce MX150, 2 GB GDDR5
Ekran: 15,6 inç 1366×768
Bağlantı: Ethernet, 3x USB 3.0, SD kart okuyucu, HDMI, D-Sub, optik sürücü
Fiyat: 4.204 TL
Lenovo Ideapad 520 (HDD’li versiyon)
İşlemci: Intel Core i7-8550U
Bellek: 16 GB DDR4
Depolama: 1 TB HDD
Ekran kartı: NVIDIA GeForce MX150, 4 GB GDDR5
Ekran: 15,6 inç, 1920×1080
Bağlantı: Ethernet, 2x USB 3.0, SD kart okuyucu, HDMI, USB C, optik sürücü
Fiyat: 4.698 TL
Lenovo Yoga 920
İşlemci: Intel Core i7-8550U
Bellek: 16 GB DDR4
Depolama: 512 GB SSD
Ekran kartı: Tümleşik Intel UHD Graphics 620
Ekran: 13,9 inç, 3840×2160
Bağlantı: 2x Thunderbolt 3, USB 3.0
Fiyat: 8.998 TL
Asus S510UN
İşlemci: Intel Core i5-8250U
Bellek: 12 GB
Depolama: 256 GB SSD
Ekran kartı: NVIDIA GeForce MX150, 2 GB
Ekran: 15,6 inç, 1920×1080
Bağlantı: 3 x USB 3.0, SD kart okuyucu, USB C, HDMI
Fiyat: 3.999 TL
HP Pavilion X360
İşlemci: Intel Core i5-8250U
Bellek: 8 GB DDR4
Depolama: 256 GB SSD
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT940Mx, 2 GB
Ekran: 14 inç 1920×1080, dokunmatik
Bağlantı: 2x USB, USB C, HDMI, SD kart okuyucu,
Fiyat: 3.899 TL
Dell Vostro 14 5471
İşlemci: Intel Core i7-8550U
Bellek: 8 GB
Depolama: 256 GB SSD
Ekran kartı: AMD Radeon 530, 4 GB
Ekran: 14 in, 1920×1080
Bağlantı: 2 x USB 3.0, USB C (DisplayPort), HDMI, Ethernet, HDMI, SD kart okuyucu
Fiyat: 4,757 TL
Asus ZenBook Flip S UX370UA
İşlemci: Intel Core i7-8550U
Bellek: 16 GB DDR3
Depolama: 512 GB SSD
Ekran kartı: Tümleşik Intel UHD Graphics 620
Ekran: 13,3 inç, 1920×1080
Bağlantı: 2x USB C
Fiyat: 7.509 TL
Dell Inspiron 13 5370
İşlemci: Intel Core i7-8550U
Bellek: 8 GB DDR4
Depolama: 256 GB SSD
Ekran kartı: AMD Radeon 530, 2 GB
Ekran: 13,3 inç, 1920×1080
Bağlantı: microSD kart okuyucu, HDMI, USB C, 2x USB 3.0
Fiyat: 4.607 TL
HP 14 bs104nt
İşlemci: Intel Core i5-8250U
Bellek: 8 GB DDR4
Depolama: 256 GB SSD
Ekran kartı: AMD Radeon 520, 2 GB
Ekran: 14 inç, 1920×1080
Bağlantı: optik sürücü, HDMI, USB 2.0, 2 x USB 3.0, D-Sub, Ethernet, SD kart okuyucu
Fiyat: 3.499 TL
Lenovo Ideapad 320S
İşlemci: Intel Core i5-8250U
Bellek: 8 GB DDR4
Depolama: 256 GB SSD
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT920Mx
Ekran: 14 inç, 1366×768
Bağlantı: 2 x USB 3.0, USB C, HDMI, SD kart okuyucu
Fiyat: 3.299 TL
Casper F650 (HDD’li versiyon)
İşlemci: Intel Core i5-8250U
Bellek: 8 GB DDR4
Depolama: 1 TB HDD
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT940Mx, 2 GB
Ekran: 15,6 inç, 1366×768
Bağlantı: optik sürücü, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, SD kart okuyucu, ethernet
Fiyat: 3.299 TL
Asus VivoBook Flip TP410UR
İşlemci: Intel Core i7-8550U
Bellek: 8 GB DDR4
Depolama: 256 GB SSD
Ekran kartı: NVIDIA GT930Mx, 2 GB
Ekran: 14 inç, dokunmatik, 1920×1080
Bağlantı: USB 2.0, 2 x USB 3.0, HDMI, USB C, SD kart okuyucu
Fiyat: 4.829 TL
Lenovo Yoga 520
İşlemci: Intel Core i5-8250U
Bellek: 4 GB DDR4
Depolama: 256 GB SSD
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT940Mx, 2 GB
Ekran: 14 inç, dokunmatik, 1920×1080
Bağlantı: 2 x USB 3.0, HDMI, USB C, SD kart yuvası
Fiyat: 3.799 TL
Dell Inspiron 5379
İşlemci: Intel Core i7-8550U
Bellek: 8 GB, DDR4
Depolama: 256 GB SSD
Ekran kartı: Tümleşik Intel UHD Graphics 620
Ekran: 13,3 inç, 1920×1080, dokunmatik
Bağlantı: 3x USB 3.0, HDMI, SD kart okuyucu
Fiyat: 4.607 TL
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