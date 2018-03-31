8. nesil Intel işlemcili 18 laptop tavsiyesi | HWP Özel

8. nesil Intel işlemcili 18 laptop tavsiyesi | HWP Özel

31 Mart, 2018 REHBER 0 yorumlar

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8. nesil Intel Core mimarisi beklenen “tik- tak” mimari yaklaşımının aksine 14 nanometre seviyesinde bir iyileştirme olarak karşımıza çıktı. Bu iyileştirme gözle görülür kazanımları da beraberinde getirdi. İlk dikkati çeken ve biraz da şaşırtan gelişme 15 Watt seviyesinde çalışan U uzantılı mobil işlemcilerin iki çekirdek dört izlek (2C4T; 2 core, 4 thread) seviyesinden dört çekirdek sekiz izlek (4C8T) seviyesine çıkması oldu. Masaüstünde ise 4’ten 6’ya bir çıkış söz konusu. Bunun paralelinde Intel’in tekrar atak yapan AMD’ye göre tekrar bir toparlanması söz konusu. Elbette AMD’nin mobil APU ürünleri görünce bu söylediklerimiz tekrar değerlendireceğiz.

8. nesil Intel

8. nesil Intel Core performansı

Performans tarafından baktığımızda yeni 8. nesil Intel Core i7-8550U şu sıralar deneme fırsatı yakaladığımız Lenovo Yoga 920 ürününde kendisini gösteriyordu. Bu işlemcinin dört çekirdekli ama
yüksek performanslı 6700HQ veya bir yeni versiyonu olan 7700HQ’dan genel kullanımda çok büyük farkı yok. Hatta cihazı kullandığımız esnada faydalandığımız uygulamalardan 7-Zip ve VeraCrypt gibi yüksek iş yükü gerektiren yazılımlar söz konusu olduğunda hiç de 15 Watt seviyesinde bir işlemci kullandığımızı düşünmedik.

Intel, mobil dünyanın her yerinde verimli ve güçlü işlemciler sunuyor. Bu derlememizde size farklı markaların farklı işler için özelleşmiş bilgisayarlarından bir seçim sunuyoruz. Elektronik ve fiziksel mağazalarda çok daha fazla ürünü bulabilirsiniz.

Not: Buradaki fiyatlar internet üzerinden satış yapan, ülkemizin önde gelen perakendecilerinde bulunan, resmî ithalatlar için geçerli olan son kullanıcıya peşin satış rakamlarıdır. Fiyatlar, biz bu derlemeyi hazırladığımızda güncel olmakla beraber kur farkları, vergilendirme, bandrol ücretlendirmeleri, alt model seçenekleri, kampanyalar veya firmaların ticari kararları nedeniyle değişikliğe uğramış olabilir.

 

Dell XPS 13 9360

İşlemci: Intel Core i7-8550U
Bellek: 16 GB DDR3
Depolama: 512 GB SSD
Ekran kartı: Tümleşik Intel UHD Graphics 620
Ekran: 13,3 inç, 3200×1800, Infinity Display
Bağlantı: 2x USB 3.0, USB C Thunderbolt 3, SD kart okuyucu
Fiyat: 9.432 TL

HP Envy 13 AD100NT

İşlemci: Intel Core i5-8250U
Bellek: 8 GB DDR3
Depolama: 256 GB SSD
Ekran kartı: NVIDIA GeForce MX150, 2 GB
Ekran: 13,3 inç, 1920×1080
Bağlantı: 2x USB C (DisplayPort 1.2), 2x USB 3.1, microSD kart okuyucu
Fiyat: 4.999 TL

Casper F650 (SSD’li versiyon)

İşlemci: Intel Core i5-8250U
Bellek: 8 GB DDR4
Depolama: 256 GB SSD
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 940Mx, 2 GB
Ekran: 15,6 inç, 1366×768
Bağlantı: Ethernet, 3x USB 3.0, SD kart okuyucu, HDMI, optik sürücü
Fiyat: 3.599 TL

Asus ZenbBook UX331UA

İşlemci: Intel Core i7-8550U
Bellek: 8 GB DDR3
Depolama: 512 GB SSD
Ekran kartı: Tümleşik Intel UHD Graphics 620
Ekran: 13,3 inç, 1920×1080
Bağlantı: HDMI, 2 x USB 3.0, USB C, microSD kart okuyucu
Fiyat: 5.609 TL

Acer E5-576G

İşlemci: Intel Core i7-8550U
Bellek: 16 GB DDR3
Depolama: 1 TB HDD
Ekran kartı: NVIDIA GeForce MX150, 2 GB GDDR5
Ekran: 15,6 inç 1366×768
Bağlantı: Ethernet, 3x USB 3.0, SD kart okuyucu, HDMI, D-Sub, optik sürücü
Fiyat: 4.204 TL

Lenovo Ideapad 520 (HDD’li versiyon)

İşlemci: Intel Core i7-8550U
Bellek: 16 GB DDR4
Depolama: 1 TB HDD
Ekran kartı: NVIDIA GeForce MX150, 4 GB GDDR5
Ekran: 15,6 inç, 1920×1080
Bağlantı: Ethernet, 2x USB 3.0, SD kart okuyucu, HDMI, USB C, optik sürücü
Fiyat: 4.698 TL

Lenovo Yoga 920

İşlemci: Intel Core i7-8550U
Bellek: 16 GB DDR4
Depolama: 512 GB SSD
Ekran kartı: Tümleşik Intel UHD Graphics 620
Ekran: 13,9 inç, 3840×2160
Bağlantı: 2x Thunderbolt 3, USB 3.0
Fiyat: 8.998 TL

Asus S510UN

İşlemci: Intel Core i5-8250U
Bellek: 12 GB
Depolama: 256 GB SSD
Ekran kartı: NVIDIA GeForce MX150, 2 GB
Ekran: 15,6 inç, 1920×1080
Bağlantı: 3 x USB 3.0, SD kart okuyucu, USB C, HDMI
Fiyat: 3.999 TL

HP Pavilion X360

İşlemci: Intel Core i5-8250U
Bellek: 8 GB DDR4
Depolama: 256 GB SSD
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT940Mx, 2 GB
Ekran: 14 inç 1920×1080, dokunmatik
Bağlantı: 2x USB, USB C, HDMI, SD kart okuyucu,
Fiyat: 3.899 TL

 

 

 

 

 

Dell Vostro 14 5471

İşlemci: Intel Core i7-8550U
Bellek: 8 GB
Depolama: 256 GB SSD
Ekran kartı: AMD Radeon 530, 4 GB
Ekran: 14 in, 1920×1080
Bağlantı: 2 x USB 3.0, USB C (DisplayPort), HDMI, Ethernet, HDMI, SD kart okuyucu
Fiyat: 4,757 TL

Asus ZenBook Flip S UX370UA

İşlemci: Intel Core i7-8550U
Bellek: 16 GB DDR3
Depolama: 512 GB SSD
Ekran kartı: Tümleşik Intel UHD Graphics 620
Ekran: 13,3 inç, 1920×1080
Bağlantı: 2x USB C
Fiyat: 7.509 TL

Dell Inspiron 13 5370

İşlemci: Intel Core i7-8550U
Bellek: 8 GB DDR4
Depolama: 256 GB SSD
Ekran kartı: AMD Radeon 530, 2 GB
Ekran: 13,3 inç, 1920×1080
Bağlantı: microSD kart okuyucu, HDMI, USB C, 2x USB 3.0
Fiyat: 4.607 TL

HP 14 bs104nt

İşlemci: Intel Core i5-8250U
Bellek: 8 GB DDR4
Depolama: 256 GB SSD
Ekran kartı: AMD Radeon 520, 2 GB
Ekran: 14 inç, 1920×1080
Bağlantı: optik sürücü, HDMI, USB 2.0, 2 x USB 3.0, D-Sub, Ethernet, SD kart okuyucu
Fiyat: 3.499 TL

Lenovo Ideapad 320S

İşlemci: Intel Core i5-8250U
Bellek: 8 GB DDR4
Depolama: 256 GB SSD
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT920Mx
Ekran: 14 inç, 1366×768
Bağlantı: 2 x USB 3.0, USB C, HDMI, SD kart okuyucu
Fiyat: 3.299 TL

 

 

Casper F650 (HDD’li versiyon)

İşlemci: Intel Core i5-8250U
Bellek: 8 GB DDR4
Depolama: 1 TB HDD
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT940Mx, 2 GB
Ekran: 15,6 inç, 1366×768
Bağlantı: optik sürücü, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, SD kart okuyucu, ethernet
Fiyat: 3.299 TL

Asus VivoBook Flip TP410UR

İşlemci: Intel Core i7-8550U
Bellek: 8 GB DDR4
Depolama: 256 GB SSD
Ekran kartı: NVIDIA GT930Mx, 2 GB
Ekran: 14 inç, dokunmatik, 1920×1080
Bağlantı: USB 2.0, 2 x USB 3.0, HDMI, USB C, SD kart okuyucu
Fiyat: 4.829 TL

Lenovo Yoga 520

İşlemci: Intel Core i5-8250U
Bellek: 4 GB DDR4
Depolama: 256 GB SSD
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT940Mx, 2 GB
Ekran: 14 inç, dokunmatik, 1920×1080
Bağlantı: 2 x USB 3.0, HDMI, USB C, SD kart yuvası
Fiyat: 3.799 TL

Dell Inspiron 5379

İşlemci: Intel Core i7-8550U
Bellek: 8 GB, DDR4
Depolama: 256 GB SSD
Ekran kartı: Tümleşik Intel UHD Graphics 620
Ekran: 13,3 inç, 1920×1080, dokunmatik
Bağlantı: 3x USB 3.0, HDMI, SD kart okuyucu
Fiyat: 4.607 TL

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