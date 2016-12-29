7000 mAh’lık Bataryaya Sahip Lüks Android Telefon

Lüks telefonların pratik, performanslı ya da kolay kullanılabilir olması beklenmez ancak bu Android telefon biraz farklı gibi.

Android işletim sistemine sahip yeni Gione M2017 hem lüks hem de kullanıcıların bir akıllı telefondan istediklerini kolay bir şekilde karşılıyor. Ayrıca görünümü ve performansı da oldukça iyi. Çoğu telefonun bataryası 3000 mAh civarındayken 7000 mAh’lık bataryaya sahip bu telefon Çin pazarında sınırlı olarak satılıyor. Telefonun bu kadar büyük bir bataryaya sahip olmasının açıklaması çok kolay. Telefonun içerisinde yan yana iki adet 3500 mAh’lık batarya yer alıyor.

Telefonun diğer özellikleri de çok kötü değil. Snapdragon 653 işlemci ve 6GB RAM’e sahip. Bu kadar büyük bir bataryaya ve işlem gücüne ise 1000 dolar karşılığında sahip olabiliyorsunuz. Bu telefonu bu kadar pahalı yapan şey ise teknik özellikleri değil. M2017 lüks ve pahalı telefon üreticisi Vertu’nun adımlarını takip ediyor.

M2017’nin amacı akıllı telefonu iyi bir saat ya da cüzdan gibi prestij ürünü olarak satmak. Telefonun kenarları, arka kamera çerçevesi altından yapılma. Hatta uygulama simgeleri bile altın rengi. Ekranının iki tarafı da eğimli tıpkı Samsung Galaxy S7 Edge gibi.