7-Eleven Drone Konusunda Google ve Amazon’u Geride Bıraktı

Dünyanın en büyük süper market zincirlerinden birisi olan 7-Eleven drone ile teslimat konusunda Google ve Amazon gibi devleri geride bıraktı.

Bugünden itibaren Nevada’nın Reno şehrinde yaşayanlar 7-Eleven üzerinden verdikleri siparişleri drone ile alacaklar. 77 adı verilen servis şimdilik tek bir mağazadan gerçekleştiriliyor. Drone ile teslimat sadece mağazaya 1.5 kilometre mesafede oturanlara yapılabiliyor. Market zinciri bu servis için drone üreticisi Flirtey ile anlaşmıştı.

Bu servis aynı zamanda dünyada düzenli olarak yapılan ilk drone ile teslimat servisi. Alphabet’in Project Wing servisi hala hayata geçmedi diğer taraftan Amazon Prime Air bir teslimat yaptı ama bu tanıtım içindi. Amazon’un teslimat yaptığı yer İngiltere kırsalı. Diğer taraftan 77 droneları caddelerin, insanların ve araçların olduğu şehir merkezinde bunu yapıyor. Yani çok daha zorlu şartlar altında.

Ekim ayında NASA ve Federal Havacılık Dairesi, Reno’da alçak irtifada hava trafik kontrol sistemleri test etmeye başlamıştı. Normalde drone uçuş esnasında operatörünün görüş alanından çıkamıyor ancak Reno’da gerçekleştirilen bu testlerde böyle kısıtlama söz konusu değil. Drone operatörün görüş alanı dışındayken durumlar nasıl değişiyor bu öğrenilmeye çalışılıyor. Bu çalışmalar Amazon Prime Air, Alphabet Project Wing ve 7-Eleven 77 gibi servislerin çok daha geniş çaplı hizmet vermesini sağlayacak.