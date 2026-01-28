Dünyanın en büyük dijital oyun mağazalarından biri olan Steam, oyunculara yüzlerce lirayı bulan oyunları ücretsiz sunmaya devam ediyor. Son kampanya ile birlikte, normalde 608 TL fiyat etiketine sahip olan bir yapım, kütüphanelere kalıcı olarak eklenmek üzere açıldı. Seçimlerin hikayeyi tamamen değiştirdiği bu ilgi çekici yapım, görsel roman türünün en sevilen örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, bu yeni Steam ücretsiz oyun fırsatından nasıl yararlanabiliriz?

Along the Edge: Seçimlerinizle Şekillenen Bir Macera

Nova-box tarafından geliştirilen Along the Edge, adından da anlaşılacağı gibi, karakterin yaşamının dönüm noktalarında alınan kararlara odaklanıyor. Oyunun ana kahramanı olan Daphné, hem kişisel çalkantılarıyla boğuşuyor hem de kendisine miras kalan eski bir aile eviyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Bu gizemli ev, hikayenin merkezini oluşturuyor ve Daphné’nin geleceği üzerindeki etkileri büyük oluyor.

Oyunun en belirgin özelliklerinden biri, Avrupa çizgi romanlarını andıran benzersiz sanat tasarımı. Bu görsel stil, hikaye anlatımına derinlik katıyor. Along the Edge, oyuncuların verdiği her kararın sonuçlarını anında gösteriyor. Aldığınız kararlar sadece olay örgüsünü değil; Daphné’nin giyim tarzından, görünüşünden ve hatta kişiliğinden sorumlu olan dört ana karakter özelliğinden birini etkiliyor.

Bu türdeki yapımların sunduğu tekrar oynanabilirlik (replayability) değeri oldukça yüksektir. Geliştiriciler, oyunda yüzlerce farklı görselin ve onlarca farklı sonucun bulunduğunu belirtiyor. Bu, oyuncuların farklı hikaye dallarını deneyimlemek için oyunu birden fazla kez oynaması gerektiği anlamına geliyor. 608 TL’lik fiyat etiketi göz önüne alındığında, bu yapımın Steam yeni ücretsiz oyun listesine eklenmesi büyük bir fırsat sunuyor.

Fırsatı Kaçırmamak İçin Acele Edin

Böylesine değerli bir yapımın kütüphaneye kalıcı olarak eklenmesi için belirlenen süre oldukça kısıtlı. Steam ücretsiz oyun kampanyası, 29 Ocak tarihinde sona eriyor. Bu tarihe kadar oyunu Steam üzerinden kütüphanenize eklediğinizde, oyun tamamen sizin oluyor ve istediğiniz zaman indirip oynamaya başlayabiliyorsunuz.

Oyuncuların bu görsel şölen ve derin hikaye deneyimini kaçırmamaları için elini çabuk tutması gerekiyor. Along the Edge, özellikle hikaye ve seçim odaklı oyunları sevenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak öne çıkıyor.

İlginizi Çekebilir: Apple Watch hipertansiyon bildirimi Türkiye’de aktif hale geldi!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu tarz hikaye odaklı oyunları oynamayı seviyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!