60 FPS ve yüksek grafikle PUBG MOBILE oynayın: GFX TOOL

PUBG Mobile, son dönemin en çok oynanan mobil oyunlarından bir tanesi. Ancak oyun, telefonunuzun donanımı iyi olsa bile hem grafik ayarını hem de FPS yani kare hızını sınırlandırabiliyor. Google Play Store‘da ücretsiz olarak indirebileceğiniz GFX Tool uygulaması ise tüm grafik ayarlarını herhangi bir sınırlama olmadan ayarlayabilmenize olanak tanıyor.

Bu videomuzda normalde üst grafiklere izin vermeyen Xiaomi Mi 8 SE ile bu uygulamayı kullanarak PUBG Mobile ayarlarını değiştiriyoruz.

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GFX Tool neler sunuyor?

Uygulama kare hızı, grafik seçeneği, anti-aliasing ve gölge gibi birçok ayarı değiştirme imkânı sunuyor. Uygulama Google Play Store‘da ücretsiz olarak yer alırken ne yazık ki iOS sürümü bulunmuyor.