Yaklaşmakta olan Samsung Galaxy A14 akıllı telefonun basın görselleri, güvenilir sızdırıcı Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) tarafından sızdırıldı. Görüntüler, selefi Galaxy A13’e benzer bir tasarımı ortaya koyuyor.

Galaxy A14 146,3 x 70,8 x 7,6 mm boyutlarında olacak ve arka kısımda düz bir gradyan tasarımıyla gelecek. Arkada ayrıca LED flaşlı üçlü kamera kurulumu var.

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Ekran söz konusu olduğunda, Galaxy A14’ün selfie kamerası için U şeklinde bir çentiğe sahip 6,8 inçlik büyük bir Full HD+ (2408 x 1080 piksel) LCD ekrana sahip olacağı söyleniyor. Renderlar ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü ve sağ taraftaki ses düğmelerinin yerleşimini de ortaya koyuyor. Düğme kısmında bir hoparlör ızgarası, bir C tipi bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Kullanılan işlemci, kamera çözünürlükleri, RAM ve depolama alanı gibi diğer temel özellikler şu an için bilinmiyor. Ayrıca, Samsung’un Galaxy A13’te yaptığı gibi aynı modelin 4G ve 5G versiyonlarını piyasaya sürüp sürmeyeceği de belli değil. Ancak Avrupa’dan gelen sızıntılar, sadece Avrupa için bir 5G versiyonu olabileceğini ve 2023 yılında Samsung’un en ucuz 5G telefonu olacağını söylüyor.

Şimdiye kadar elde edilen bilgilerle, Samsung’un A14’ü selefine göre daha küçük bir yükseltme olacak gibi görünüyor.

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