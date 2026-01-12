TINECO FLOOR ONE Switch S6 PowerKit, ev temizliğini tek bir cihaz üzerinden gerçekleştirmeyi hedefleyen çok fonksiyonlu bir dikey süpürge modeli olarak konumlanıyor. Sahip olduğu başlık sistemi sayesinde ıslak paspaslama ve kuru süpürme modları arasında hızlı geçiş yapılabiliyor. Sert zeminler, halılar, koltuklar, sandalyeler ve araç içi gibi farklı alanlarda kullanılabilmesi, cihazı tüm ev temizliği için çok yönlü bir çözüm haline getiriyor.

Kutu içeriğinde yer alan rulo paspas fırçası, mini güç fırçası ve iki farklı şekilde kullanılabilen dar alan temizleme aparatı sayesinde hem yüksek hem de alçak alanlarda temizlik yapılabiliyor. Bu yapı, yumuşak ve sert yüzeylerde farklı temizlik senaryolarına uyum sağlıyor. Switch S6 PowerKit, başlık değişimiyle farklı yüzey türlerine uygun bir kullanım sunuyor.

Dikey süpürge modunda kullanılan PureCyclone teknolojisi, toz haznesi doluluk seviyesinden bağımsız olarak emiş gücünün dengeli şekilde korunmasını hedefliyor. 21.000 Pa seviyesindeki emiş gücü, zemin üzerindeki toz, kırıntı ve partiküllerin etkili şekilde toplanmasına katkı sağlıyor. Bu performans, günlük ev temizliği senaryolarında pratik bir kullanım sunuyor.

Islak temizlik tarafında yer alan MHCBS teknolojisi, rulo fırçaya sürekli temiz su iletimi sağlarken kirli suyu ve tozu eş zamanlı olarak hazneye çekiyor. Sıyırıcı bıçak yapısı, rulo paspas üzerinde biriken kirlerin anında uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Bu sistem, paspaslama sırasında zeminde homojen bir temizlik elde edilmesini amaçlıyor.

Cihazda bulunan iLoop sensör teknolojisi, zemindeki kir seviyesini algılayarak su akışı ve emiş gücünü otomatik olarak ayarlıyor. Bu sayede temizlik süreci manuel müdahaleye gerek kalmadan ilerliyor. DualBlock Anti-Tangle teknolojisi ise saç ve tüylerin fırça silindiri etrafında dolanmasını engellemeye yönelik bir yapı sunuyor ve temizlik esnasında süreklilik sağlıyor.

180 derece tamamen yatabilen tasarım ve sağ-sol yönde 45 derece dönebilen gövde yapısı, yatak, koltuk ve dolap altı gibi alanlara erişimi kolaylaştırıyor. HyperStretch üç bölmeli atık ayırma teknolojisi, kirli suyu, katı atıkları ve havayı ayrı haznelerde toplayarak cihazın iç bileşenlerinin korunmasına katkı sağlıyor ve farklı açılarda kullanım imkânı sunuyor.

Bakım tarafında FlashDry teknolojisi, 85°C sıcak su ve 720° çift yönlü fırça dönüşü ile rulo ve boru temizliğini gerçekleştiriyor. Ardından uygulanan sıcak hava ile kısa sürede kurutma sağlanıyor. Bu sistem, her kullanım sonrası fırçanın temiz ve hijyenik kalmasına yardımcı oluyor. Pil performansı ise otomatik modda yaklaşık 40 dakika ıslak temizlik, ek parçalarla kullanılan eko modda 65 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor.

TINECO FLOOR ONE Switch S6 PowerKit, sunduğu çoklu başlık yapısı, akıllı sensör sistemleri ve kendi kendini temizleyen teknolojileriyle tüm ev temizliği sürecini tek cihaz üzerinden yönetmek isteyen kullanıcılar için kapsamlı bir kullanım deneyimi sunuyor.

TINECO FLOOR ONE Switch S6 PowerKit satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz

#TINECO #TINECOFLOORONESwitchS6PowerKit #Temizlik