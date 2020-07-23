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5000 mAh pille ARALIKSIZ PUBG MOBILE oynamak (Realme C3)
Testimizde cihazın 5000 mAh’lik pili %100 oranında dolu iken, ekibimizden Can PUBG Mobile oynamaya başladı. Bakalım %0’a kadar Can kaç saat boyunca PUBG oynadı.
Not: Can’ın sağlık durumu iyi 🙂 Sadece bir süre PUBG görmek istemiyor.
Realme C3 ve C3i özellikleri
Geçtiğimiz günlerde Vodafone’da satışa çıkan ve 12 taksitle alınabilen modeller ayrıca Hepsiburada ve Amazon gibi e-ticaret sitelerinde de bulunabiliyor. Aslında iki cihazın özellikleri neredeyse birbirlerinin aynısı. Sadece parmak izi sensörü ve arka kamerada ufak farklılıklar var.
Kırmızı ve mavi gibi renk seçenekleriyle hoş görünen cihazlar, ön taraftan baktığımızda damla çentik tasarımını kullanıyor. Her iki telefonda da 6.5 inçlik IPS LCD ekran ve 720×1600 çözünürlük yer alıyor. Gücünü Mediatek Helio G70 işlemcisinden alan Realme C3 ve C3i modellerinde Mali-G52 grafik birimi bulunuyor. Realme C3 modelinde 12 MP ana kameranın yanı sıra makro ve derinlik olmak üzere üçlü bir arka kamera sistemi yer alıyor. Realme C3i modelinde ise 12 MP ana kameranın yanı sıra 2 MP derinlik sensörü bulunuyor.
Her iki modelde de 10W şarj desteğiyle birlikte 5000 mAh’lik pil yer alıyor.
Dizüstü Bilgisayar
IŞIL IŞIL BİLGİSAYAR! | ASUS ROG Zephyrus G14 | LED kapaklı versiyonunu da inceledik!
Sizlere hem ilk bakışını hem incelemesini yaptığımız ASUS ROG Zephyrus G14 modelinin şimdi de LED kapaklı versiyonuyla karşınızdayız.
Zephyrus G14 ilk bakış / Zephyrus G14 inceleme
Zephyrus G14, “Dünyanın en güçlü 14 inç bilgisayarı” olarak dikkat çekerken modelin en önemli özelliği olan LED aydınlatmalı kapağa sahip versiyonu da elimizde. Cihazı daha önce incelediğimiz için fazla detayına girmeden Anime Matrix adı alan bu kapağın özelliğini ve nasıl kullanacağınızı aktardık.
ASUS ROG Zephyrus G14 Ga401IV-HA116T özellikleri
İşlemci: AMD Ryzen 9 4900HS
Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q
Bellek: 16 GB DDR4 3200 MHz
Ekran: 14 inç 2560 x 1440 piksel 210 IPS 60 Hz
Depolama: 1TB M.2 PCIe
Portlar: 2 x USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 x HDMI, 1 x DP, 3,5mm, 2 x USB-C 3.1
Ağ: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , Bluetooth 5.0
Batarya: 76 Wh
İşletim Sistemi: Windows 10 Home
Boyut: 19,9 x 324 x 222 mm
Ağırlık: 1,7 kg
Dizüstü Bilgisayar
OYNATAMADIĞI OYUN YOK! | MSI GS66 Stealth incelemesi
MSI GS66 Stealth incelemesi ile karşınızdayız. MSI’ın 2020 yılı modellerinden biri olan GS66 Stealth, güçlü donanım yapısıyla dikkat çekiyor.
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OYNATAMADIĞI OYUN YOK! | MSI GS66 Stealth incelemesi
MSI GS66 Stealth 10SF-462TR satın almak için (Core i7 10875H versiyonu): https://hwp.to/GS66Stealth
*Not: Bizdeki modelde 6 çekirdekli Intel Core i7-10750H işlemcisi yer alırken, TR stoğu tükendiği için 8 çekirdekli Intel Core i7-10875H işlemcili modelini ekledik.
GS66 modeli yüksek performans isteyenler için ideal bir ürün konumunda. Ancak özellikle tasarımsal açıdan her yerinden RGB fışkıran, kaslı bir tasarım yerine ağırbaşlı, sade bir tasarıma sahip. Her yeri kömür siyahı tasarım ile gelen MSI GS66 Stealth, bu konuda gerçekten farklı ve dikkat çekici bir model konumunda.
Öne çıkan detaylardan bir diğeri ise ekranı. GS66 Stealth modelinde bulunan 240 Hz tazeleme hızı sunan ekranı, çevrimiçi oyunlarda sorunsuz ve akıcı bir oyun deneyimini vadediyor. Zaten güçlü bir donanıma sahip olan GS66, oyunlarda ultra ayarlarda sorunsuz deneyimi akıcı olarak sunabiliyor. Söz konusu ekranın çerçeve kalınlığı 4.9 mm iken, ekran kasa oranı ise %84 olarak tutulmuş.
Güçlü donanım
10.nesil Intel Core i7-10750H işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ekran kartı gibi üst seviye donanıma sahip olan cihaz, tam bir performans canavarı. Ancak buna rağmen sadece 19,8 mm kalınlığa sahip. Tabii böyle bir ince ve güçlü ürünü soğutma tarafına da fazla kafa yoran MSI mühendisleri 3 fana ve 7 ısı borususna sahip Cooler Boost Trinity+ soğutma sistemini geliştirdi. Fan yaprakları sadece 0.1 mm olan bu soğutma yapısında daha sessiz, daha fazla hava akışı ve etkin bir soğutma çözümünü başarmışlar.
MSI ‘ın önceki modellerine göre geliştirdiği bir diğer konu ise batarya. MSI GS66 Stealth modelinde tam 99.9 Whr batarya kapasitesi sunuyor. Bu değer ile batarya üzerinden kullanımlarda çok daha uzun bir süre kullanım sağlarken, aynı zamanda birçok oyunu prize takılı olmadan da oynayabilmenize olanak tanıyor.
Bir MSI imzası haline gelen Steelseries imzalı klavye geleneğini GS66 ‘da da devam ediyor. Steelseries Engine 3 yazılımı ile her tuşa bağımsız olarak istediğiniz rengi atayabilir, farklı efektler arasında geçiş yapabilir. Macro ve oyunlara özel profilleme seçeneklerini kullanma imkanı da sunuyor. Aynı zamanda bu program ile SteelSeries’e ait diğer tüm aksesuarlarınızı da kontrol edebilirsiniz.
DYNAUDIO imzalı ses sistemi ile de dikkat çeken bir model GS66. MSI’ın Duo Wave adını verdiği bu sistem ile çok daha güçlü ve dolu bir ses alabiliyorsunuz. Ayrıca Nahimic 3 sayesinde oyun, film ve muzik senaryolarına göre ses profillerini ayarlayabilirsiniz.
Elimizdeki konfigürasyonda 32GB DDR4 bellekler ve 512 GB NVMe M.2 SSD depolama birimi mevcut. Tek dezavantajı 512 GB depolama alanının yetersiz olması. Ancak dilerseniz GS66 modeline ek bir depolama birimi daha takabilirsiniz. Bu tarz durumlarda ürün de garantiden çıkmıyor.
Yazılım tarafında ise MSI’ın Dragon Center uygulaması sayesinde , bilgisayarın anlık donanım durumunu görüntüleyebilir, farklı kullanım senaryolarına göre ayarlarınızı zahmetsizce gerçekleştirebilirsiniz. Oyun modu ile cihazınız tam performansta iken oynatamayacağı oyun yok!
MSI GS66 Stealth teknik özellikler
· İşlemci: Intel Core i7-10750H (12M Cache, 2.60 GHz, up to 5.00 GHz)
· İşletim Sistemi: Windows 10 Home
· Ekran: 15.6″ FHD (1920*1080), 240 Hz %100 sRGB
· Çipset: Intel HM470
· Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070, GDDR6 8GB Max-Q
· Hafıza: DDR4 16 GB * 2 (3200MHz)
· Hafıza yuvası: 2 Slot
· Maksimum Hafıza: Max 64GB
· HDD: 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD
· Ön Kamera: IR HD (30fps@720p)
· Klavye: SteelSeries
· Pil: 99Whr 6250 Mah , BTY-M6M
· Güç Adaptörü: 230 W Slim adaptör
· Boyutlar: 358 x 248 x 19.8 mm
· Ağırlık: 2.1kg
İnceleme
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Full HD Nokta Ekran
Note 9, Corning Gorilla Glass 5 ile korunan 6,53 inç Nokta Ekran ile geliyor. 3,5 mm kulaklık girişi ve kızıl ötesi sensör gibi özellikleriyle dikkat çeken Note 9, uzun süreli göz konforu için TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası sunuyor. Ayrıca su sıçramalarına karşı nano kaplama özelliği de cihazda mevcut. Tasarımsal olarak renk seçeneklerinde Geceyarısı Grisi, Orman Yeşili ve Buzul Beyazı modelleri bulunuyor.
48 MP dörtlü kamera
Note 9’un 48 MP ana lensi, her türlü ışık ortamında yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekebilmenizi sağlıyor. 8 MP ultra geniş açılı lensi ise grup fotoğraflarında yardımcı olacak. 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü ile bokeh ve makro çekimler de yapabilirsiniz. Ekran içine yerleştirilmiş 13 MP ön kamera ise geniş ekran kullanımı vadediyor. Ön kameranın fotoğraf kalitesi de oldukça tatmin edici seviyede.
Büyük batarya
Büyük 5020 mAh bataryasıyla ve 18 Watt hızlı şarj desteğiyle Note 9, oyun, dizi ve film keyfinizi doyasıya yaşamanıza olanak tanıyor. Normal kullanımda ise iki güne varan pil ömrü vadediyor.
MediaTek G85 ile oyun keyfi
Redmi Note 9, barındırdığı MediaTek Helio G85 içeren dünyanın ilk akıllı telefonu olarak öne çıkıyor. 1 GHz hızında ARM G52 MC2 grafik işlemcisiyle oyun performansından ödün vermiyor. PUBG, Asphalt ve tüm mobil oyunlarda üst düzey performans sağlıyor.
*Bu bir advertorial çalışmasıdır.