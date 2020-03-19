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5000 – 7000 TL arası en iyi telefonlar 2020

5000 – 7000 TL arası en iyi telefonlar 2020 listemizde, bu fiyat aralığında önerdiğimi modelleri sıraladık. Bakalım listemizde hangi akıllı telefonlar var ve öne çıkan özellikleri neler?

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Listeyle ilgili bilmeniz gerekenler

İlk videomuzda da belirttiğimiz gibi bu liste subjektif bir liste. Yani bizim kendi bilgi ve tecrübemize göre hazırladığımız, fiyat performans odağını gözeterek seçtiğimiz akıllı telefonlardan oluşuyor. Ayrıca listede sadece Türkiye garantili cihazların olduğunu unutmayın. Bununla birlikte 5000 – 7000 TL arası en iyi telefonlar listemizde yer alan telefonların fiyatları, baktığınız yere göre değişiklik gösterebilir.

5000 – 7000 TL arası en iyi telefonlar 2020 – Hangi telefonlar var?

Samsung Galaxy S10 (5.299 TL)

  • S10+’tan ekran boyutu, tek ön kamera ve batarya kapasitesi ile ayrılıyor
  • 6.1 inç Dinamik AMOLED ekran, delik çentik tasarımı
  • Exynos 9820 işlemci
  • 8 GB RAM + 128 GB depolama
  • 12 MP + 12 MP telephoto + 16 MP ultra geniş açı
  • 10 MP ön kamera
  • 3400 mAh pil + 15W hızlı şarj

iPhone XR (5800 TL)

  • Siyah, kırmızı,  sarı, beyaz ve mavi gibi farklı renk seçenekleri
  • Geleneksel çentik tasarımlı
  • 6.1 inç Liquid Retina IPS LCD ekran True-ton, wide color gamut ve 120 Hz dokunma hassasiyet
  • Apple A12 Bionic
  • 3 GB RAM + 64 GB depolama
  • 12 MP tek arka kamera
  • 7 MP ön kamera
  • 2942 mAh batarya + 15W şarj

Huawei P30 Pro (6.399 TL)

  • 6.47 inç OLED ekran
  • HDR10 – DCI-P3 desteğiyle geliyor
  • Kirin 980
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama
  • 40 MP ana kamera, 20 MP ultra geniş açı, 8 MP periskop, 3D TOF sensör
  • 32 MP ön kamera
  • 4200 mAh batarya + 40W hızlı şarj
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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Test

EN İYİ SES HANGİ TELEFONDA? #2 (Note 8 Pro, Mi 9T, Meizu 16th, Nova 5T, Realme 5 Pro)

19 Mart 2020

Yazan:

EN İYİ SES HANGİSİNDE? #2 Note 8 Pro, Mi 9T, Realme 5 Pro ve dahası

Karnaval Radyo stüdyolarında Barış Selimoğlu (DJ Barthez) ile hafta içi her gün 18:00-20:00 arasında yayın yaptığı radyo stüdyosunda bu sefer de en iyi ses testinin yeni versiyonu için toplandık.

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Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Mi 9T, Meizu 16th, Huawei Nova 5T ve Realme 5 Pro cihazları arasında Barış’ın belirlediği The Manhattan Transfer – The Offbeat of Avenues parçasını Dj Barthez sırayla dinleyerek en iyiden kötüye doğru cihazların ses performansını belirleyecek.

Referans kulaklık olarak Philips PH805’i kullandığımız ve tüm cihazlara kablolu olarak bağlantı sağladığımızı da belirtmiş olalım. Aktif gürültü engelleme, Hi-Res Audio gibi özellikleri bulunan kulaklık testimiz için en ideal kulaklıklardan biri idi.

Bu en iyi ses testinde tüm cihazlarda dinleme işlemi Google Müzik uygulaması ile hiçbir özel yapılmadan gerçekleşti.

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Oyun

HWP ekibinden dizi, film, belgesel ve oyun önerileri #EvdeKalTürkiye

18 Mart 2020

Yazan:

HWP ekibinden dizi, film, belgesel ve oyun önerileri #EvdeKalTürkiye

HWP ekibi olarak şu sıkıntılı koronavirüs nedeniyle evde kalmamız gereken dönemler için dizi, film, belgesel ve oyun önerileri sunduk.

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Toplamda 9 dizi, 3 belgesel, 7 film serisi, 3 PC ve 3 mobil oyun önerdiğimiz listemize gelin beraber göz atalım. Bu süreçte zorunda olmadıkça lütfen evden çıkmayın. Ayrıca sizler de kendi önerilerinizi yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın.

İyi seyirler….

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Video

4000 – 5000 TL arası en iyi telefonlar 2020

18 Mart 2020

Yazan:

4000 - 5000 TL arası en iyi telefonlar 2020

4000 – 5000 TL arası en iyi telefonlar 2020 listemizde, bu fiyat bandında tavsiye ettiğimiz akıllı telefonları sıraladık. Bakalım listemizde hangi telefonlar var? Ayrıca YouTube’un kartlar bölümünden önceki modellere de ulaşabilirsiniz.

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Listeyle ilgili bilmeniz gerekenler

İlk videomuzda da belirttiğimiz gibi bu liste subjektif bir liste. Yani bizim kendi bilgi ve tecrübemize göre hazırladığımız, fiyat performans odağını gözeterek seçtiğimiz akıllı telefonlardan oluşuyor. Ayrıca listede sadece Türkiye garantili cihazların olduğunu unutmayın. Bununla birlikte 4000 – 5000 TL arası en iyi telefonlar 2020 listemizde yer alan telefonların fiyatları, baktığınız yere göre değişiklik gösterebilir.

4000 – 5000 TL arası en iyi telefonlar 2020 – Hangi modeller var?

Galaxy Note 10 Lite (4.499 TL)
  • Kırmızı, gri, siyah renk seçenekleri
  • S Pen desteği
  • 6.7 inç Super AMOLED ekran
  • Exynos 9810 işlemci (S10 ailesindeki işlemci)
  • 8 GB RAM + 128 GB depolama
  • 12 MP OIS ana kamera + 12 MP OIS telephoto (2x optik zoom) + 12 MP ultrageniş açı
  • 32 MP F/2.2 ön kamera
  • 4500 mAh pil + 25W hızlı şarj
Galaxy S10e (4.545 TL)
Huawei P30 (4.699 TL)
  • Beyaz, mavi, siyah renk seçenekleri
  • IP53 suya ve toza dayanıklılık
  • 6.1 inç OLED ekran, HDR10 ve DCI-P3 renk desteği
  • Kirin 980
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama
  • 40 MP ana kamera + 16 MP geniş açı + 8 MP telephoto
  • 32 MP ön kamera
  • 3650 mAh pil + 22.5 W şarj
Xiaomi Mi Note 10 (4751 TL)
  • 6.47 inç AMOLED ekran
  • Corning Gorilla Glas 5, DCI-P3 renk ve HDR 10 desteği
  • Snapdragon 730
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama
  • 108 MP ana kamera, 12 MP telephoto + 5 MP telephoto, 20 MP ultra geniş açı, 2 MP
  • 32 MP selfie
  • 5260 mAh + 30 mAh hızlı şarj
Samsung S10 Lite (4.999 TL)
  • 6.7 inç Super AMOLED Plus ekran
  • HDR10+ desteği
  • Snapdragon 855
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama
  • 48 MP ana kamera, 12 MP ultrageniş açı, 5 MP makro
  • 32 MP ön kamera
  • 4500 mAh pil ve 45W hızlı şarj desteği
Xiaomi Mi 9T Pro (4???)
  • Mi 9T ile benzer özellikler ancak Snapdragon 855 işlemci
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