Ülkemizde akıllı telefon pazarı çok hareketli. Cihazlar, fiyatlar her gün değişiyor. Bu sebepten dolayı sizlere yeni bir akıllı telefon satın alım rehberi hazırladım. Ama uyarmam lazım. Bu listede yer yer benim kişisel görüşlerimden de bahsedeceğim. Bu listeyi hazırladığım tarih olan 17 Ekim 2022 tarihi itibariyle 1 dolar 18,59 Türk Lirası, 1 euro ise 18,14 Türk Lirası. Hazırsanız listenin ilk cihazı ile başlayalım.

[5000 – 6000 TL] Samsung Galaxy M23 5G

Listemizin ilk cihazı Samsung Galaxy M23 5G.

Ekran

Cİhaz 6.6 inçlik 1080×2408 (FHD+) çözünürlükte bir ekrana sahip. Panel olarak TFT LCD kullanan bu ekran 120hz ekran yenileme hızına sahip. 400 PPI piksel yoğunluğuna sahip ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ekran ile ilgili kişisel yorumuma gelecek olursak ekranın TFT LCD olması fazlasıyla dezavantaj. Amoled olsa güzel olabilirdi ancak IPS LCD bile kullanılmamış. Ekran konusunda tereddütte kalırsanız aynı fiyat bandında Amoled panele sahip Redmi Note 11 öneririm.

Batarya

Cihaz 5000 mAh büyüklükte bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Bu batarya 25W hızlı şarjı destekliyor. Şarj girişi ise Type – C. Batarya tarafındaki kişisel görüşüme gelecek olursak Samsung Galaxy M23 5G’nin bataryası rakiplerinden çok farklı değil. Pazardaki en büyük rakibi olan Redmi Note 11’de de 5000 mAh büyüklükte bir batarya kullanılıyor. Ancak Redmi Note 11 33W’lık bir hızlı şarj desteğine sahip. Gözle görülür bir fark yaratmaz ancak bilmenizde fayda var.

Donanım

Birazda donanımdan bahsedelim. Samsung Galaxy M23 5G, Snapdragon 750G işlemcisine ev sahipliği yapıyor. Bu işlemci 8 nanometre üretim teknolojisi ile üretilmiş. 2 adet 2.2 GHz ARM Cortex-A77 ve 6 adet 1.8 GHz ARM Cortex-A55 olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe sahip.

Kamera

Kameradan bahsetmezsek olmaz. Cihaz üçü arkada biri önde olmak üzere dört adet kameraya sahip. Ana kamera 50 MP f1.8 diyafram değerine, ikinci kamera olan ekstra geniş açılı kamera 8 MP f2.2 diyafram değerine, üçüncü arka kamera olan makro kamera ise 2 MP f2.4 diyafram değerine sahip. Arka kamera ile 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS, 720p 30 FPS video çekilebiliyor. Ön kamera ise 8 MP f2.2 diyafram değerine sahip. Ön kamera ile de 1080p 30 FPS video çekilebiliyor. Kişisel görüşümden de bahsedeyim. Keşke 60 FPS video çekimi görseydik. 4K’da olmasa bile 1080p’de 60 FPS görsek çok daha güzel olurdu.

[6000 – 7000 TL] Redmi Note 11S

Listenin ikinci cihazı Redmi Note 11S.

Ekran

Redmi Note 11S, 6.43 inçlik 1080×2400 (FHD+) çözünürlükte bir ekrana sahip. Panel olarak Amoled kullanan bu ekran 90hz ekran yenileme hızına sahip. Redmi Note 11S’in ekranı 409 PPI piksel yoğunluğuna sahip.

Batarya

Cihaz 5000 mAh büyüklükte bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Bu batarya 33W hızlı şarjı destekliyor. Şarj girişi ise Type – C.

Donanım

Donanımdan bahsedecek olursak. Redmi Note 11S, MediaTek Helio G96 işlemcisine ev sahipliği yapıyor. Bu işlemci 12 nanometre üretim teknolojisi ile üretilmiş.

2 adet 2.05 GHz ARM Cortex-A76 ve 6 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A55 olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe sahip. Donanım tarafındaki kişisel görüşüme gelecek olursak bu işlemci oldukça çok ısınıyor. Zaten MediaTek Helio serilerinin büyük bir kısmında bu ısınma sorunu mevcut. İşlemcinin 12 nanometre üretim teknolojisi ile üretilmesi de ısınmayı negatif olarak etkileyen bir faktör. 2 hafta kadar Redmi Note 11S kullanma şansım oldu ve cihaz gerçekten çok ısınıyor.

Kamera

Birazda kameradan bahsedelim. Cihaz dördü arkada biri önde olmak üzere beş adet kameraya sahip. Ana kamera 108 MP f1.9 diyafram değerine, ikinci kamera olan ekstra geniş açılı kamera 8 MP f2.2 diyafram değerine, üçüncü arka kamera olan makro kamera ise 2 MP f2.4 diyafram değerine, dördüncü arka kamera olan bokeh kamarası 2 MP f2.4 diyafram değerine sahip. Arka kamera ile 1080p 30 FPS, 720p 30 FPS video çekilebiliyor. Ön kamera ise 16 MP f2.4 diyafram değerine sahip. Ön kamera ile de 1080p 30 FPS video çekilebiliyor. Kamera hakkında kişisel görüşümden bahsedeyim. Samsung Galaxy M23 5G’de bahsettiğim noktadan bahsedeceğim. Video çekimi. Neden 60 FPS çekim yapabileceğimiz bir seçenek yok? 4K’da olmasa bile 1080p’de 60 FPS görseydik en azından.

[7000 – 8000 TL] Redmi Note 11 Pro 4G

Listenin üçüncü cihazı Redmi Note 11 Pro.

Ekran

Redmi Note 11 Pro, 6.67 inçlik 1080×2400 (FHD+) çözünürlükte bir ekrana sahip. Panel olarak Amoled kullanan bu ekran 120hz ekran yenileme hızına sahip. Redmi Note 11 Pro’nun ekranı 395 PPI piksel yoğunluğuna sahip.

Batarya

Cihaz 5000 mAh büyüklükte bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Bu batarya 67W hızlı şarjı destekliyor. Şarj girişi ise Type – C. Batarya tarafındaki kişisel görüşümden bahsedeyim. Şarj hızı dehşet hızlı. Sabah %10 ile şarja takıyordum ben duş alıp kahvaltı yapana kadar çoktan doluyordu. 67W kesinlikle deneyimlenmesi gereken bambaşka bir şey.

Donanım

Donanımdan bahsedecek olursak. Redmi Note 11 Pro, listenin ikinci cihazı olan Redmi Note 11S ile aynı donanıma sahip. Cihazda MediaTek Helio G96 işlemcisi kullanılmış. Bu işlemci 12 nanometre üretim teknolojisi ile üretilmiş. 2 adet 2.05 GHz ARM Cortex-A76 ve 6 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A55 olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe sahip. Donanım tarafındaki kişisel görüşüme gelecek olursak Redmi Note 11S’te olduğu gibi bu cihazda çok ısınıyor. Kardeşi Redmi Note 11S ile aynı işlemciyi kullanması çok büyük bir eksiyken herhangi bir soğutma sistemi bulunmaması daha da büyük bir eksi. Ancak yine de bu fiyat bandında alınabilecek en mantıklı cihaz bu.

Kamera

Kameradan bahsedelim. Cihaz dördü arkada biri önde olmak üzere beş adet kameraya sahip. Ana kamera 108 MP f1.9 diyafram değerine, ikinci kamera olan ekstra geniş açılı kamera 8 MP f2.2 diyafram değerine, üçüncü arka kamera olan makro kamera ise 2 MP f2.4 diyafram değerine, dördüncü arka kamera olan bokeh kamarası 2 MP f2.4 diyafram değerine sahip. Arka kamera ile 1080p 30 FPS, 720p 30 FPS video çekilebiliyor. Ön kamera ise 16 MP f2.4 diyafram değerine sahip. Ön kamera ile de 1080p 30 FPS video çekilebiliyor.

Kamera hakkında kişisel görüşümden bahsedeyim. Yine kardeşi Redmi Note 11S’ten herhangi bir farkı bulunmuyor. Her iki cihazda tasarım ve batarya dışında tamamen aynı yapılmış. Listeye bu cihazı dahil etme sebebim tasarım olarak keskin detayları olması ve daha iyi bir malzeme kalitesi olması. 67W hızlı şarj desteğini de unutmamak lazım. Şahsi görüşüm, yazıyı okuduğunuz tarihte arada 500 – 600 TL gibi bir fark varsa ve bu farkı karşılayabilecek durumdaysanız Redmi Note 11S yerine Redmi Note 11 Pro tercih etmeniz. Bu fark, 67W hızlı şarj desteği ve daha kaliteli bir malzeme için değecek bir fark.

[8000 – 9000 TL] Poco X4 Pro 5G

Yavaş yavaş listenin sonuna doğru geliyoruz. Şimdiki cihazımız Poco X4 Pro 5G.

Ekran

Poco X4 Pro 5G, 6.67 inçlik 1080×2400 (FHD+) çözünürlükte bir ekrana sahip. Panel olarak Amoled kullanan bu ekran 120hz ekran yenileme hızına sahip. Poco X4 Pro 5G’nin ekranı 395 PPI piksel yoğunluğuna sahip ve Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ekran özellikleri listenin ikinci – Redmi Note 11S – ve üçüncü – Redmi Note 11 Pro – cihazları ile aynı.

Batarya

Cihaz 5000 mAh büyüklükte bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Bu batarya 67W hızlı şarjı destekliyor. Şarj girişi ise Type – C. Batarya özellikleri de listenin üçüncü cihazı olan Redmi Note 11 Pro ile aynı.

Donanım

Donanımdan da bahsedelim. Cihazda Snapdragon 695 işlemcisi kullanılmış. Bu işlemci 6 nanometre üretim teknolojisi ile üretilmiş. 2 adet 2.2 GHz ARM Cortex-A78 ve 6 adet 1.7 GHz ARM Cortex-A55 olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe sahip. Donanım tarafındaki kişisel görüşüme gelecek olursak ısınma problemli MediaTek Helio serisi yerine oldukça taze ve 5G destekli bir işlemci olan Snapdragon 695 kullanılması oldukça güzel olmuş. İşlemcinin 6 nanometre üretim teknolojisi ile üretildiğinden bahsettim. Bu durum ısınmayı en aza indirecektir. Benim şahsi olarak listede en çok beğendiğim cihaz Poco X4 Pro 5G. Sebebi de kullanılan işlemci.

Kamera

Cihaz üçü arkada biri önde olmak üzere dört adet kameraya sahip. Ana kamera 108 MP f1.89 diyafram değerine, ikinci kamera olan ekstra geniş açılı kamera 8 MP f2.2 diyafram değerine, üçüncü arka kamera olan makro kamera ise 2 MP f2.4 diyafram değerine sahip. Arka kamera ile 1080p 30 FPS, 720p 30 FPS video çekilebiliyor. Ön kamera ise 16 MP f2.4 diyafram değerine sahip. Ön kamera ile de 1080p 30 FPS video çekilebiliyor. Kişisel görüşümden de bahsedeyim ama diyeceğim şeyi tahmin ediyorsunuzdur. Video FPS değerleri yeterli değil. İnsan bir 1080p 60 FPS görmek istiyor.

[9000 – 10000 TL] Samsung Galaxy A53 5G

Listenin son cihazına geldik.

Ekran

Samsung Galaxy A53 5G, 6.5 inçlik 1080×2400 (FHD+) çözünürlükte bir ekrana sahip. Panel olarak Super Amoled kullanan bu ekran 120hz ekran yenileme hızına sahip. Samsung Galaxy A53 5G’nin ekranı 407 PPI piksel yoğunluğuna sahip ve Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Batarya

Cihaz 5000 mAh büyüklükte bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Bu batarya 25W hızlı şarjı destekliyor. Şarj girişi ise Type – C. Kişisel görüşüm, şarj hızı yetersiz. 9000 – 10000 TL fiyat bandında 25W yerine en az 67W hızlı şarj görmemiz gerekirdi.

Donanım

Donanımdan da bahsedelim. Cihazda Samsung Exynos 1280 işlemcisi kullanılıyor. Bu işlemci 5 nanometre üretim teknolojisi ile üretilmiş. 2 adet 2.4 GHz ARM Cortex-A78 ve 6 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A55 olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe sahip. Donanım tarafındaki kişisel görüşüme gelecek olursak keşke bir önceki nesil olan Samsung Galaxy A52 gibi Snapdragon bir işlemci görseydik. Samsung’un Exynos işlemcileri aynı MediaTek’in Helio serisi gibi oldukça fazla ısınma sorunlarına sahip. Anladığım kadarıyla Samsung, 5 nanometre üretim teknolojisi ile bunu sıfıra indirmeye çalışmış ancak çok başarılı olduğu söylenemez.

Kamera

Son olarak kamerdan bahsedelim. Cihaz dördü arkada biri önde olmak üzere beş adet kameraya sahip. Ana kamera 64 MP f1.8 diyafram değerine, ikinci kamera olan ekstra geniş açılı kamera 12 MP f2.2 diyafram değerine, üçüncü arka kamera olan makro kamera ise 5 MP f2.4 diyafram değerine, dördüncü arka kamera olan bokeh kamarası 5 MP f2.4 diyafram değerine sahip. Arka kamera ile 4K 30 FPS, 1080p 60 FPS, 1080p 30 FPS, 720p 30 FPS video çekilebiliyor. Ek olarak OIS (Optik İmaj Sabitleyici) mevcut. Ön kamera ise 32 MP f2.2 diyafram değerine sahip. Ön kamera ile de 4K 30 FPS video çekilebiliyor. Kamera hakkında kişisel görüşümden bahsedeyim. Listede beni kamera tarafında en çok tatmin eden cihaz Samsung Galaxy A53 5G oldu. Gerek kamera çözünürlüklerinin yüksek, diyafram değerlerinin düşük olması; gerek 1080p 60 FPS video ve OIS desteğinin bulunması oldukça güzel.

Cihazlar bu şekildeydi. Satın almayı düşünenler aşağıdaki linklerden satın alabilirsiniz.

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