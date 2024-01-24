Samsung‘un Galaxy S24 Ultra modeli, akıllı telefon pazarındaki en yüksek fiyatlı cihazlardan biri olarak dikkat çekiyor. 69.999 TL’lik başlangıç ​​fiyatıyla satışa sunulan bu lüks telefon, artan akıllı telefon fiyatları trendinin bir yansıması gibi görünüyor. Ancak, lüks telefon kişiselleştirmesi konusunda öne çıkan Caviar isimli şirket, Galaxy S24 Ultra’nın zaten yüksek olan fiyatını daha da artırarak, sınırlı sayıda üretilen özel bir versiyonunu piyasaya sürüyor.

Caviar’ın özel versiyonu, Galaxy S24 Ultra’yı tamamen farklı bir seviyeye taşıyor. “Year of the Dragon” adını taşıyan bu özel versiyon, sadece 24 adet üretiliyor, bu da telefonu oldukça nadir ve özel kılıyor. Bu özel versiyonun en dikkat çekici özelliği ise telefonun arka kısmında yer alan küçük analog saattir. Bu saat, 24 karat altın kaplı altın bir ejderhanın kısmasının yanında konumlanmış durumda. Bu detaylar, Caviar’ın bu telefonu lüks kategorisinde eşsiz kılmak için titizlikle çalıştığını gösteriyor.

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Ancak, bu özel versiyon sadece dış görünüşte değil, aynı zamanda iç yapıda da büyük değişikliklere sahip. Caviar, telefonun gövde parçalarının titanyumda eritildiğini iddia ediyor. Ayrıca, telefonun tasarımında yer alan parlayan yıldızlar elmas malzemeden yapılmış, burçlar ise titanyum üzerine emaye işlemi uygulanmış. Bu detaylar, Galaxy S24 Ultra’nın sadece bir makyaj değil, aynı zamanda dayanıklılık ve şıklık açısından da üst düzey bir cihaz olduğunu ortaya koyuyor.

Ancak, bu muazzam tasarım ve özelliklere sahip olan Galaxy S24 Ultra’nın bir kısıtlaması bulunuyor o da sadece 24 adet üretiliyor olması. Bu durum, bu özel versiyonu elde etme şansını oldukça sınırlı kılıyor ve fiyat etiketi de oldukça yüksek. Caviar’ın bu sınırlı sayıda üretilen özel telefonu için talep edilen fiyat tam 15.070 dolar. Yani yaklaşık 457.000 TL. Bu, çoğu kullanıcının gözden çıkarabileceği bir miktarın çok ötesinde.

Caviar’ın sınırlı sayıda üretilen özel akıllı telefonlarına dair şaşırtıcı detaylarla dolu bu yeni modeli, şirketin daha önceki lüks tasarımlarına benzer bir şekilde dikkat çekiyor. Ancak, bu tür lüks ve sınırlı sayıda üretilen modellerin genellikle gösterişli olmasına rağmen, fiyatları ve erişilebilirlikleri nedeniyle geniş bir kullanıcı kitlesi için uygun olmadığını söylemek mümkün.