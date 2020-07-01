4000 – 5000 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2020 – v2)

Z490 AORUS Master anakart incelemesi ile karşınızdayız. Gigabyte’ın özellikle soğutması ve performansıyla dikkat çeken kartına detaylı bir şekilde göz atıyoruz.

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Z490 AORUS Master incelemesi

Gigabyte‘ın Intel 10. nesil işlemcilere özel olarak geliştirdiği LGA 1200 soketini ve Z490 çipsetini kullanan Z490 AORUS Master, tasarımıyla ne kadar sağlam ve soğutmaya önem verdiğini ilk bakışta bizlere gösteriyor.

2 kat daha kalın bakır PCB üzerine kurulan anakartta işlemciye güç veren VRM ve MOSFET bileşenleri 8 mm kalınlığında bakır ısı borusu ve özel tasarımlı soğutma blokları ile kaplanmış. Aynı zamanda M.2 NVMe SSD yuvalarının tamamı da özel soğutma bloğu ve termal pedler ile korunuyor.

2 adet 8 pin CPU güç bağlantısı ve 24 pinlik ana güç bağlantısı solid pin yapısında daha sağlam bir şekilde ayarlanırken, metal kaplama ile ekstra sağlamlık ve soğutma sistemi de sağlanmış. Bellek tarafında XMP ile 5000 MHz’e kadar 128 GB boyutuna destek verebilen kart, 4 kat daha dayanıklı metal koruma ile de güçlü bir sağlamlık sunuyor.

Arka panelde 10 USB bağlantısı ile rahat bir kullanım vadettiğini de unutmamak gerek. 4 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen 1 ve 1’i Tip-C olmak üzere 4 adet de USB 3.2 Gen 2 portu barındıran kartta Clear CMOS ve Q-Flash+ sistemiyle kolay BIOS sistemi de mevcut.

Ses kanadında ESS SABRE 9118 dijitalden analog dönüştürücü ve Realtek ALC1220-VB kodek yer alıyor. Bunun yanı sıra kapasitörler de gerçek altın WIMA ve Nichicon olarak tercih edilmiş. Kartın Hi-Res Audio ve DTX Ultra sertifikası da mevcut. Meraklılarına özel RGB Fusion 2.0 desteğiyle ekran kartını istediğiniz renkte ve senkronda aydınlatmanız da mümkün.

Genel hatlarıyla baktığımızda tank gibi bir anakart olan Z490 AORUS Master’ın detaylarını videoda görebilirsiniz.

İyi seyirler…