Video
4000 – 5000 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2020 – v2)
4000 – 5000 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2020 – v2) listemizde, bu segmentte tavsiye ettiğimiz modelleri sıraladık. Bildiğiniz gibi zamlanan fiyatlar sonrası tavsiye listelerimizi güncellemeye başlamıştık. Daha önce güncellenen seride iki video yayına aldık:
- 2000 – 3000 TL arası en iyi akıllı telefonlar: https://youtu.be/tYDlJPtXskU
- 3000 – 4000 TL arası en iyi akıllı telefonlar: https://youtu.be/UntR8eFSp0g
Listeleri nasıl hazırlıyoruz?
Bu listelerde yer alan cihazlar tamamen subjektif bir biçimde seçiliyor. Yani bu fiyat aralığında sadece fiyat performans oranından kefil olduğumuz akıllı telefonları ekliyoruz. Ayrıca fiyatları alırken genellik Hepsiburada gibi websitelerini baz alıyoruz. Son olarak sadece Türkiye Garantili modelleri listeye eklediğimizi de belirtelim.
4000 – 5000 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2020 – v2)
Galaxy Note 10 Lite – 4500 TL
-
Kırmızı, siyah, gri renk seçenekleri
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Delik çentik tasarımı, ekrana gömülü parmak izi sensörü
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6.7 inç Super AMOLED ekran, FHD+ çözünürlük
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Exynos 9810 işlemci
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8 GB RAM – 128 GB depolama
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12 MP + 12 MP telephoto + 12 MP ultra geniş açı arka kamera
-
32 MP ön kamera
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4500 mAh batarya + 25W hızlı şarj
Huawei P30 (4.679 TL)
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Cam ve alüminyum tasarım
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Damla çentik, ekrana gömülü parmak izi
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6.1 inç OLED ekran, FHD
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IP53 su sıçramalarına karşı dayanıklılık
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Kirin 980 işlemci
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6 GB RAM + 128 GB depolama
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40 MP + 8 MP telephoto + 16 MP ultrageniş açı arka kamera
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32 MP ön kamera
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3650 mAh pil + 22.5W şarj
Galaxy S10e (4.799 TL)
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Cam ve metal tasarım, delik çentik
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IP67 suya ve toza dayanıklılık sertifikası
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5.8 inç Dynamic AMOLED, Full HD+ çözünürlüklü ekran
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Exynos 9820
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12 MP + 16 MP ultrageniş açı kamera
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10 MP ön kamera
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3100 mAh pil + 15W şarj
Galaxy S10 Lite – 4.899 TL
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Nokta çentik tasarımı
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6.7 inç Super AMOLED ekran, Full HD+
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Snapdragon 855
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8 GB RAM + 128 GB depolama
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48 MP + 12 MP ultrageniş açı + 5 MP makro
-
32 MP ön kamera
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4500 mAh pil + 45W hızlı şarj
Donanım
TANK GİBİ ANAKART! Gigabyte Z490 AORUS Master incelemesi
Z490 AORUS Master anakart incelemesi ile karşınızdayız. Gigabyte’ın özellikle soğutması ve performansıyla dikkat çeken kartına detaylı bir şekilde göz atıyoruz.
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Z490 AORUS Master incelemesi
Gigabyte‘ın Intel 10. nesil işlemcilere özel olarak geliştirdiği LGA 1200 soketini ve Z490 çipsetini kullanan Z490 AORUS Master, tasarımıyla ne kadar sağlam ve soğutmaya önem verdiğini ilk bakışta bizlere gösteriyor.
2 kat daha kalın bakır PCB üzerine kurulan anakartta işlemciye güç veren VRM ve MOSFET bileşenleri 8 mm kalınlığında bakır ısı borusu ve özel tasarımlı soğutma blokları ile kaplanmış. Aynı zamanda M.2 NVMe SSD yuvalarının tamamı da özel soğutma bloğu ve termal pedler ile korunuyor.
2 adet 8 pin CPU güç bağlantısı ve 24 pinlik ana güç bağlantısı solid pin yapısında daha sağlam bir şekilde ayarlanırken, metal kaplama ile ekstra sağlamlık ve soğutma sistemi de sağlanmış. Bellek tarafında XMP ile 5000 MHz’e kadar 128 GB boyutuna destek verebilen kart, 4 kat daha dayanıklı metal koruma ile de güçlü bir sağlamlık sunuyor.
Arka panelde 10 USB bağlantısı ile rahat bir kullanım vadettiğini de unutmamak gerek. 4 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen 1 ve 1’i Tip-C olmak üzere 4 adet de USB 3.2 Gen 2 portu barındıran kartta Clear CMOS ve Q-Flash+ sistemiyle kolay BIOS sistemi de mevcut.
Ses kanadında ESS SABRE 9118 dijitalden analog dönüştürücü ve Realtek ALC1220-VB kodek yer alıyor. Bunun yanı sıra kapasitörler de gerçek altın WIMA ve Nichicon olarak tercih edilmiş. Kartın Hi-Res Audio ve DTX Ultra sertifikası da mevcut. Meraklılarına özel RGB Fusion 2.0 desteğiyle ekran kartını istediğiniz renkte ve senkronda aydınlatmanız da mümkün.
Genel hatlarıyla baktığımızda tank gibi bir anakart olan Z490 AORUS Master’ın detaylarını videoda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Video
Android 11 KURDUK! – Yeni özellikler neler?
Android 11 kurulumunu gerçekleştirdiğimiz bu videomuzda, işletim versiyonunun yeni sürümü, bize neler sunuyor? Yakından bakıyoruz.
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Android 10’un yavaş yavaş birçok üretici tarafından üst ve orta-segment cihazlara gönderildiği bugünlerde, Android 11’in de yavaş yavaş beta dağıtım sürecine girdiğini görüyoruz. Android 11, ilk olarak Google’ın satışa sunmuş olduğu Pixel cihazlara gelmişti. Şimdi ise yeni versiyon, Xiaomi kanadındaki amiral gemisi model olan Mi 10 5G’ye de yüklenebiliyor.
Android 11 ile gelen yenilikler neler?
1- Yeni “Ekran Kaydı” özelliği: İlk olarak Android 10 Beta’da gördüğümüz fonksiyon, hatırlarsınız ki gelişim sürecini tamamlayamadan, Google tarafından kaldırılmıştı. Safkan arayüzlerde bulunmayan bu özellik, Samsung gibi üreticiler sayesinde son kullanıcıya yine de ulaştırılmıştı. Ekran Kaydı özelliği sayesinde, üçüncü parti yazılımlara gerek kalmadan “Ses Kaydı ve Ekran Kaydı”nı birlikte alabiliyorsunuz. Ayrıca, telefonun mikrofonundan gelen sesi de kaydedebiliyor.
2- Bildirimler yeniden kategorize edildi: Telefonlarımızda artık gündelik olarak kullandığımız çok fazla uygulama mevcut. Hâl böyle olunca da gelen bildirimler de bir o kadar fazla oluyor. Dostlarımızdan gelen mesajlar, böyle durumlarda ulaşılmaz hale gelebiliyor. Google kanadı da bu durumu düşünmüş ve bildirim merkezine “Görüşmeler” adı verilen yeni bir bildirim alanı eklenmiş. Böylece, sevdiklerinizden gelen mesajları kaçırmadan sohbetinize devam edebiliyorsunuz. Aynı zamanda, “Baloncuklar” kısmı da bu sisteme dahil edilmiş. Facebook’un Messenger uygulamasındakine benzer bir gösterim metoduyla size aktarılıyor.
3- Medya kontrolleri: Yine bildirim merkezinde bir değişikliğe geldi sıra. Medya içeriklerini arka planda dinlerken, kontroller bildirim sekmesinin alt kısmına düşüyordu. Bu bildirimler, elbette silinemiyordu ve açıkçası beni rahatsız ediyordu. Twitter’da uzun bir süre gündem konusu olan bu fonksiyonla birlikte “Medya kontrolleri” artık bildirim panelinin üst kısmına gömülü vaziyette. Hem bildirim panelindeki karmaşıklığı engelliyor. Hem de kontrol etmek daha kolay oluyor.
4- Karanlık Mod: Android 9’dan beri, sistemin içerisine daha çok entegre edilmeye çalışılan “Karanlık Mod”, saf Android yazılımlarında sadece açma ve kapama seçeneklerine sahipti. Huawei, Samsung ve Realme gibi üreticiler, koyu mod entegrasyonuna daha hızlı adapte oldular. Şimdi ise, yeni versiyon dahilinde safkan arayüzlere bu modu “Programlama” fonksiyonu getirilmiş oldu.
5- Paylaşım Ekranı, gelişmeye devam ediyor: Paylaşım Ekranı’nda, kullandığınız uygulamaları artık sabitlemek mümkün. Tek yapmanız gereken, paylaşım yapacağınız uygulamaya basılı tutmak ve “Sabitle“yi seçmek. İşte bu kadar!
6- Geri dönüş hassasiyeti: Özellikle kavisli ekranlarda büyük bir dert olan geri dönüş hassasiyeti problemi Android 11 ile sorun olmaktan çıkıyor. Yanlışlıkla ekrana dokunuşları engellemek adına artık, ekranın sol ve sağına basış hassasiyeti ayarlanabiliyor.
7- Güç Ekranı: Tasarım değişti ve daha minimal hale getirildi.
8- Rahatsız Etmeyin Modu (Do Not Disturb): Rahatsız Etmeyin Modu, daha iyi bir şekilde organize edilerek, kolay bir yapıya kavuştu.
Aksesuar
İçinde GERÇEK 7.1 ses sistemi olan kulaklık: ROG Theta 7.1
ROG Theta 7.1 modeli incelemesi ile karşınızdayız. Oyuncular arasında “ses kasmak” deyimini en doğru ve en gerçekçi şekilde yaşatabilen cihaz, gerçek çevresel ses deneyimini sunmayı başarıyor.
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ROG Theta 7.1 incelemesi
Tasarımsal olarak 650 gram ağırlığıyla ağır bir kulaklık olan Theta, bunu gerçek 7.1 çevresel ses deneyimi sunan sürücülerine borçlu. 2 adet 40 mm ve 6 adet 30 mm olmak üzere toplam 8 sürücüye sahip olan ROG Theta benzersiz bir müzik deneyimi vadediyor.
Yapay zeka ile gürültü engelleme
Son dönemde kulaklıklarda gördüğümüz yapay zeka destekli gürültü engelleme sistemi ROG Theta üzerinde de mevcut. Bunu oldukça başarılı bir şekilde yapabilen Theta, seslerin neredeyse tamamına yakınını kesmeyi başarıyor. Aynı zamanda Discord ve Team Speak sertifikalı da olan cihaz, özellikle bu yaz aylarında dışarıda takılmak için ideal bir ürün oluyor.
Armoury Create ile bağlantı
Asus’un oyuncu ekipmanlarına özel geliştirilen Armoury Create ile kontrol edilebilen ROG Theta 7.1 modeli ses ve çevresel ses düzeyi, mikrofonun yapay zeka ile gürültü engelleme sistemi gibi tüm kontrollerini buradan yapabilmeniz sağlanmış. USB-C bağlantısı ile geliyor. Üründe Tip-A dönüştürücüsü de mevcut. Bu sayede Tip-C bağlantısı olmayan cihazlarda da sorunsuz kullanım vadediyor. Akıllı telefonlarda da rahat kullanılabilen cihazda 2.1 ve 7.1 arasında fiziksel geçiş yapabileceğiniz bir anahtar da bulunuyor.
Cihazın detaylarını ve mikrofon kalitesini videoda görebilirsiniz. İyi seyirler…