40 TL’ye ÇAKMA Mi Band 4 aldık, almaz olaydık

Migros mağazalarında 40 TL’ye satılan ve Mi Band 4‘e benzerliği ile dikkat çeken iThink Smart Band X isimli akıllı bilekliği satın aldık. Bu videomuzda, hem satın alma sürecimizi hem de sonrasında akıllı bileklik ile ilgili deneyimlerimizi anlattık.

iThink Smart Band X neler sunuyor?

40 TL’lik satış fiyatıyla öne çıkan ürün, 0.95 inç boyutlu renkli ekranla geliyor. Ancak ekran dokunmatik değil ve kontroller hemen alt bölümdeki kapasitif tuş yardımıyla yapılıyor. Bu tuşun ne yazık ki algılama hissiyatı çok kötü ve o nedenle menüler arasında geçiş yapmak veya seçim yapmak bir hayli zor olabiliyor. Zaten bunu videomuzda da görebilirsiniz.

Tasarım noktasında IP67 suya ve toza dayanıklılık sertifikası ile gelen cihazı, videomuzda suya sokarak test ettik ve herhangi bir problem olmadı. Ürünün genel görünümü, şarj istasyonu ve kayışı Mi Band 4 modeline oldukça benzer bir yapıda.

Özellik noktasında Bluetooth 4.0 teknolojisi kullanılmış. Zaten Bluetooth 5.0 beklemiyorduk ancak en azından 4.2 kullanılmış olsaydı çok daha iyi olurdu. Arka bölümündeki sensörler yardımıyla kalp atış hızınızı ölçebilen cihazda tabii ki atılan adım ve yakılan kalori gibi bilgileri de görebiliyorsunuz. Cihazın yardımcı uygulaması olan FitPro üzerinden, akıllı telefonumuzda da bu özellikleri görebilmemiz mümkün. Tema kısmında ise sadece ön yüklü olarak gelen 3 adet saat yüzü ile sınırlıyız.

iThink Smart Band X modeli kutusunda yazdığına göre 1.5 ila 2 saat arasında şarj oluyor ve tam şarj ile 4 ila 6 gün arasında bir pil ömrü sunuyor.