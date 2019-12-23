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40 TL’ye ÇAKMA Mi Band 4 aldık, almaz olaydık
Migros mağazalarında 40 TL’ye satılan ve Mi Band 4‘e benzerliği ile dikkat çeken iThink Smart Band X isimli akıllı bilekliği satın aldık. Bu videomuzda, hem satın alma sürecimizi hem de sonrasında akıllı bileklik ile ilgili deneyimlerimizi anlattık.
iThink Smart Band X neler sunuyor?
40 TL’lik satış fiyatıyla öne çıkan ürün, 0.95 inç boyutlu renkli ekranla geliyor. Ancak ekran dokunmatik değil ve kontroller hemen alt bölümdeki kapasitif tuş yardımıyla yapılıyor. Bu tuşun ne yazık ki algılama hissiyatı çok kötü ve o nedenle menüler arasında geçiş yapmak veya seçim yapmak bir hayli zor olabiliyor. Zaten bunu videomuzda da görebilirsiniz.
Tasarım noktasında IP67 suya ve toza dayanıklılık sertifikası ile gelen cihazı, videomuzda suya sokarak test ettik ve herhangi bir problem olmadı. Ürünün genel görünümü, şarj istasyonu ve kayışı Mi Band 4 modeline oldukça benzer bir yapıda.
Özellik noktasında Bluetooth 4.0 teknolojisi kullanılmış. Zaten Bluetooth 5.0 beklemiyorduk ancak en azından 4.2 kullanılmış olsaydı çok daha iyi olurdu. Arka bölümündeki sensörler yardımıyla kalp atış hızınızı ölçebilen cihazda tabii ki atılan adım ve yakılan kalori gibi bilgileri de görebiliyorsunuz. Cihazın yardımcı uygulaması olan FitPro üzerinden, akıllı telefonumuzda da bu özellikleri görebilmemiz mümkün. Tema kısmında ise sadece ön yüklü olarak gelen 3 adet saat yüzü ile sınırlıyız.
iThink Smart Band X modeli kutusunda yazdığına göre 1.5 ila 2 saat arasında şarj oluyor ve tam şarj ile 4 ila 6 gün arasında bir pil ömrü sunuyor.
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Meizu 16th vs Huawei P30 Pro kamera kıyaslaması
Meizu 16th vs Huawei P30 Pro kamera kıyaslama videomuzda, iki cihazın fotoğraf ve video yeteneklerini karşılaştırdık. Şu anda 2100 TL civarında olan Meizu 16th ile 6000 TL’nin üzerinde bir fiyata sahip Huawei P30 Pro arasında bakalım sonuçlar nasıl olacak?
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Kablosuz kulaklık alırken bilinmesi gerekenler – Tavsiye ettiklerimiz
Kablosuz kulaklıklar 2019 yılında oldukça popüler oldu. Genel olarak ürünler ucuzlaması, insanların artık kablosuz rahatlığına geçiş yapmak istemesiyle beraber yılın en çok satılan ürün gruplarından biri oldu diyebiliriz.
Kablosuz kulaklık almadan önce bilmeniz gerekenler neler?
Öncelikle kablosuz kulaklıklar, yapılarına göre kendi içlerinde ayrılıyor. Kafa üstü dediğimiz modellerle birlikte tam kablosuz kulaklıklar ve birbirlerine kablo ile bağlı olan kablosuz kulaklıklar da var. Tam kablosuz kulaklıklar, yapıları gereği çok konforlu olmalarına karşın pil ömrü ve ses kalitesi konusunda diğerlerine göre biraz daha geride kalıyor. Kafa üstü kulaklıklar ise hem daha büyük sürücülere ve bataryalara sahip oluyor.
MediaMarkt’ın desteğiyle çektiğimiz bu videoda da görebileceğiniz gibi, satın almadan önce mağazada tüm kulaklık modellerini deneyimleyebiliyor olmak oldukça önemli. Zira kutudan ürünün ne kadar konforlu olduğunu veya ses performansını anlayabilmek pek mümkün değil.
Videomuzda, bu bilgilerle beraber tavsiye ettiğimiz kablosuz kulaklık modellerini de görebilirsiniz. Kafa üstü modellerde JBL T460BT, Sony MDR-XB650BT, SONY WH1000XM2, tam kablosuz kulaklıklarda ise Haylou GT1, Sennheiser Momentum ve Apple AirPods gibi modelleri sıraladık.