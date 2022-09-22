Dört günlük bir çalışma haftası denemesine katılan birçok İngiliz firması, pilot uygulama sona erdikten sonra buna devam edeceklerini söyledi. Pilot uygulama, 5 günlük bir çalışma haftasını 4 güne düşürmeyi amaçlıyor.

70’den fazla firma, çalışanların normal çalışma saatlerinin %80’i için %100 ücret aldığı programa katılıyor. Altı aylık bir denemenin yarısında, veriler firmaların çoğunda üretkenliğin korunduğunu veya iyileştirildiğini gösteriyor.

Denemeye katılan bazı “eski moda” şirketler olsa da, dört günlük bir haftaya geçişi “daha zor” buldu.

Programı birkaç ülkede yürüten 4 Week Global’in CEO’su Joe O’Connor şunları söyledi: “Birçok şirket için oldukça yumuşak bir geçiş olduğunu gördük. Bazıları için de çözümleri olan engeller olduğunu öğreniyoruz. Özellikle, geçmiş yüzyıla kadar uzanan nispeten sabit veya esnek olmayan uygulamalara, sistemlere veya kültürlere sahip olanlar arasında.”

Pilot uygulamayı, Cambridge ve Oxford üniversitelerindeki bir düşünce kuruluşu ve araştırmacı olan Autonomy ile birlikte daha kısa bir çalışma haftası için kampanya yürüten bir grup olan 4 Day Week yürütüyor.

Denemede yer alan 73 şirketten 41’i, programın ortasında bir ankete yanıt verdi. Ankete katılanların yaklaşık %86’sı, deneme sona erdikten sonra dört günlük hafta politikasını sürdüreceklerini söyledi.

Firmaların çoğunluğu bunun işleri için iyi çalıştığını söylerken, %95’i verimliliğin kısa hafta boyunca aynı kaldığını veya arttığını söyledi.

3.300’den fazla çalışan, deneme süresi boyunca haftada bir ücretli izin alıyor.

4 Day Week, çalışanların daha düşük ulaşım ve çocuk bakım maliyetlerinden yararlandığını söyledi ve iki çocuğu olan bir ebeveynin yılda ortalama 3.232,40 sterlin veya ayda yaklaşık 269,36 sterlin tasarruf edeceğini iddia etti.

Autonomy araştırma direktörü Will Stronge, “Ücret kaybı olmayan dört günlük bir haftanın, işçilerin önümüzdeki birkaç yıl içinde geçimlerini sağlamada çok önemli bir rol oynaması muhtemel” dedi.

İçindekiler Büyük değişiklik

Büyük değişiklik

İngiltere’de kullanılan su miktarını azaltmak için kampanyalar yürüten Waterwise, plana dahil olan firmalardan biri. Ekibinin artık “oldukça mutlu” olduğunu söylüyor – ancak alışması biraz zaman almış.

Waterwise genel müdürü Nicci Russell “Başlangıçta biraz zordu. Ama büyük değişiklikler asla kolay olmaz.” dedi.

“Hepimiz bunun üzerinde çalışmak zorunda kaldık. Bazı haftalar diğerlerinden daha kolaydı. Yıllık izin gibi şeyler her şeyi sığdırmayı zorlaştırabilir. Ancak şu anda genel olarak başlangıçta olduğundan çok daha fazla kararlıyız.” dedi.

“Hepimiz ofisten çıktığımız fazladan günü kesinlikle seviyoruz ve tazelenmiş olarak geri dönüyoruz. Sağlığımız için harika oldu ve şimdiden kesinlikle daha üretkeniz.”

İngiltere denemesi ABD, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda’da gerçekleşen pilot uygulamaların bir parçası.