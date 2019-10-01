Donanım
3. Nesil AMD Ryzen PRO serisi işlemciler tanıtıldı
3. Nesil AMD Ryzen PRO serisi işlemciler, bugün yapılan duyuruyla birlikte resmi olarak tanıtıldı. AMD Ryzen PRO ve Athlon PRO masaüstü işlemciler güçlü performans, dahili güvenlik özellikleri ve kurumsal sınıf güvenilirliği birleştiriyor. 2019’un son çeyreğinde başlamak üzere HP ve Lenovo’nun AMD Ryzen PRO ve Athlon PRO masaüstü işlemcileriyle güçlendirilmiş, dayanıklı kurumsal masaüstü PC’ler de satışa sunulmuş olacak.
3. Nesil AMD Ryzen PRO serisinde neler var?
|Model
|Çekirdek/ İş parçacığı
|TDP (Watt)
|Maks./Taban frekansı (GHz)
|L2 + L3 Arabellek (MB)
|AMD Ryzen™ 9 PRO 3900
|12 / 24
|65W
|4.3 / 3.1’e kadar
|70
|AMD Ryzen™ 7 PRO 3700
|8 / 16
|65W
|4.4 / 3.6’ya kadar
|36
|AMD Ryzen™ 5 PRO 3600
|6 / 12
|65W
|4.2 / 3.6’ya kadar
|35
Radeon™ Vega Grafikli AMD Ryzen™ PRO masaüstü işlemciler:
|Model
|Çekirdek/ İş parçacığı
|TDP (Watt)
|Maks./Taban frekansı (GHz)
|L2 + L3 Arabellek (MB)
|Grafik İşlem Ünitesi
|AMD Ryzen™ 5 PRO 3400G
|4 / 8
|65W
|4.2 / 3.7’ye kadar
|6
|11 İşlem Ünitesi
|AMD Ryzen™ 5 PRO 3400GE
|4 / 8
|35W
|4.0 / 3.3’e kadar
|6
|11 İşlem Ünitesi
|AMD Ryzen™ 3 PRO 3200G
|4 / 4
|65W
|4.0 / 3.6’ya kadar
|6
|8 İşlem Ünitesi
|AMD Ryzen™ 3 PRO 3200GE
|4 / 4
|35W
|3.8 / 3.3’e kadar
|6
|8 İşlem Ünitesi
Radeon™ Vega Grafikli AMD Athlon™ PRO masaüstü işlemciler:
|Model
|Çekirdek/ İş parçacığı
|TDP (Watt)
|Maks./Taban frekansı (GHz)
|L2 + L3 Arabellek (MB)
|Grafik İşlem Ünitesi
|AMD Athlon™ PRO 300GE
|2 / 4
|35W
|3.4 / 3.4’e kadar
|5
|3 İşlem Ünitesi
Aile neler sunuyor?
AMD Ryzen PRO 3000 serisi işlemciler, kurumsal masaüstü bilgisayarlar için rekabetçi performans vadediyor:
– Ryzen 9 PRO 3900 ve Ryzen 7 PRO 3700, aynı güç kullanımında rakiplerinden 2 kata kadar daha hızlı performans vadederken, serin ve sessiz bir PC kullanım ortamı sağlıyor;
– Ryzen PRO işlemciler, içerisinde finansal hizmetler, bilim ve enerji gibi farklı endüstrilerde simülasyon çalıştırmaktan denklem çözmeye kadar, rakiplerine göre %127’ye kadar daha hızlı veri işleme gücü sunar.
– Gelişmiş 7nm SoC ve seçili modellerde 65W TDP değerinde 12 çekirdeğe kadar “Zen 2” çekirdek mimarisi sunuluyor.
Her AMD Ryzen PRO işlemci, kullanıcının bilgisayarını korumaya yardımcı olmak için, AMD GuardMI teknolojisini kullanan, güçlü ve dahili bir güvenlik yardımcı işlemcisi barındırıyor. AMD Memory Guard tam sistem bellek şifrelemesi ile cold boot saldırılarına karşı savunmaya yardımcı olurken, AMD teknolojisi ile Windows Security, Lenovo ThinkShield™ ve HP Sure Start™ gibi OEM güvenlik özelliklerini destekliyor ve tamamlıyor.
Donanım
BenQ W2700: DCI-P3 destekli 4K HDR-Pro projeksiyonu
BenQ, CinePrime serisindeki yeni ürünü olan W2700 model DLP projektörü bugün Türkiye pazarına tanıttı. BenQ W2700, sinemanın ustaları için görüntü kalitesi, birinci sınıf renk performansı ve ev sineması tutkunları için kişiselleştirilebilirlik sunar.Kısa mesafeli projeksiyonlu ev sinema salonları için tasarlanmış, DCI-P3 renkli dünyanın ilk 4K DLP projektörü olan BenQ CinePrime W2700, projektör için optimize edilmiş HDR-PRO ™ desteği ve bireysel fabrika renk kalibrasyonu ile uzun ömürlü sinematik rengi garanti eder.
DCI-P3 Renk Gamı ile Muhteşem UHD Premium 4K Çözünürlük
W2700, her karede 3840×2160 çözünürlük ve 8,3 milyon farklı piksel ile gerçek 4K performansı sunar. En yeni 0,47 inç tek DMD DLP teknolojisini ve parlak ışık iletimi ve en üst düzey görüntü kalitesi için altı camdan oluşan 10’lu cam mercek elemanından oluşan altı yapıya sahip bozulmamış bir 4K-optimize optik sistemi kullanan W2700, tüm ekran boyunca olağanüstü netlik ve keskinlik sağlar.
Kendini rakiplerinden ayıran W2700, dijital sinema endüstrisinin yüksek DCI-P3 renk standardıyla gerçek 4K çözünürlüğü harmanlayarak, en yeni 4K Blu-ray’leri film yapımcılarının öngördüğü görkemli otantik renklerde görmek için ideal ortamı oluşturuyor. BenQ’ya özel CinematicColor teknolojisini kullanan W2700, Delta E≤3 renk doğruluğunu sağlayan bireysel fabrika renk kalibrasyon raporları ile desteklenen süper geniş DCI-P3 renk alanının %95’ini ve Rec.709’un% 100’ünü sağlar.
W2700, projeksiyon için özel olarak optimize edilmiş özel HDR-PRO teknolojisi ile 4K performansına gerçekçi bir görünüm kazandırıyor. Hem HDR10 hem de HLG formatlarını destekleyen HDR-PRO, canlı doğal ve gerçekçi video kalitesi için çarpıcı 4K netlik ve derinlik kazandıran üstün parlaklık ve kontrast aralıkları ve ideal görüntü optimizasyonu sunmak için otomatik renk ve ton haritalama tekniklerini içerir.
Kişiselleştirme için Gelişmiş Ayarlar ve Kurulum Esnekliği
Sofistike ve özelleştirilmiş sinema deneyimleri arayan film meraklıları ve ev sineması sevenler için W2700’ün tescilli CinemaMaster Video+ ve CinemaMaster Audio+2 teknolojileri, harekete uyumlu 4K piksel geliştirme, muhteşem renk geliştirme, güçlü tonlarda güçlü bütünleşik ses ile birlikte doğal ten rengi yorumlaması ve mükemmel görüntü kalitesine sahip AV odalarına ve evinize ticari kalitede dijital sinema deneyimleri getiriyor.
Modern, kompakt bir profil ve hafifliği ile zevkli bir şekilde tasarlanmış W2700, kısa mesafeli, 1.3X büyük zoom, sınırsız eğlence potansiyeli için dikey lens kaydırma özelliğine sahip AV kişiselleştirme olanağı sağlar.
Digital Light Processing ile güçlendirilmiş, dünyada dijital sinemanın % 90’ında kullanılan 2015 Akademi Ödülü Merit Oscar® kazanan Teknoloji sayesinde W2700, hassas renkler ve keskin ve net bir şekilde bakım veya bozulma olmadan uzun süre dayanan görüntü kalitesi sunar.
Bu ürün ayrıca Avrupa’da EISA (European Imaging and Sound Association) tarafından verilen ödüllerde “Home Theater Display & Video” kategorisinde “Best Buy Projector” ödülünü almıştır.
Donanım
Qualcomm, Huawei ile çalışmayı sürdürecek
Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından kara listeye alınan Huawei, ABD merkezli önemli ortakları ile ticaretinde zor bir dönem yaşıyor. Qualcomm CEO’su Steve Mollenkopf, yaptığı son açıklama ile Çinli üreticiyle işbirliklerini devam ettireceklerini belirtti.
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Kara listeye alınan Huawei, Qualcomm ile yeniden çalışabilecek
ABD Ticaret Bakanlığı’nın aldığı karar neticesinde Huawei ile iş yapacak Amerika merkezli firmaların özel bir ticaret lisansı alması gerekiyor. 130’dan fazla ABD şirketinin başvuru yaptığı belirtilen geçici lisansın süresi geçtiğimiz ayın sonunda 90 gün daha uzatılmıştı. Qualcomm CEO’su Mollenkopf’a göre iki şirket yakın dönemde uzun vadeli bir tedarik anlaşması için masaya oturacak. Anlaşmaya hangi bileşenlerin dahil olduğu ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı, ancak mobil yonga setleri ile alakalı olduğu tahmin ediliyor.
Huawei, amiral gemisi cihazlarında uzun süredir kendi üretimi olan HiSilicon Kirin serisi işlemcileri kullanıyor. Ancak Y serisi gibi bazı orta seviye telefonlarında Qualcomm’un geliştirdiği işlemciler görülüyor. Bu nedenle iki şirketin arasındaki ilişkilerin yeniden kurulabilmesi önem taşıyor. Ayrıca Huawei’nin ticaret yasağından önce ABD merkezli iş ortaklarından yüklü miktarda bileşen tedariki yaptığı biliniyor.
Çinli şirket, geçtiğimiz yıl Qualcomm, Intel ve Micron başta olmak üzere ABD’li iş ortakları ile yaklaşık 11 milyar dolarlık iş hacmi yaratmıştı. Bu sebepten ötürü alışverişin devam etmesini Amerika hükümeti de istiyor. Ancak özellikle Mate 30 serisinin Google servislerinden yoksun bir şekilde piyasaya çıkması, karmaşık durumu iyice içinden çıkılamaz bir hale getiriyor.
Donanım
HP’den süper ekonomik yazıcılar
HP’nin Türkiye’de de satışa sunduğu Neverstop lazer yazıcı ailesi dünyanın ilk toner doldurulabilir yazıcıları olarak tarihe geçti. Kutusundan herhangi bir kurulum gerektirmeden çalışmaya hazır halde çıkan Neverstop lazer yazıcılar, 5 bin adetlik bir baskı kapasitesi ile kullanılmaya başlanıyor. Dakikada 20 sayfa kaliteli siyah beyaz baskı sunan yazıcı ailesi, toner maliyetlerinde %80’e varan tasarruflar sağlıyor. 5 bin siyah beyaz baskı sonrasında 2.500 sayfalık baskı sunabilen toner dolum kitinin Türkiye’de 85 TL gibi bir fiyatla satılması planlanıyor. Yani yazıcı satın alınıp ilk 5 binlik baskı yapıldıktan sonra 85 TL’ye teknoloji marketlerden alınacak toner dolum kiti ile her bir siyah beyaz baskının maliyeti 0,034 TL’ye kadar düşürülmüş oluyor. Üstelik HP tarafından geliştirilen özel bir teknoloji ile üretilen bu 2.500 sayfa baskı kapasitesine sahip toner dolum kiti, üzerindeki çip ve kilit sistemi sayesinde hiçbir sızdırma olmadan 15 saniye içinde tonerin yazıcıya doldurulmasına imkân veriyor.
Ürün (sektörde drum ünitesi olarak isimlendirilen) görüntüleme tamburunun ömrü ise 20 bin sayfa olarak belirtilmiş. 20 bin sayfalık baskı ardından yenilenen ünite tekrarda sıfır bir yazıcı gibi 5 bin sayfalık toner kapasitesiyle birlikte geliyor. Böylece görüntüleme tamburu değiştirildiğinde otomatik olarak 5 bin sayfalık toner de doldurulmuş oluyor.
Neverstop lazer yazıcı ailesi hakkında bilgi veren HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman “Yakın zamanlarda gerçekleştirilen araştırmada, Avrupa’daki küçük ölçekli işletme sahiplerinin yüzde 75’inin kurulumu ve bakımı kolay yazıcılara ihtiyacı olduğu ortaya çıktı” dedi. Alaman sözlerine şöyle devam etti: “Çığır açan inovasyonlar ve dijital entegrasyonla, sık yaşanan yazıcı aksaklıklarını ortadan kaldıran HP Neverstop laser yazıcı, tutkularını verimli bir işe dönüştürmek isteyen girişimcilere rekabetçi avantaj kazandırıyor”.
HP’nin sürdürülebilirliğe verdiği öneme de vurgu yapan HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, Neverstop serisi ürünlerin yüzde 25’inden fazlasının ve toner dolum kitinin de yüzde 75’inin geri dönüştürülmüş plastikten üretildiğini söyledi.
Küçük ofisle için ideal çözüm
1-50 arasında çalışana sahip olan, aylık 250 – 2.500 sayfa baskı ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli şirketlerin ve girişimcilerin kullanımına uygun olan Neverstop laser yazıcılar, önceki nesil yazıcılara kıyasla yüzde 38 daha hızlı baskı alıyor. Dakikada 20 sayfa siyah beyaz baskıya ulaşan Neverstop serisi ürünler 150 yaprak kapasiteli kağıt tepsisine de sahip.
HP Türkiye Yazıcı Sistemleri Kategori Müdürü Derya Özbek ise dört farklı modeli Türkiye’de satışa çıkan HP Neverstop laser ailesinin tüm modellerinde kullanılabilen 2.500 sayfalık toner dolum kiti ile yazıcının tankına toner doldurma işleminin sadece 15 saniyede yapılabileceğini söyledi. Özbek, toner dolum kitinin üzerindeki çip ve kilit sistemi sayesinde tonerin hiçbir sızdırma olmadan, güvenle doldurulduğuna dikkat çekti.
Fişe tak, hemen kullan
Kutusundan fişe takılır takılmaz kullanıma hazır şekilde çıkan Neverstop serisi yazıcılar, HP’nin geliştirdiği özel bir uygulama sayesinde bilgisayarın olmadığı ortamlarda cep telefonundan da baskı alınmasına imkân veriyor. Tabii ki bu özellik sadece dahili kablosuz ağ iletişimi özelliğine sahip olan HP Neverstop Laser 1000w ile HP Neverstop Laser MFP 1200w modellerinde kullanılabiliyor. Bu modellerde bulunan Wi-Fi Direct özelliği ile her yerde ve her zaman kablosuz baskı almak mümkün olurken cihazlar bir ağa bağlı olduğunda Dropbox ve Google Drive gibi popüler bulut uygulamalarına kolayca erişebilen akıllı cihazlar üzerinden gönderilen tüm baskıları, kullanıcı nerede olursa olsun alabiliyor.
Oteller ve eczaneler gibi bazı işlerin düzenli olarak yapılmasını gerekli kılan işletmeler için yazıcılara bir komut dizini de tanımlanabiliyor. Yani kimlik veya sağlık poliçesinin bir kopyasının bilgisayarda, ağda veya bulutta belirlenen bir klasörde otomatik olarak kaydedilmesi işlemini bu yazıcılar otomatik olarak yapabiliyor.