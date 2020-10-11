3 Kanka 1 Konuk #4 (Konuk: Ersin Kılıç)

Huawei Watch GT2 Pro inceleme videomuzda, şirketin en yeni ve en gelişmiş akıllı saatini detaylıca ele alıyoruz. Bakalım “Pro” olan versiyonda, hem tasarım hem de yetenekler anlamında neler sunuluyor?

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Huawei Watch GT2 Pro inceleme – Tasarım ve genel bilgiler

Cihazın Sport ve Klasik olmak üzere iki farklı modeli var. Burada sadece kayış değişiyor, Sport modelinde Siyah Floro-elastomer kayış, klasikte ise gri deri kayış kullanılıyor. Cihaz ülkemizde 2299 TL‘lik tavsiye edilen satış fiyatıyla listeleniyor.

Model teknik olarak hem iOS hem de Android cihazlarla çalışabiliyor. Ancak burada işletim sistemi kısıtlamalarından dolayı belirtmemiz gereken bazı detaylar var. Örneğin uygulama desteğiyle sunulan farklı saat yüzleri ve saati deklanşör olarak kullanma gibi yetenekler iOS’ta desteklenmiyor. Ayrıca OneHop ile telefonunuzdaki bir görseli NFC ile saate aktarma özelliği de sadece EMUI 11 ve üzeri sürüm kullanan Huawei telefonlarda geçerli.

Huawei Watch GT2 Pro modelinin tasarımında önemli değişiklikler var. Cihazın ön yüzeyinde safir cam, gövdesinde titanyum ve arka yüzeyinde ise seramik malzeme kullanılmış. Ayrıca yan taraftaki iki fiziksel tuşta yapılan ince dokunuşlar da, tasarımsal açıdan ürünün oldukça premium olmasını sağlamış. Tasarım noktasında yine 5 ATM suya dayanıklılık özelliği öne çıkıyor.

Ekran

Huawei Watch GT2 Pro inceleme yazımıza ekran ile devam edelim. 1.39 inç boyutlu ekranıyla önceki modele göre daha büyük bir ekran sunan cihazda ayrıca 454 x 454 piksel daha yüksek bir çözünürlük tercih edilmiş. Modelde AMOLED panel kullanılıyor ve 200’den fazla saat yüzü desteği sunuluyor. Ayrıca ekran tabii ki dokunmatik.

Ekranda otomatik parlaklık desteği yer alırken, dilerseniz 5 farklı parlaklık kademesinden birini seçebiliyorsunuz. Ayrıca her zaman açık ekran özelliği de bu sefer saatte yer alıyor.

Yetenekler – Spor ve sağlık özellikleri

Huawei Watch GT2 Pro‘nun yeteneklerini sağlık, spor ve akıllı telefon destekçisi olarak üçe ayırmamız gerekiyor. Dilerseniz ilk olarak sağlık ve spor özellikleriyle başlayalım.

Cihazda 24 saat otomatik kalp atışı izleme özelliği bulunuyor. Huawei burada yapay zeka destekli bir nabız izleme özelliği ile GT2‘ye göre daha doğru ölçüm yapacak şekilde bu özelliğin iyileştirildiğini söylüyor. Ayrıca spO2 yani kandaki oksijen oranını ölçümleme özelliği cihazda yer alıyor. Bununla beraber TruSleep 2.0, yani uyku verilerinizi de takip edebiliyorsunuz. Bu konuda sunulan detaylı veriler anlamında rakiplere göre Huawei‘nin oldukça iyi bir iş çıkardığını söylememiz gerekiyor. Ayrıca Watch GT2 ile tanıştığımız stres ölçümü de Pro modelde unutulmamış. Yenilik anlamında kadınlar için oldukça önemli bir özellik olan döngü takibi Watch GT2 Pro modelinde yer alıyor. Bu sayede kadınlar regl dönemlerini takip edebiliyor, ağrı durumlarını sisteme girerek detaylı bir regl takibi ve regl günlüğü tutabiliyor.

Spor konusunda ise 100’den fazla egzersiz modu var. Burada golfe kadar pek çok farklı seçenek sunulması, neredeyse tüm spor yapan insanlara hitap edebilmek açısından hayli önemli. Ayrıca otomatik egzersiz tanıma ve GPS ile GPS izleme özellikleri de cihazda yer alıyor.

Gündelik hayatta ne fayda sağlıyor?

Huawei Watch GT2 Pro inceleme yazımıza gündelik hayat faydaları ile devam edelim. Cihazın üzerindeki mikrofon ve hoparlör sayesinde, telefon görüşmelerinizi direkt saat üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz.

Tabii ki yine WhatsApp, e-mail, SMS ve diğer uygulamalardan gelen bildirimleri saat üzerinden görüntüleyebilmek mümkün. Bunu Sağlık uygulaması üzerinden kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Müzik kontrolünde Spotify ve Apple Music gibi uygulamalarda, şarkıları saat üzerinden değiştirme veya sesi kontrol etme özellikleri bulunuyor. Ayrıca dahili depolama birimine müzik yükleyerek, telefondan bağımsız olarak da müzik dinlenebiliyor.

Son olarak pil ömründen söz edecek olursak, şirketin 14 günlük başarılı pil ömrü bu modelde de yer alıyor. Tabii ki her zaman açık ekran ve parlaklık kullanım tercihleri, bu pil ömründe farklılıklara sebep olabilir.

Sonuç

Sonuç olarak Watch GT2 Pro, hem çok daha iyi materyallerle donatılan tasarımı hem de spor ve sağlık konusundaki sunduğu destekleriyle oldukça başarılı bir akıllı saat olmuş. Cihazda gördüğümüz tek eksi, üçüncü parti uygulama desteğinin olmayışı. Cihaz sunduğu özelliklerle bizden tasarım ve editörün seçimi ödüllerini almayı başardı.