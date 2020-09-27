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3 Kanka 1 Konuk #2 (2. Bölüm)

Maksimum Teknoloji Kanalımızda ilk bölümü ile 3 Kanka 1 Konuk programımız Sina POLAT, Özgür KAYNAK ve Abdullah KESMENOĞLU moderatörlüğünde yayında… Bakalım bu ekip bizlere videoda nelerden bahsediyor.

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Akıllı Telefonlar

Foxconn, 24 saatini iPhone 12 üretimine adadı

29 Eylül 2020 16:17

Yazan:

Foxconn fabrikalarında devam etmekte olan iPhone 12 üretimi, maksimum kapasiteye ulaşmış durumda. Üretim hatları 24 saat kesintisiz olarak çalışıyor.

İlginizi çekebilir: iPhone 12 mini ve iPhone 12’nin depolama seçenekleri sızdırıldı

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Foxconn, işçileri resmi tatilde de çalıştırmayı amaçlıyor

Şirket, işçiler için zorunlu fazla mesai sistemine geçti. Çalışanlardan, Çin’de 1 Ekim’de başlayan ve sekiz gün süren ulusal tatilde de çalışmaları istendi. Çalışanlardan Wang Guofeng, yaz aylarından bu yana fazla mesai sistemine geçildiği, çoğu işçinin ayda yalnızca dört gün izinli olduğunu belirtiyor. Ma soyadlı başka bir çalışan, günün 24 saati üretimin devam ettiği bir sisteme geçtiklerini aktarıyor.

Foxconn

Çin’de her yıl 18 Ekim tarihleri arasında ‘Ulusal Gün’ ve ‘Ulusal Gün Altın Haftası’ gerçekleşiyor ve bu tarihler arasında resmi tatil uygulanıyor. Foxconn çalışanlarının bu tatilden mahrum kalmaları oldukça muhtemel. Bazı işçiler ise bu durumdan oldukça memnun. Öyle ki; Çin’deki yasalar gereği, resmi tatillerde işçi çalıştıran kurumlar, ilk üç gün için üç kat daha fazla maaş ödemek zorundular.

Beklenen iPhone 12 modelleri şu şekilde;

iPhone 12 mini: 5.4-inch
iPhone 12: 6.1-inch
iPhone 12 Pro: 6.1-inch
iPhone 12 Pro Max: 6.7-inch

iPhone 12

Yeni iPhone modellerinin 13 Ekim’de tanıtılması bekleniyor.

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Apple

iPhone 12 mini ve iPhone 12’nin depolama seçenekleri sızdırıldı

29 Eylül 2020 13:39

Yazan:

iPhone 12

Twitter’da paylaştığı akıllı telefon sızıntılarıyla ünlü Jon Prosser, iPhone 12 mini ve iPhone 12 modellerinin 5 Ekim itibarıyla distribütörlere gönderilmeye başlanacağını paylaştı. Pro modellerin de aynı etkinlikte duyurulacağını ancak distribütörlere ulaştırılmasının kasım ayını bulacağını iddia etti.

İlginizi çekebilir: iPhone 12 ne zaman tanıtılacak?

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iPhone 12 ve iPhone 12 mini, 64 GB depolama alanıyla başlayacak

Jon Prosser, mayıs ayında yaptığı paylaşımda, iPhone 12 serisinin minimum 128 GB depolama alanıyla satışa sunulacağını belirtmişti. Son paylaşımında ise; iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinde en düşük depolama alanının 64 GB’dan başlayacağını belirtti. Pro modeller ise minimum 128 GB’dan başlayacak. Bir başka Twitter hesabı olan L0vetodream, yine mayıs ayında yaptığı bir paylaşımda, iPhone 12 ve iPhone 12 mini modelleri için 64 GB vurgusunda bulunmuştu.

Zaman zaman yanılabiliyor

Jon Prosser, özellikle Apple ile ilgili  yaptığı paylaşımlarda bazen tutarsız olabiliyor. Ağustos 2020’de gerçekleştirdiği bir paylaşımda, yeni Apple Watch ve iPad modellerinin basın bültenleri aracılığıyla tanıtılacağını iddia etmişti. Eylül 2020‘de yaptığı bir başka paylaşımda ise, söz konusu basın bültenlerinin 8 Eylül Salı günü dağıtılacağını iddia etti fakat söz konusu tarihte hiçbir ürün tanıtılmadı. Bunun yerine Apple, 8 Ekim tarihinden bir hafta sonra yeni Apple Watch ve ‌iPad‌ modellerini tanıttığı ‘Time Flies’ etkinliğini gerçekleştirdi.  Jon Prosser, bu ayın başında yaptığı bir paylaşımda, sekizinci nesil bir ‌iPad‌ ve daha düşük fiyatlı bir Apple Watch modelinin Apple’ın ‘Time Flies’ etkinliğinde tanıtılacağını fakat yeni iPhone’lar ve AirPods Studio kulaklıklarının tanıtılmayacağını doğru tahmin etmişti.

Yeni iPhone modellerinin 13 Ekim’de tanıtılması bekleniyor.

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Akıllı Telefonlar

Nokia 9.3 Pureview, kasım ayında tanıtılabilir

29 Eylül 2020 4:22

Yazan:

Nokia 9.3 Pureview

NokiaPowerUser’ın iddiasına göre, HMD Global, kasım ayında gerçekleştireceği bir etkinlikle Nokia 9.3 Pureview modelini tanıtacak. HMD Global, son yıllarda ağırlıklı olarak daha uygun fiyatlı akıllı telefonlar üzerine yoğunlaşıyor. Şirket, bir yıldan fazla bir süredir amiral gemisi sınıfında bir akıllı telefon duyurmadı.

İlginizi çekebilir: Nokia’nın yeni telefonları Nokia 2.4 ve 3.4 tanıtıldı

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2020 yılına yakışır bir amiral gemisi olacak

Qualcomm Snapdragon 865 işlemci, 8 GB RAM, 6.3 inç QHD+ P-OLED ekran, 120Hz tazeleme oranı, ekrandan parmak izi okuyucu ve 5G desteği ile gelmesi beklenen Nokia 9.3 Pureview; 2020 yılına yakışır bir amiral gemisi olacak gibi görünüyor.

HMD Global

Şirket şu ana kadar amiral gemisi modellerinden yana pek de şanslı sayılmaz. Nokia 8 Sirocco ve Nokia 9 Pureview gibi üst seviye modeller ile başarıya ulaşamayan şirket; düşük ve orta seviye akıllı telefonlarda daha başarılı oldu. Şirketin giriş ve orta seviye telefonlara odaklanmayı, geçtiğimiz günlerde Nokia 2.4 ve Nokia 3.4 modellerini tanıtarak devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Şirket, Nokia 9.3 Pureview ile üst seviye akıllı telefonlarında yaşadığı şanssızlığa bir son verme peşinde.

Nokia 7.3 5G modeli de duyurulabilir

Aynı etkinlikte, Qualcomm Snapdragon 690 5G yonga seti kullanıldığı iddia edilen Nokia 7.3 5G modelinin de duyurulması bekleniyor.

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