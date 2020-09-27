3 Kanka 1 Konuk #2 (2. Bölüm)

Foxconn fabrikalarında devam etmekte olan iPhone 12 üretimi, maksimum kapasiteye ulaşmış durumda. Üretim hatları 24 saat kesintisiz olarak çalışıyor.

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Foxconn, işçileri resmi tatilde de çalıştırmayı amaçlıyor

Şirket, işçiler için zorunlu fazla mesai sistemine geçti. Çalışanlardan, Çin’de 1 Ekim’de başlayan ve sekiz gün süren ulusal tatilde de çalışmaları istendi. Çalışanlardan Wang Guofeng, yaz aylarından bu yana fazla mesai sistemine geçildiği, çoğu işçinin ayda yalnızca dört gün izinli olduğunu belirtiyor. Ma soyadlı başka bir çalışan, günün 24 saati üretimin devam ettiği bir sisteme geçtiklerini aktarıyor.

Çin’de her yıl 1–8 Ekim tarihleri arasında ‘Ulusal Gün’ ve ‘Ulusal Gün Altın Haftası’ gerçekleşiyor ve bu tarihler arasında resmi tatil uygulanıyor. Foxconn çalışanlarının bu tatilden mahrum kalmaları oldukça muhtemel. Bazı işçiler ise bu durumdan oldukça memnun. Öyle ki; Çin’deki yasalar gereği, resmi tatillerde işçi çalıştıran kurumlar, ilk üç gün için üç kat daha fazla maaş ödemek zorundular.

Beklenen iPhone 12 modelleri şu şekilde;

♦ iPhone 12 mini: 5.4-inch

♦ iPhone 12: 6.1-inch

♦ iPhone 12 Pro: 6.1-inch

♦ iPhone 12 Pro Max: 6.7-inch

Yeni iPhone modellerinin 13 Ekim’de tanıtılması bekleniyor.