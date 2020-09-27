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3 Kanka 1 Konuk #2 (2. Bölüm)
Maksimum Teknoloji Kanalımızda ilk bölümü ile 3 Kanka 1 Konuk programımız Sina POLAT, Özgür KAYNAK ve Abdullah KESMENOĞLU moderatörlüğünde yayında… Bakalım bu ekip bizlere videoda nelerden bahsediyor.
Akıllı Telefonlar
Foxconn, 24 saatini iPhone 12 üretimine adadı
Foxconn fabrikalarında devam etmekte olan iPhone 12 üretimi, maksimum kapasiteye ulaşmış durumda. Üretim hatları 24 saat kesintisiz olarak çalışıyor.
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Foxconn, işçileri resmi tatilde de çalıştırmayı amaçlıyor
Şirket, işçiler için zorunlu fazla mesai sistemine geçti. Çalışanlardan, Çin’de 1 Ekim’de başlayan ve sekiz gün süren ulusal tatilde de çalışmaları istendi. Çalışanlardan Wang Guofeng, yaz aylarından bu yana fazla mesai sistemine geçildiği, çoğu işçinin ayda yalnızca dört gün izinli olduğunu belirtiyor. Ma soyadlı başka bir çalışan, günün 24 saati üretimin devam ettiği bir sisteme geçtiklerini aktarıyor.
Çin’de her yıl 1–8 Ekim tarihleri arasında ‘Ulusal Gün’ ve ‘Ulusal Gün Altın Haftası’ gerçekleşiyor ve bu tarihler arasında resmi tatil uygulanıyor. Foxconn çalışanlarının bu tatilden mahrum kalmaları oldukça muhtemel. Bazı işçiler ise bu durumdan oldukça memnun. Öyle ki; Çin’deki yasalar gereği, resmi tatillerde işçi çalıştıran kurumlar, ilk üç gün için üç kat daha fazla maaş ödemek zorundular.
Beklenen iPhone 12 modelleri şu şekilde;
♦ iPhone 12 mini: 5.4-inch
♦ iPhone 12: 6.1-inch
♦ iPhone 12 Pro: 6.1-inch
♦ iPhone 12 Pro Max: 6.7-inch
Yeni iPhone modellerinin 13 Ekim’de tanıtılması bekleniyor.
Apple
iPhone 12 mini ve iPhone 12’nin depolama seçenekleri sızdırıldı
Twitter’da paylaştığı akıllı telefon sızıntılarıyla ünlü Jon Prosser, iPhone 12 mini ve iPhone 12 modellerinin 5 Ekim itibarıyla distribütörlere gönderilmeye başlanacağını paylaştı. Pro modellerin de aynı etkinlikte duyurulacağını ancak distribütörlere ulaştırılmasının kasım ayını bulacağını iddia etti.
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iPhone 12 ve iPhone 12 mini, 64 GB depolama alanıyla başlayacak
Jon Prosser, mayıs ayında yaptığı paylaşımda, iPhone 12 serisinin minimum 128 GB depolama alanıyla satışa sunulacağını belirtmişti. Son paylaşımında ise; iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinde en düşük depolama alanının 64 GB’dan başlayacağını belirtti. Pro modeller ise minimum 128 GB’dan başlayacak. Bir başka Twitter hesabı olan L0vetodream, yine mayıs ayında yaptığı bir paylaşımda, iPhone 12 ve iPhone 12 mini modelleri için 64 GB vurgusunda bulunmuştu.
Don’t worry — iPhone 12 Pro and Pro Max start at 128GB 🤗
— Jon Prosser (@jon_prosser) September 29, 2020
Zaman zaman yanılabiliyor
Jon Prosser, özellikle Apple ile ilgili yaptığı paylaşımlarda bazen tutarsız olabiliyor. Ağustos 2020’de gerçekleştirdiği bir paylaşımda, yeni Apple Watch ve iPad modellerinin basın bültenleri aracılığıyla tanıtılacağını iddia etmişti. Eylül 2020‘de yaptığı bir başka paylaşımda ise, söz konusu basın bültenlerinin 8 Eylül Salı günü dağıtılacağını iddia etti fakat söz konusu tarihte hiçbir ürün tanıtılmadı. Bunun yerine Apple, 8 Ekim tarihinden bir hafta sonra yeni Apple Watch ve iPad modellerini tanıttığı ‘Time Flies’ etkinliğini gerçekleştirdi. Jon Prosser, bu ayın başında yaptığı bir paylaşımda, sekizinci nesil bir iPad ve daha düşük fiyatlı bir Apple Watch modelinin Apple’ın ‘Time Flies’ etkinliğinde tanıtılacağını fakat yeni iPhone’lar ve AirPods Studio kulaklıklarının tanıtılmayacağını doğru tahmin etmişti.
Yeni iPhone modellerinin 13 Ekim’de tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Nokia 9.3 Pureview, kasım ayında tanıtılabilir
NokiaPowerUser’ın iddiasına göre, HMD Global, kasım ayında gerçekleştireceği bir etkinlikle Nokia 9.3 Pureview modelini tanıtacak. HMD Global, son yıllarda ağırlıklı olarak daha uygun fiyatlı akıllı telefonlar üzerine yoğunlaşıyor. Şirket, bir yıldan fazla bir süredir amiral gemisi sınıfında bir akıllı telefon duyurmadı.
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2020 yılına yakışır bir amiral gemisi olacak
Qualcomm Snapdragon 865 işlemci, 8 GB RAM, 6.3 inç QHD+ P-OLED ekran, 120Hz tazeleme oranı, ekrandan parmak izi okuyucu ve 5G desteği ile gelmesi beklenen Nokia 9.3 Pureview; 2020 yılına yakışır bir amiral gemisi olacak gibi görünüyor.
Şirket şu ana kadar amiral gemisi modellerinden yana pek de şanslı sayılmaz. Nokia 8 Sirocco ve Nokia 9 Pureview gibi üst seviye modeller ile başarıya ulaşamayan şirket; düşük ve orta seviye akıllı telefonlarda daha başarılı oldu. Şirketin giriş ve orta seviye telefonlara odaklanmayı, geçtiğimiz günlerde Nokia 2.4 ve Nokia 3.4 modellerini tanıtarak devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Şirket, Nokia 9.3 Pureview ile üst seviye akıllı telefonlarında yaşadığı şanssızlığa bir son verme peşinde.
Nokia 7.3 5G modeli de duyurulabilir
Aynı etkinlikte, Qualcomm Snapdragon 690 5G yonga seti kullanıldığı iddia edilen Nokia 7.3 5G modelinin de duyurulması bekleniyor.