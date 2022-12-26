Fujian Eyaleti, Ningde’de Çinli bir kadın iPhone 12 Pro’sunun 26. kattan düşmesine rağmen hasar almadığını iddia ediyor. Kadın, apartmanın 26. katında çamaşır sererken telefonunun cebinden kayıp düştüğünü beyan ediyor.

Fujian’da yaşanan olay 18 Aralık tarihinde gerçekleşti. Daha önce; tuvalette, nehirde bulunan ve hatta bir uçaktan düşen iPhone’ların sağlam kaldığına şahit olmuştuk.

Rapora göre iPhone 12 Pro, 26. kattan binanın 2. katında bulunan köpükten yapılmış bir zemine düştü. Görevliden yardım isteyen kadın telefonu geldiğinde şok oldu. Çünkü iddiasına göre cihaz sağlamdı. iPhone 12 Pro, Corning Ceramic Shield Glass ile korunuyor. Ancak bu bile 26. kattan düşmeye dayanıklı bir malzeme değil. Belki biraz şans bunda etkili olmuştur.