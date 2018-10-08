24.000 TL’lik oyuncu monitörü (ASUS ROG PG27UQ inceleme)

24.000 TL’lik oyuncu monitörü (ASUS ROG PG27UQ inceleme)

8 Ekim, 2018 Donanım 0 yorumlar

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Burjuva Aydoğan serimizin yeni bölümünde, “dünyanın en iyi oyuncu monitörü” sıfatını yakıştırdığımız ASUS ROG PG27UQ modelini inceliyoruz.

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ASUS ROG PG27UQ özellikleri

24.000 TL‘lik bir fiyat etiketi bulunan ROG PG27UQ modelinde yok yok diyebiliriz. Çünkü bir oyuncunun isteyeceği 4K çözünürlük, 144 Hz tazeleme hızı ve G-Sync HDR gibi teknolojilerin tamamı bu modelde yer alıyor. Model adından da anlaşılabileceği gibi 27 inç ekran boyutuna sahip cihazda, IPS panel kullanılmış. Eğer 4K çözünürlükte 144 Hz tazeleme hızı istiyorsanız mutlaka DisplayPort üzerinden PC’nizi bağlamanız gerekiyor.

ASUS ROG PG27UQ

Donanımsal olduğu kadar tasarımıyla da dikkat çeken model, masanıza ve arkadaki duvara yansıtabildiğiniz aydınlatma çözümüyle birlikte geliyor.

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