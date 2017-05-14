22 Yaşındaki Genç Ransomware Saldırılarının Önüne Geçmeyi Başardı

Cuma gününden beri WanaCrytp0r 2.0 saldırıları 99 ülkede 75.000’den fazla bilgisayarı etkiledi ancak bu ransomware saldırılarına bir çözüm bulundu.

Krytop Logic isimli güvenlik şirketi adına çalışan 22 yaşındaki genç ransomware saldırılarının önüne yanlışlıkla geçti. Yüzlerce organizasyonu etkileyen bu saldırının önlenmesi son derece basit.

MalwareTech kullanıcı adıyla Twitter’da yer alan genç BBC’ye yaptığı açıklamalarda bir çok WannaCry saldırısını yaklaşık 10$’a aldığı alan adıyla durduğunu belirtti. Görünen o ki yazılımın içinde saldırganlar tarafından malware saldırısını durduracak bir alan adı yer alıyor. Güvenlik çalışanı işten bir hafta izin aldı ve saldırıların peşine düştü. Çalışan BBC’ye yaptığı açıklamada patronundan ödül olarak bir hafta daha izin aldığını belirtti.

Güvenlik analizcisi ayrıca işinin botnetleri takip etmek ve durdurmak olduğunu belirtti ve geçen yıllar içerisinde malware saldırıları için yüzlerce alan adı almış olduğunu açıkladı. Bu saldırıdan en çok etkilenen ülke olan İngiltere’de hükümet ve NHS yöneticileri ülkenin siber saldırılara karşı hazırlıksız olduğundan dolayı eleştiriliyor.