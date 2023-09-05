Fairphone şirketi daha öncesinde de modüler telefonlar üreten bir şirket. Yeni çıkarttıkları Fairphone 5 modeli ise iddialı özellikler ile birlikte geliyor. Telefonun %70 oranının geri dönüştürülebilir malzemelerde oluşturulduğu marka tarafından vurgulanıyor. Ayrıca arka kapağının tamamı %100 geri dönüştürülebilir plastikten oluşuyor.

Fairphone 5’in ekran, batarya, tüm arka ve ön kameralar, ToF sensörü, ahize ve hoparlörü, USB Type C portu, SIM kızağı ve MicroSD kart slotu dahil olmak üzere anakart harici tüm parçaları çıkarılıp yerine yenisi takılabiliyor. Bunu yaparken sadece bir tornavidaya ihtiyacınız oluyor. Telefonun hiçbir yerinde yapıştırıcı materyal bulunmuyor.

Telefonun en dikkat çekici yanı ise 8 sene boyunca (2031 yılına kadar) güvenlik güncellemesi sunması, 5 büyük Android sürümünü alacak olması ve marka tarafından 5 sene sunulan garantisi. Daha önce herhangi bir marka tarafından bu kadar uzun desteğe sahip olan telefon olmamıştı. Bunu haricinde diğer teknik özellikleriyle alınabilir bir telefon olarak gözüken Fairphone 5 hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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