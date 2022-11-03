2023 yılı harç ve cezalarıma uygulanacak zamlar belli oldu. Yaklaşık olarak %122,93 oranında artan fiyatlardan bir çok şey nasibini aldı. Buna pasaport ücretleri, trafik cezaları, bazı yargı harçları, finansal faaliyet harçları ve trafik harçları dahil oldu.

Bazı yargı harçları içerisinde yer alan yurt dışından gelen telefon kullanım izni harcı 2021 yılında 2006 TL idi. 2022 yılı içerisinde bu harç 2732 TL‘ye yükseldi. 2023 için yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte önümüzdeki yıl vergi, harç ve ceza ücretlerinde %122,93 artış ile bu harç 6090,83 TL olacak.

Peki siz IMEI pasaport kayıt ücretinin 6090 TL olması konusunda neler düşünüyorsunuz? Üzerinde bir de yeni yasa ile 3 yıl içerisinde bir başka bir akıllı telefonun ülkeye getirilememesi, 3 yıl içerisinde bir başkasının o telefonu kullanamaması gibi konular da üzerine eklenince tüketiciler için her şey daha karmaşık ve zor bir hal alıyor. Lütfen sizler de bu konu hakkındaki görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın.

#Pasaport #IMEIKayıt #TelefonKayıt