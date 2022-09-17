2022 yılında kullanmak serisine Apple kanadından devam ediyoruz. Türkiye’de en çok satılan ve kullanıcılar tarafından tercih edilen iPhone 11 hala kullanılır mı? Bu sorunun cevabını bu videoda veriyoruz.

Eylül 2019’da çıkış yapan iPhone 11 serisi birçok yeniliği de beraberinde getirmişti. Bunlardan birisi değişen kamera dizaynı, düz versiyonda geniş açı kamerası, Pro versiyonlarının olması ve gece modu sunabilmesiydi. iPhone 11 ise serinin kimi özellikleri kırpılmış olmasıyla geride kalıyordu. IPS LCD HD ekranı, telefoto kamerasının olmaması, çelik yerine alüminyumdan yapılma kasası ve dahası…

Peki sizce iPhone 11 hala kullanılır mı? Sıfır olarak satın alır mıydınız yoksa ikinci el olarak mı tercih ederdiniz? Hala iPhone 11 kullanıyorsanız da yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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