Apple dünya genelinde sevilen ve tercih edilen bir marka. Gerek iPhone serisi olsun gerek Mac serisi olsun ülkemizdeki ve dünyadaki insanlar Apple ürünlerini çok seviyorlar. Fiyat konusunda tartışmalara sebep olsa da Apple her daim pazarı domine eden markaydı. Geldiğimiz noktada bugün ise Counterpoint Research’ün araştırmasına göre Apple 2022 yılında yenilenmiş akıllı telefon pazarından lider olarak ayrıldı.

Counterpoint Research’e göre yenilenmiş akıllı telefonlara olan talep artmaya devam ederken, küresel akıllı telefon pazarı 2022’de yıllık bazda %5 büyüdü. Bununla birlikte, Çin’in yenilenmiş akıllı telefon satışlarında COVID-19’un yeniden canlanması ve ülkede “COVID-Sıfır” politikalarının uygulamaya konmasının neden olduğu %17’lik keskin düşüş olmasaydı büyüme daha yüksek olabilirdi.

iPhone’lar her zaman çok pahalıydı. Android tarafında 1000 TL bandında akıllı telefonlar görürken iPhone 7 2000 TL bandında satışa sunulmuştu. Gerçekten günümüzde de baktığımızda 20.000 – 30.000 TL bandında amiral gemisi seviyesinde akıllı telefonlar görürken iPhone 14 serisi 40.000 TL bandında seyrediyor. Bu da tüketicileri yenilenmiş akıllı telefon almaya yönlendiriyor. Bu durumdan da en karlı çıkan firma Apple oldu. Apple’ın küresel satış hacmi 2022’de yıllık bazda %16 artarak yenilenmiş akıllı telefon pazar payını %49’un üzerine çıkardı.

2022’de tüketicilerin daha büyük bir kısmı, önceki yıllara kıyasla birinci sınıf ve amiral gemisi yenilenmiş akıllı telefonlar satın almayı tercih ederek yenilenmiş akıllı telefon piyasa ortalama satış fiyatlarını yükseltti. 2023’te ise 5G akıllı telefon payındaki artışla birlikte devam etmesi bekleniyor, bu da az kullanılmış akıllı telefon stoklarını artırabilir.