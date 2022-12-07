2022 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Ve artık önemli bir döneme giriliyor. Son 16 turundan sonra çeyrek finalistler de belli oldu ve kupada son 8 ülke kaldı.

Bu videoda ise çeyrek finale kalan ülkelerin eşleşmelerinden Brezilya-Hırvatistan ve Arjantin- Hollanda müsabakalarını ele alıyoruz. Zorlu geçecek olan maçlardan kendimize göre önde olan ve geride kalan takımları, olası tur atlayacak ve elenecek olan takımlardan da bahsettik.

Peki sizce bu eşleşmelerde hangi takımlar tur atlayacak ve kimler elenecek? Kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın, iyi seyirler…

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